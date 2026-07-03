India A vs Sri Lanka A : आजचा दिवस साई सुदर्शनच्या नावावर! सलग दुसऱ्या शतकाने भारत 'अ' ला दिली मजबूत पकड

Sai Sudharsan Scores Unbeaten Century Against Sri Lanka A: भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ'(India A vs Sri Lanka A) संघांमध्ये चार दिवसीय कसोटी सामना सुरू आहे. पहिला सामना अनिर्णित राहिला होता. त्या सामन्यात भारताकडून साई सुदर्शनने १३२ धावांची शानदार खेळी केली होती. आता दुसऱ्या सामन्यातही त्याने खणखणीत शतक झळकावत भारतीय डाव सावरला आहे. गॉल येथे सुरू असलेल्या या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता..फलंदाजीला आलेल्या श्रीलंका 'अ' संघाकडून कर्णधार सहान अरच्चिगे याने शानदार शतक झळकावले. त्याच्या खेळीच्या जोरावर श्रीलंका 'अ' संघाने पहिल्या डावात ३६६ धावा केल्या. मात्र, भारतीय गोलंदाजांनी वेळोवेळी विकेट्स घेत श्रीलंकेला मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखले. गुरनूर ब्रार आणि सारांश जैन यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेत श्रीलंकेचा डाव गुंडाळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..INDA vs SLA Test: ऋतुराज गायकवाड, देवदत्तने संधी गमावली; साई सुदर्शनची सेंच्युरी, तर ध्रुव जुरेल, शेख राशीदची दमदार फिफ्टी.दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत भारताने सामन्यावर मजबूत पकड मिळवली आहे. पहिल्या कसोटीत १३२ धावांची खेळी करणाऱ्या साई सुदर्शनने आपला शानदार फॉर्म कायम राखत दुसऱ्या सामन्यातही नाबाद १0४ धावांची शतकी खेळी केली. त्याच्या या सलग दुसऱ्या शतकाच्या जोरावर भारत 'अ' संघाने दुसऱ्या दिवसाअखेरीस १ बाद २४७ धावा केल्या आहेत..श्रीलंकेच्या ३६६ धावांचा पाठलाग करताना भारताचा सलामीवीर अमन मोखाडे २९ धावांवर बाद झाला. मात्र त्यानंतर साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी डावाची जबाबदारी सांभाळली. दोघांनी मिळून दुसऱ्या विकेटसाठी १८१ धावांची नाबाद भागीदारी रचली. साईने संयमी आणि आक्रमक फलंदाजीचा उत्तम मिलाफ करत पुन्हा एकदा शतक झळकावले, तर पडिक्कल 94धावांवर नाबाद आहे..IND A vs SL A, Test: श्रीलंकन फलंदाजांची झुंज भारतीय फिरकीसमोर अपुरी; तिसऱ्याच दिवशीच गमावले ९ विकेट्स; सामन्यावर टीम इंडियाची मजबूत पकड.सामन्याची सद्यस्थितीदुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत भारत 'अ' संघ श्रीलंकेपेक्षा ११९ धावांनी मागे असून अजून ९ विकेट्स शिल्लक आहेत. साई सुदर्शनच्या सलग दोन शतकांमुळे त्याने भारतीय वरिष्ठ कसोटी संघासाठी आपला दावा आणखी मजबूत केला आहे. आता तिसऱ्या दिवशी भारत मोठी धावसंख्या उभारून सामन्यावर मजबूत पकड मिळवण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.