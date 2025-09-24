Cricket

IND A vs AUS A: मौके के चौका! वेस्ट इंडिज दौऱ्यापूर्वी फलंदाजाने दाखवला दम; भारताचा संघ १९४ धावांवर गडगडला, पण तो एकटा भिडला

India A vs Australia A 2nd Test: भारत अ संघाविरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघाचे लखनौमध्ये सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यात दुसऱ्या दिवशी वर्चस्व राहिले. एकिकडे भारताचा डाव गडगडला असताना दुसऱ्या बाजूने साई सुदर्शनने मात्र दमदार खेळ केला.
Sai Sudharsan | Ind A vs Aus A

Pranali Kodre
Updated on
  • भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघातील कसोटी सामन्यात दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया अ संघाचे वर्चस्व दिसले.

  • साई सुदर्शनने ७५ धावांची खेळी करत भारतीय संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

  • ऑस्ट्रेलियाने मात्र मोठी आघाडी या सामन्यात मिळवली आहे.

