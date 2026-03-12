MS Dhoni-Yuvraj Singh: युवराजला भारतीय संघातून वगळण्यात धोनीची नेमकी भूमिका काय? माजी निवड समिती अध्यक्षांचा मोठा खुलासा

भारतीय संघाचा अष्टपैलू युवराज सिंग आणि एमएस धोनी अनेक वर्षे एकत्र खेळले आहेत. त्यांनी २००७ टी२० वर्ल्ड कप आणि २०११ वनडे वर्ल्ड कपही एकत्र जिंकून दिला होता. त्यांच्यात अनेक चांगल्या भागीदाऱ्याही झाल्या. युवराज (Yuvraj Singh) धोनीच्या नेतृत्वाही बरेच वर्षे खेळला. मात्र २०२४ नंतर त्याला फारशी संधी मिळाली नाही. तो संघातून आत-बाहेर होत राहिला. याबाबत युवराजचे वडील योगराज सिंग (Yograj Singh) यांनी त्याला एमएस धोनीकडून (MS Dhoni) योग्य वागणूक मिळाली नसल्याचे आणि त्याला संघातून वगळल्याचे आरोप सार्वजनिकरित्या अनेकदा केले आहेत. मात्र आता माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि माजी निवडकर्ते संदीप पाटील (Sandeep Patil) यांनी वेगळाच खुलासा केला आहे. .MS Dhoni Post: 'कोच साहेब, चेहऱ्यावर हसू...' धोनीचा गौतम गंभीरसाठी T20 WC विजयानंतर स्पेशल संदेश; बुमराहलाही म्हटलंय चॅम्पियन.संदीप पाटील हे चार वर्षे निवड समितीचे सदस्य होते. त्यांच्या कार्यकाळात निवड समितीने अनेक मोठे निर्णय घेतेल होते, अनेक स्टार खेळाडूंना संघातून बाहेर केले होते, ज्यात युवराज सिंग, गौतम गंभीर यांचेही नाव होते. मात्र त्याबाबत संदीप पाटील यांनी कधी फारसं भाष्य केले नव्हते. मात्र नुकतेच विकी ललवानी यांच्या युट्युब शोवर त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले की युवराजला संघातून काढण्याचा निर्णय धोनीचा नव्हता. तो निर्णय पूर्णपणे निवड समितीचा होता..संदीप पाटील म्हणाले, 'निवड समितीच्या मिटिंगमध्ये, दौऱ्यांमध्ये किंवा कोणत्याही सामन्यात, महेंद्रसिंह धोनी एकदाही असं म्हणाला नाही की युवराज सिंगला संघातून वगळायचं आहे. पण मला रेकॉर्ड्सनुसार जायचं होतं.'.त्यानंतर जेव्हा संदीप पाटील यांना वचारण्यात आले की ज्यावेळी युवराज सिंगला संघातून वगळण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा धोनीने त्यावर आक्षेप घेतला होता का, तेव्हा संदीप पाटील म्हणाले की त्याला निवड समितीवर पूर्ण विश्वास होता. त्यांनी सांगितलं, 'त्याला निवड समितीवर पूर्ण विश्वास होता, तो काहीही म्हणाला नाही.'याशिवाय योगराज सिंग धोनीवर करत असलेल्या टीकांवरही बोलताना संदीप पाटील यांनी म्हटले की वडिलांच्या भावना समजू शकतो, पण आरोप चुकीचे आहेत..भारताने ज्या क्षणी T20 World Cup जिंकला, त्या क्षणी कशी होती धोनी-रोहितची रिअॅक्शन? समोर आला खास Video.धोनीने भारतासाठी ५३८ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यात त्याने १६ शतकांसह १७२६६ धावा केल्या आहेत. यष्टीरक्षक म्हणून ६३४ झेल आणि १९५ यष्टीचीत केले आहेत. तसेच युवराज सिंगने ४०२ आंतरराष्ट्रीय सामन्यात १७ शतकांसह ११७७८ धावा केल्या आहेत आणि १४८ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.