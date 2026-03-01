T20 WC, IND vs WI: 'माझे ११ सैनिक सज्ज आहेत...' विंडीजच्या सॅमीची टीम इंडियाला सामन्यापूर्वी चेतावणी

Daren Sammy Warns India ahead of WI Clash: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी अत्यंत महत्त्वाचा सामना रंगणार आहे. दोन्ही संघांसाठी हा करो वा मरोचा सामना आहे. कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर होणाऱ्या या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल, तर पराभूत होणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल. त्यामुळे एकप्रकारे हा सामना दोन्ही संघांसाठी उपांत्यपूर्व सामनाच आहे. असे असतानाही वेस्ट इंडिजचा प्रमुख प्रशिक्षक डॅरेन सॅमीने (Darren Sammy) आपल्या संघावर विश्वास दाखवताना भारतीय संघाला (Team India) चेतावणीही दिली आहे. त्याने २०१६ टी२० वर्ल्ड कपचीही आठवण करून दिली आहे. .T20 World Cup : संजू सॅमसनला पुन्हा संधी मिळणार? वर्ल्डकपमध्ये आज भारत-वेस्टइंडीज टी-२० सामना, कशी असेल Playing XI?.२०१६ मध्ये वेस्ट इंडिजने डॅरेन सॅमीच्या नेतृत्वात खेळताना भारताला उपांत्य सामन्यात पराभूत केले होते, त्यानंतर कोलकातामध्येच अंतिम सामन्यात इंग्लंडला हरवून वर्ल्ड कप जिंकला होता. दरम्यान, रविवारी होणाऱ्या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सॅमीने त्यांच्याकडे खतरनाक ११ खेळाडू असल्याचं म्हणत भारतीय संघही बलवान असल्याचे त्याने सांगितले..त्याला प्लेइंग इलेव्हनबद्दल प्रश्न विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'मी तुम्हाला आत्ता माझे ११ खेळाडू सांगू? नाही मी सांगणार नाही. पण मी तुम्हाला हे सांगू शकतो की माझे सर्व सैनिक उद्याच्या युद्धासाठी सज्ज आहेत. ११ खेळाडू कोण आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला नाणेफेकीपर्यंत वाट पाहा.'.याशिवाय त्याने वेस्ट इंडिजची फलंदाजी सखोल असल्याचे म्हटले. तो म्हणाला, 'दक्षिण आफ्रिकेचा सामना अहमदाबादमध्येच सोडा. मला वाटतं की आम्ही आमची फलंदाजी किती सखोल आहे, याचा मेसेज सर्वांना पाठवला आहे. आमचं लक्ष्य आता केवळ उद्याच्या मजबूत भारतीय संघाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर आहे.'.T20 World Cup: पाकिस्तान स्पर्धेतून आऊट होताच ३ सेमीफायनलिस्ट पक्के; आता तिकीटासाठी शर्यत, पण कसे आहे समीकरण?.तो पुढे म्हणाला, 'मला अजूनही असं वाटतं की ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी कधी ना कधी तुम्हाला भारताला सामना करावाच लागणार होता. उद्या आमचा हा दिवस आहे. मला खात्री आहे की उद्या इथे ८० हजार लोकं असणार आहेत आणि अजून १.४ बिलियन लोकंही भारतीय संघाला पाठिंबा असेल. त्यामुळे असे वाटत आहे की मुंगी होऊन साखर खायची आहे (David and Goliath). २०१६ मध्येही मी हेच म्हटलो होतो. मी उद्याही माझ्या खेळाडूंना हेच सांगणार आहे.'याशिवाय जर सामना जिंकला, तर मोठे सेलीब्रेशन होईल. कारण गेल्या १० वर्षात वेस्ट इंडिज सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केलेला नाही, असंही सॅमी म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.