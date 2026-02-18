Cricket

PAK vs NAM, T20 WC : भारताविरुद्ध भोपळा अन् लिंबूटिंबू संघाविरुद्ध शतक! पाकिस्तानची दुबळ्या संघासमोर मर्दुमकी, २०० धावांचे लक्ष्य

Sahibzada Farhan century against Namibia T20 World Cup: भारताविरुद्धच्या सामन्यात अपयशी ठरल्यानंतर पाकिस्तानच्या फलंदाज साहिबजादा फरहान याने नामिबियाविरुद्ध तुफानी शतक झळकावत जोरदार पुनरागमन केले. T20 World Cup स्पर्धेत शतक ठोकणारा तो केवळ दुसरा पाकिस्तानी फलंदाज ठरला.
Sahibzada Farhan celebrates his century against Namibia during the T20 World Cup clash.

Sahibzada Farhan celebrates his century against Namibia during the T20 World Cup clash.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan vs Namibia T20 World Cup Marathi News: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या पाकिस्तानी संघाने लिंबूटिंबू नामिबियाला झोडले. भारताविरुद्ध शून्यावर माघारी परतलेल्या साहिबजादा फरहान ( Sahibzada Farhan ) याने शतक झळकावले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत शतक झळकावणारा तो दुसरा पाकिस्तानी फलंदाज ठरला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.