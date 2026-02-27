T20 WC, Semi Final Fixture : इंग्लंड उपांत्य फेरीत पोहोचला, पण कोणाला भिडणार? वानखेडे स्टेडियमवर कल्ला होणार... जाणून घ्या समीकरण

When is England semi final in T20 World Cup? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे आणि उपांत्य फेरीचे दोन स्पर्धक मिळाले आहेत. इंग्लंडने ग्रुप २ मध्ये अपराजित मालिका राखताना अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरी गाठली आहे, तर दुसरीकडे ग्रुप १ मधून दक्षिण आफ्रिका अंतिम चार संघांत पोहोचला आहे. आता उद्या पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्या लढतीनंतर तिसरा संघ निश्चित होईल आणि रविवारी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज ही लढत चौथा स्पर्धक देईल. अशात उपांत्य फेरीत कोणता संघ कोणाला भिडेल हेही स्पष्ट होणार आहे..इंग्लंडने खराब सुरुवातीनंतर सातत्य दाखवताना सलग पाचव्यांदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली आहे. त्यांनी आज १६० धावांचे लक्ष्य १९.३ षटकांत ६ विकेट्सच्या मोबदल्यात पार केले. विल जॅक्स व रेहान अहमद यांनी सातव्या विकेटसाठी महत्त्वाची ४४ धावांची भागीदारी केली. ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील इंग्लंडसाठी सातव्या विकेटसाठी झालेली सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी विल जॅक्स व जेमी ओव्हरटन यांनी ३५ धावा जोडल्या होत्या. जॅक्स आज १८ चेंडूंत ३२ धावांवर, तर रेहान ७ चेंडूंत १९ धावांवर नाबाद राहिला..PAKISTAN SEMIS SCENARIOS : न्यूझीलंड हरला, म्हणून पाकड्यांनी जास्त फडफडू नये! उपांत्य फेरीचं समीकरण पाहताच येईल चक्कर... .ENG vs NZ सामन्यात आज ३१ षटकं फिरकीपटूंनी टाकली, जी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील फिरकीपटूंची संयुक्त सर्वाधिक षटक संख्या आहे. भारत-पाकिस्तान ( २०२६) सामन्यातही फिरकीपटूंनी ३१ षटकं फेकली होती. न्यूझीलंडकडून टीम सेइफर्ट ( ३५), ग्लेन फिलिप्स ( ३९) व फिन अॅलन ( २९) यांनी चांगला खेळ केला..India vs West Indies winner to face Englandइंग्लंड ग्रुप २ मध्ये व आफ्रिका ग्रुप १ मध्ये अव्वल आहेत. स्पर्धा नियमानुसार ग्रुप १ मधील अव्वल संघ ग्रुप २ मधील दुसऱ्या स्थानावरील सघांशी, तर ग्रुप २ मधील विजेता ग्रुप १ मधील दुसऱ्या संघासोबत उपांत्य फेरीत खेळणार आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातला विजेता संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल, तो ग्रुप १ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा संघ असेल. म्हणजेच इंग्लंडला ५ मार्चला मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत किंवा वेस्ट इंडिज यांच्यापैकी एकाशी भिडावे लागेल..T20 WC, IND vs WI: रिंकू सिंग IN, तिलक वर्मा OUT? वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या अतिमहत्त्वाच्या सामन्यात भारताच्या Playing XI मध्ये बदल.दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेचा शेवटचा साखळी सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध आहे आणि त्यात आफ्रिका बाजी मारेल. ग्रुप १ मधील टॉपर म्हणून आफ्रिकेला उपांत्य फेरीत पाकिस्तान किंवा न्यूझीलंड यांच्याशी सामना करावा लागेल. जर पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचण्यात यशस्वी झाला, तर तो सामना कोलंबोत होईल. न्यूझीलंडने उपांत्य फेरी गाठल्यास ४ मार्चला तो सामना कोलकातात होईल. स्पर्धेची फायनल ८ मार्चला अहमदाबाद येथे होईल. पाकिस्तान आल्यास कोलंबोत....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.