GT vs SRH Live : साई सुदर्शनने इतिहास रचला! गुजरातचा डोलारा सांभाळला; हैदराबादविरुद्ध विक्रमी खेळी अन् आव्हानात्मक लक्ष्य

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: आयपीएल २०२६ च्या गुणतालिकेत अव्वल चारमध्ये राहण्यासाठी गुजरात टायटन्स (GT) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. अहमदाबादमध्ये GT आणि SRH यांच्यातील सामन्याचा विजेता १६ गुणांसह इतर सर्वांना मागे टाकून गुणतालिकेत अव्वल स्थानी पोहोचेल. या हंगामात GT आणि SRH पहिल्यांदाच एकमेकांसमोर येत असून, या सामन्यातील डाव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गुजरातने घरच्या मैदानावरील तिन्ही सामने जिंकून हैदराबादवर ५-१ अशी भक्कम आघाडी घेतली आहे. साई सुदर्शनने ( Sai Sudharsan) गुजरातच्या डावारा आधार दिला आणि हैदराबादसमोर सन्मानजनक धावसंख्या उभी केली. वॉशिंग्टन सुंदरनेही अर्धशतक झळकावले. .Sunrisers Hyderabad : अभिषेक शर्मा, इशान किशन, हेनरिच क्लासन, सलिल अरोरा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रवीचंद्रन, पॅट कमिन्स, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे.Gujarat Titans: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधू, राहुल तेवातिया, राशिद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज.SRH ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ( Sunrisers Hyderabad have won the toss and have opted to field) गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल ( ५) तिसऱ्या षटकात झेलबाद झाला. प्रफुल हिंगेने त्याच्या पहिल्याच षटकात हैदराबादला मोठे यश मिळवून दिले. GT ला १५ धावांवर पहिला धक्का बसला आणि ही त्यांची या पर्वातील दुसरी निचांक सलामीची भागीदारी ठरली. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध अहमदाबाद येथेच साई सुदर्शन पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला होता. गुजरातची आजच्या सामन्यातील पडझड इथेच थांबली नाही. प्रफुलने पुढच्याच षटकात जॉस बटलरला ( ७) बाद करून मोठी विकेट मिळवली. .गुजरातला पॉवर प्लेमध्ये २ बाद ३४ धावाच करता आल्या आणि या पर्वातील ही त्यांची १ ते ६ षटकांतील निचांक धावसंख्या ठरली. साई सुदर्शन व निशांत सिंधू यांनी गुजरातचा डाव सावरण्याचा चांगला प्रयत्न केला. ७व्या षटकात नितीश कुमार रेड्डीने टाकलेला चेंडू निशांतने थर्ड मॅनच्या दिशेने टोलावला होता आणि प्रफुलने हवेत झेपावत चेंडू टिपलाही. पण, तोल जात असल्याने त्याने चेंडू पुन्हा सीमारेषेच्या आत फेकला.. पाय घसरल्याने तो पुन्हा चेंडू टिपू शकला नाही, परंतु त्याने संघासाठी ४ धावा वाचवल्या. साई व निशांत ( २२ धावा, १४ चेंडू) यांची ३८ धावांची भागीदारी पॅट कमिन्सने संपुष्टात आणली..साई मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ३८ चेंडूंत त्याचे या पर्वातील पाचवे अर्धशतक पूर्ण केले. यासह तो IPL 2026 Orange Cap चा मानकरी ठरला आणि यंदाच्या आयपीएलमध्ये ५००+ धावा करण्याचा पहिला मानही त्याने पटकावला. साईने सलग तिसऱ्या पर्वात ( ५२७ धावा, २०२४ आणि ७५९ धावा, २०२५) पाचशेहून अधिक धावा केल्या आहेत. १७व्या षटकात साकिब हुसैनने त्याला माघारी पाठवले. साई ४४ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांवर झेलबाद झाला आणि वॉशिंग्टन सुंदरसह त्याची ६० धावांची भागीदारी तुटली. वॉशिंग्टनने ( ५०*) मोर्चा सांभाळताना अर्धशतकासह गुजरातला ५ बाद १६८ धावांपर्यंत पोहोचवलं.