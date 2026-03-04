T20 WC: वानखेडे स्टेडियमवर शांतता ठेवू... भारताविरुद्धच्या सेमीफायनलपूर्वी इंग्लंडच्या स्टार खेळाडूची वॉर्निंग

Sam Curran on India vs England T20 WC Semifinal: सलग तिसऱ्या स्पर्धेत उपांत्य फेरीत आम्ही एकमेकांविरुद्ध लढणार आहोत. त्यामुळे गुपित काहीच नाही. चुरशीचा सामना होईल, असे मत इंग्लंडचा अष्टपैलू सॅम करन याने टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) गुरुवारी होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या उपांत्य सामन्याबाबत व्यक्त केले. २०२२, २०२४ मधील टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतही भारत-इंग्लंड (India vs England) उपांत्य सामने झाले होते. त्यात २०२२ मध्ये इंग्लंडने १० विकेटने, तर २०२४ मध्ये भारताने ६८ धावांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळे आता तिसरी लढत कोण जिंकणार, याची उत्सुकता वाढली आहे. .T20 World Cup: आज मिळणार पहिला फायलिस्ट! दक्षिण आफ्रिका - न्यूझीलंडमध्ये ईडन गार्डन्सवर रंगणार सेमीफायनल.वानखेडे स्टेडियमवर आम्ही बऱ्याचदा खेळलो आहोत. त्यामुळे हे मैदानात आम्हाला चांगले परिचित आहे. आमचा सुपर-८ मधील अखेरचा सामना शुक्रवारी झाला. शनिवारी मुंबईत आल्यानंतर दोन दिवस अधिक आम्हाला येथे सराव करता आला. वानखेडे स्टेडियमवर पुन्हा आल्यावर येथील परिस्थिती पुन्हा जाणून घेता आली, असे सॅम करनने (Sam Curran) आज स्टेडियममध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.भारतात खेळताना प्रेक्षकांचा यजमान संघाला अललेला पाठिंबा हे पाहुण्यांसाठी आव्हानात्मक असते, परंतु येथे अनेक सामन्यांत खेळलेलो असल्यामुळे आम्हाला त्याची सवय आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, असेही करन म्हणाला..यंदाच्या स्पर्धेत इंग्लंडच्या कामगिरीत चढउतार राहिला आहे. याच मैदानावर नेपाळविरुद्ध अवघ्या चार धावांनी विजय मिळवून त्यांनी सुटका करून घेतली होती, तर पाकिस्तानविरुद्ध कोलंबोत सुपर-८ मधील लढतीत शानदार विजय मिळवला होता. त्यात कर्णधार हॅरी ब्रुकचे शतक लक्षवेधक ठरले होते.आतापर्यंतच्या सामन्यांत कशी कामगिरी झाली हा आता इतिहास झाला. उपांत्य फेरीस सामोरे जाताना वेगळाच दृष्टिकोन बाळगायला लागतो. गुरुवारी आम्ही अचूक खेळ करू, असा विश्वास आहे. एक दोन खेळाडू फलंदाजीत कर एक-दोन गोलंदाजीत चमकले तरी आम्हाला प्रभाव पाडता येईल, असे करनने सांगितले..स्टेडियममध्ये शांतता निर्माण करूवानखेडे स्टेडियम हे ऐतिहासिक स्टेडियम आहे. येथे भारतीय संघ खेळत असताना मोठा आवाजी पाठिंबा त्यांना मिळत असतो, परंतु गुरुवारी स्टेडियममध्ये शांतता ठेवण्याचा प्रयत्न असेल, अशी वल्गना करनने केली.अभिषेकच्या झंझावाताची आठवणगेल्या फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात झालेल्या टी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माचा झंझावात सादर झाला होता. त्यात त्याने ५४ चेंडूंत १३५ धावांची घणाघाती खेळी साकार करताना १३ षटकार आणि सात चौकारांची बरसात केली होती. सॅम करनला याची आठवण आहे, परंतु सध्याचा अभिषकचा फॉर्म पाहता तो त्या खेळीची पुनरावृत्ती करेल असे वाटत नाही, असे सॅम करन म्हणाला..T20 World Cup: भारतीय संघ वर्ल्ड कप फायनल खेळणार नाही, संजू सॅमसन खेळला म्हणून उपांत्य फेरीत पोहोचले, नाहीतर....चंद्रग्रहणात भारतीय खेळाडूंनी सराव टाळलाटी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत उपांत्य फेरीसाठी भारतीय संघाने मंगळवारपासून सराव सुरू केला, परंतु चंद्रग्रहणात सराव करणे टाळले. ग्रहण संपल्यानंतर भारतीय संघ वानखेडे स्टेडियमवर आला आणि त्यानंतर सराव केला. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार भारतीय संघ मंगळवारी सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत सराव करणार होता, परंतु याच काळात चंद्रग्रहण असल्यामुळे सराव टाळला. अखेर ७.२० मिनिटांनी सराव सुरू केला. सपोर्ट स्टाफमधील काही जण मैदानावर आले होते, परंतु सरावाची प्रक्रिया ग्रहण संपल्यानंतरच सुरू झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.