KCL 2025: १२ चेंडूत ११ षटकार! T20 सामन्यात केरळच्या फलंदाजाचा पराक्रम, पाहा Video

केरळ क्रिकेट लीग २०२५ मध्ये कालिकट ग्लोबस्टार्सच्या सलमान निझारने १२ चेंडूत ११ षटकार मारून इतिहास रचला. १९ व्या षटकात बासिल थंपीच्या गोलंदाजीवर ५ षटकार आणि २० व्या षटकात अभिजीत प्रवीणच्या गोलंदाजीवर ६ षटकार मारले. ग्लोबस्टार्सने ६ बाद १८६ धावा केल्या आणि अडाणी त्रिवेंद्रम रॉयल्सला १३ धावांनी पराभूत केले..टी२० मध्ये बऱ्याचदा स्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळते. गेल्या काही वर्षात तर यात भर पडली आहे. मात्र, जर असं सांगितलं की १२ चेंडूत एका फलंदाजाने तब्बल ११ षटकार मारलेत, तर अनेकांना आश्चर्य वाटेल. कारण आत्तापर्यंत ६ चेंडूत ६ षटकार मारल्याचे पाहायला मिळाले आहे. पण दोन षटकात सलग षटकार मारल्याचं ऐकून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. पण असं खरंच झालं आहे. सध्या केरळ क्रिकेट लीग २०२५ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत कालिकट ग्लोबस्टार्सचा कर्णधार सलमान निझारने हा पराक्रम केला आहे..शनिवारी (३० ऑगस्ट) कालिकट ग्लोबस्टार्सचा सामना अडाणी त्रिवेंद्रम रॉयल्सविरुद्ध झाला. या सामन्यात ग्लॉबस्टर्सची अवस्था १४ व्या षटकात ४ बाद ७६ धावा अशी झाली होती. तरी निझार एका बाजूने खेळत होता. पण १८ व्या षटकापर्यंत ६ बाद ११५ धावा केल्या आहेत. पण त्यानंतरच्या १२ चेंडूत निझारने अक्षरश: वादळ आणले. १९ व्या षटकात बासिल थंपीच्या गोलंदाजीवर निझारने सलग ५ षटकार मारले. .त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर एकेरी धाव घेतली. त्यानंतर २० व्या षटकाच अभिजीत प्रवीणच्या गोलंदाजीवर पहिल्या चेंडूवर एक षटकार मारला. तर दुसरा चेंडू वाईड ठरला, तर पुढचा चेंडू नो बॉल गेला, ज्यावर दोन धावा निघाल्या. त्यामुळे प्रवीणला पुन्हा दुसरा चेंडू टाकायला लागला, ज्यावरही षटकार मारला. यानंतरच्याही सलग ४ चेंडूंवर सलग षटकार मारले. त्यामुळे वैध १२ चेंडूत तब्बल ११ षटकार निझारने मारले. २० व्या षटकात तब्बल ४० धावा निघाल्या. त्यामुळे ग्लॉबस्टर्सने २० षटकात ६ बाद १८६ धावा केल्या. निझारने २६ चेंडूत १२ षटकारांसह ८६ धावा केल्या. मुरुथुगूल अजिनासने ५१ धावा केल्या..त्यानंतर १९.३ षटकात अडाणी त्रिवेंद्रम रॉयल्स संघाचा डाव १७३ धावांवर संपला. त्यांच्याकडून संजीव सथिरेसनने ३४ धावा केल्या. बाकी कोणालाही खास काही करता आले नाही. बसिल थम्पीने नंतर तळात ९ चेंडूत २३ धावांची केळी केली. पण त्याला संघाला विजय मिळवून देता आला नाही. ग्लॉबस्टर्सने १३ धावांनी विजय मिळवला. ग्लॉबस्टर्सकडून अखिल स्कारियाने ३ विकेट्स घेतल्या, तर अब्नुल अफ्ताब आणि हरिकृष्णन एमयू यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या आहेत..