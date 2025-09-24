IND A vs AUS A: मौके के चौका! वेस्ट इंडिज दौऱ्यापूर्वी फलंदाजाने दाखवला दम; भारताचा संघ १९४ धावांवर गडगडला, पण तो एकटा भिडला

भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघातील कसोटी सामन्यात दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया अ संघाचे वर्चस्व दिसले. साई सुदर्शनने ७५ धावांची खेळी करत भारतीय संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ऑस्ट्रेलियाने मात्र मोठी आघाडी या सामन्यात मिळवली आहे..लखनौमध्ये भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघात कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना सुरू आहे. या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया अ संघाचे वर्चस्व राहिल्याचे दिसले आहे. पण असं असलं तरी दुसऱ्या दिवशी युवा साई सुदर्शनने त्याची प्रतिभा दाखवली आहे. खरंतर बुधवारी (२४ सप्टेंबर) भारतीय संघाची आगामी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी निवड होणार आहे. या निवडीपूर्वीच सुदर्शनने त्याचं नाणं खणखणीत वाजवलं आहे. त्यामुळे आता तो भारताच्या कसोटी संघातील आपले स्थान कायम राखणार का, हे पाहावे लागणार आहे..IND A vs AUS A: ५ बाद ७५ ! KL Rahul सह IND vs WI मालिकेसाठी सज्ज असणारे फलंदाज अपयशी; टीम इंडिया अडचणीत.दरम्यान, भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघात सुरु असलेल्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया अ संघाच्या तळातील फलंदाजांनी दामदार कामगिरी करत संघाला पहिल्या डावा ४२० धावांपर्यंत पोहचवले. १० व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या टॉड मर्फीने ७६ धावांची खेळी केली, तर हेन्री थॉर्थटन हा ११ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना ३२ धावांवर नाबाद राहिला. तसेच त्याआधी नॅथन मॅकस्विनीने ७४ धावांची खेळी केली. जॅक एडवर्ड्सने ८८ धावांची खेळी केली. भारताकडून या डावात गोलंदाजी करताना मानव सुतारने ५ विकेट्स घेतल्या..भारताचा डाव गडगला, पण सुदर्शन चमकलाऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव संपल्यानंतर भारताचा संघ फलंदाजीला उतरला. भारतीय अ संघाकडून केएल राहुल आणि एन जगदीशन फलंदाजीला उतरले होते. पण केएल राहुल ११ धावांवरच बाद झाला, तर जगदीशन ३८ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर फलंदाजीला आलेले देवदत्त पडिक्कल, कर्णधार ध्रुव जुरेल आणि नितीश रेड्डी प्रत्येकी १ धाव करून बाद झाले. त्यामुळे भारताची अवस्था ५ बाद ७५ अशी झाली होती. तरी नंतर आयुष बडोनीने सुदर्शनसोबत ५१ धावांची भागीदारी केली. पण बडोनीही फार काळ टिकू शकला नाही. तो २१ धावांवर बाद झाला. यानंतरही मानव सुतार (०), मोहम्मद सिराज (१) हे देखील स्वस्तात बाद झाले. या दरम्यान प्रसिद्ध कृष्णाला लागल्याने तो १६ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाला. पण या सर्व विकेट जात असताना तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या साई सुदर्शन मात्र एका बाजूने किल्ला लढवत होता. त्याने एक बाजू सांभाळलेली असताना अर्धशतकही साकारले. तो शतकाकडे वाटचाल करत होता..परंतु, ५३ व्या षटकात त्याचा मोठा अडथळा टॉड मर्फीने दूर केला. त्याने त्याला पायचीत पकडले. सुदर्शनने १४० चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ७५ धावा केल्या. सुदर्शनने ही खेळी करत तो बिकट परिस्थितीतही फलंदाजी करू शकतो हे दाखवून दिले आहे. तो बाद झाल्यानंतर त्याच षटकात गुरनूर ब्रारही १ धावेवर धावबाद झाल्याने भारताचा डाव संपला. यश ठाकूर १ धावेवर नाबाद राहिला. या डावात भारताकडून ६ फलंदाजांना प्रत्येकी केवळ १ धाव केली. भारताचा डाव ५२.५ षटकात १९४ धावांवर संपला. त्यामुळे भारताला २२६ धावांनी पिछाडी स्वीकारावी लागली. पण ऑस्ट्रेलियाने फॉलोऑन दिला नाही. या डावात ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना हेन्री थॉर्नटनने ४ विकेट्स घेतल्या, तर टॉड मर्फीने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच सदरलँड्स, रोचिचिओली आणि कुपर कोनोली यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..INDA vs AUSA : ऑस्ट्रेलियाच्या शेपटाने रडवले; ८ बाद २७४ वरून ४२० धावांपर्यंत पोहोचले! Manav Suthar याने ५ विकेट्स घेऊन सावरले .दरम्यान ऑस्ट्रेलिया अ संघ लगेचच दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला, पण त्यांची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर सॅम कॉन्स्टास (३) आणि कॅम्पबेल केल्लावे (०) स्वस्तात बाद झाले. तसेच ऑलिव्हर पीक १ धावेवर बाद झाला. तसेच दुसरा दिवस संपला, तेव्हा ऑस्ट्रेलिया अ संघाने ७.५ षटकात ३ बाद १६ धावा केल्या होत्या. कर्णधार मॅकस्विनी ११ धावांवर नाबाद आहे. तसेच ऑस्ट्रेलिया २४२ धावांनी आघाडीवर आहे. गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज आणि मानव सुतार यांनी प्रत्येकी १ विकेट भारतासाठी घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.