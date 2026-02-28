T20 WC: फखरची साथ अन् फरहानने मोडला विराटचा १२ वर्षे जूना विश्वविक्रम! पाकिस्तानच्या सलामीवीरांनी श्रीलंकेला घरच्या मैदानातच रडवलं

Sahibzada Farhan Breaks Virat Kohli's Record: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानचा संघ शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) यजमान श्रीलंकाविरुद्ध 'करो वा मरो'चा सामना खेळत आहे. या सामन्यात मोठा विजय मिळवून सेमीफायनलमध्ये जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अशात या महत्त्वाच्या सामन्यात पाकिस्तानसाठी फखर जमान (Fakhar Zaman) आणि साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) या दोन्ही सलामीवीरांनी दमदार सुरुवात केली आहे. साहिबजादा फरहानने शतकही झळकावलं. यादरम्यान, साहिबजादा फरहानने विराट कोहलीचा (Virat Kohli) १२ वर्षे जुना विक्रम मोडला आहे. .T20 WC, Semi Final Fixture : इंग्लंड उपांत्य फेरीत पोहोचला, पण कोणाला भिडणार? वानखेडे स्टेडियमवर कल्ला होणार... जाणून घ्या समीकरण.या सामन्यात श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र प्रथम फलंदाजासाठी उतरलेल्या पाकिस्तानकडून फखर जमान आणि साहिबजादा फरहान यांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ करताना श्रीलंकेच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवले. या दोघांनी १४ षटकातच संघाला १५० धावाचा टप्पा पार करून दिला होता. त्यामुळे पाकिस्तान संघाने मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल सुरु केली होती..साहिबजादा फरहानने मोडला विराटचा विक्रमयाचदरम्यान साहिबजादा फरहानने ३८ वी धाव घेताच एकाच टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. विराट कोहलीने २०१४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ६ सामन्यात ४ अर्धशतकांसह ३१९ धावा केल्या होत्या. पण आता फरहानने ३५० धावांचा टप्पा ६ डावात पार केला आहे..एका टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू३५० धावा* - साहिबजादा फरहान (७ सामने, २०२६)३१९ धावा - विराट कोहली (६ सामने, २०१४)३१७ धावा - तिलकरत्ने दिलशान (७ सामने, २००९)३०३ धावा - बाबर आझम (६ सामने, २०२२)३०२ धावा - माहेला जयवर्धने (६ सामने, २०१०).T20 WC, IND vs WI: रिंकू सिंगनं वडिलांच्या निधनाचं दुःख बाजूला सारून टीम इंडियासाठी कोलकाता गाठलं; Video Viral.फरहानने १९ व्या षटकात ५९ चेंडूत शतकही पूर्ण केले. हे त्याचे यंदाच्या स्पर्धेतील दुसरे शतक आहे. दरम्यान, या सामन्यात पाकिस्तानला ६५ धावांनी विजय मिळवणे आवश्यक आहे. कारण या सामन्यात जर पराभव झाला किंवा श्रीलंकेला ६५ पेक्षा कमी धावांनी पराभूत केले, तर त्यांचे आव्हान संपेल. कारण पाकिस्तानपेक्षा न्यूझीलंडचा नेट रन रेट जास्त आहे. त्यामुळे ६५ धावांपेक्षा कमी फरकाने विजय मिळवल्याने न्यूझीलंड सेमीफायनलसाठी पात्र ठरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.