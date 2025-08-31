Cricket

KCL 2025: १२ चेंडूत ११ षटकार! T20 सामन्यात केरळच्या फलंदाजाचा पराक्रम, पाहा Video

Salman Nizar Hits 11 Sixes: कालिकट ग्लोबस्टार्सच्या सलमान निझारने केरळ क्रिकेट लीग २०२५ मध्ये १२ चेंडूत ११ षटकार मारून इतिहास रचला.
Pranali Kodre
Summary

  • केरळ क्रिकेट लीग २०२५ मध्ये कालिकट ग्लोबस्टार्सच्या सलमान निझारने १२ चेंडूत ११ षटकार मारून इतिहास रचला.

  • १९ व्या षटकात बासिल थंपीच्या गोलंदाजीवर ५ षटकार आणि २० व्या षटकात अभिजीत प्रवीणच्या गोलंदाजीवर ६ षटकार मारले.

  • ग्लोबस्टार्सने ६ बाद १८६ धावा केल्या आणि अडाणी त्रिवेंद्रम रॉयल्सला १३ धावांनी पराभूत केले.

