PAK vs NAM, T20 WC : भारताविरुद्ध भोपळा अन् लिंबूटिंबू संघाविरुद्ध शतक! पाकिस्तानची दुबळ्या संघासमोर मर्दुमकी, २०० धावांचे लक्ष्य

Pakistan vs Namibia T20 World Cup Marathi News: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या पाकिस्तानी संघाने लिंबूटिंबू नामिबियाला झोडले. भारताविरुद्ध शून्यावर माघारी परतलेल्या साहिबजादा फरहान ( Sahibzada Farhan ) याने शतक झळकावले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत शतक झळकावणारा तो दुसरा पाकिस्तानी फलंदाज ठरला. .पाकिस्तान संघाने नाणेफेक जिंकून नामिबियाविरुद्ध प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. आजच्या करो वा मरो सामन्यात पाकिस्तानने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले. शाहीन आफ्रिदी आणि अब्रार अहमद यांच्याजागी सलमान मिर्झा व ख्वाजा नफाय यांना संधी दिली गेली. भारताविरुद्धच्या सामन्यात आफ्रिदी आणि अब्रार यांनी निराशाजनक कामगिरी केली होती. नामबियानेही अॅलेक्झांडर बुसिंग व जॅक ब्रासेल यांना अंतिम ११ मध्ये स्थान दिले..Video : मुसलमान, जगावर राज्य करण्यासाठी आहेत, गुलामीसाठी नाही! मोहम्मद रिझवानचं वादग्रस्त विधान; म्हणाला, क्रिकेट खेळतानाही....नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, परंतु सलामीवीर सईम आयुब १४ धावांवर माघारी परतला. कर्णधार सलमाल आघा २३ चेंडूंत ३८ धावांवर बाद झाला. या दोघांना जॅक ब्रासेलने बाद केले. ख्वाजा नफाय ( ५) याला बाबर आझमच्या आधी फलंदाजीला पाठवले, परंतु त्याचा फार उपयोग झाला नाही. पण, दुसऱ्या बाजूने सलामीवीर साहिबजादा मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ५७ चेंडूंत शतक पूर्ण केले..PAK vs NAM सामन्यावर पावसाचे ढग; ऑस्ट्रेलियासारखीच पाकिस्तानची अवस्था होणार? नेमकं कसं आहे समीकरण.पाकिस्तानकडून २०१४ मध्ये अहमद शहजाद ( वि. बांगलादेश) याने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये शतक झळकावले होते आणि त्यानंतर साहिबजादा हा दुसरा पाकिस्तानी ठरला. साहिबजादाच्या खेळीत ११ चौकार व ४ षटकारांचा समावेश होता. त्याच्यासोबतीला शादाब खान याने ४० चेंडूंत ८१ धावांची नाबाद भागीदारी केली. शादाब २२ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह ३६ धावांवर नाबाद राहिला. पाकिस्तानने ३ बाद १९९ धावा केल्या.