Virat Kohli: रुट-स्मिथचं शतक पाहाताच विराटच्या कसोटी निवृत्तीवर संतापले संजय मांजरेकर; म्हणाले, 'वनडे सोपं, पण त्याने ...'

Sanjay Manjrekar on Virat Kohli's Test Retirement: भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहलीने मे २०२५ मध्ये कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला होता. त्याच्या या निर्णयाने अनेकांना धक्का बसला होता. सध्याच्या काळातील फॅब फोरमध्ये गणल्या जाणाऱ्या विराट कोहली, जो रुट, स्टीव्ह स्मिथ आणि केन विलियम्सन यांच्यामध्ये कसोटीतून निवृत्ती घेणारा विराट (Virat Kohli) पहिलाच खेळाडू. एकिकडे स्मिथ, रुट आणि विलियम्सन हे तिघेही कसोटी क्रिकेटमध्ये सक्रिय असताना आणि अद्यापही चांगली कामगिरी करत असल्याचे पाहून भारताचे माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) यांनी विराटवर निशाणा साधला आहे..Virat Kohli : न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी विराट कोहलीचा अचंबित करणारा निर्णय; अचानक घेतली सामन्यातून माघार.नुकसेच ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात सिडनीमध्ये जो रुटने ४१ वे, तर स्टीव्ह स्मिथने ३७ वे कसोटी शतक केले. यादरम्यान मांजरेकरांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, या व्हिडिओमध्ये त्यांनी विराट कोहलीच्या कसोटीतील निवृत्तीच्या निर्णयावर आणि वनडेत खेळत राहण्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.मांजरेकर व्हिडिओमध्ये म्हणाले, 'एकिकडे जो रुट कसोटी क्रिकेटमध्ये नवी शिखरे पार करत असताना माझ्या मनात विराट कोहलीचा विचार येतोय. त्याने कसोटी क्रिकेट सोडून दिलं आणि हे दुर्दैवी आहे की निवृत्त होण्यापूर्वी गेल्या ५ वर्षात त्याला संघर्ष करावा लागला. त्याने खरंतर त्या ५ वर्षात त्याची सरासरी ३१ का आहे, याबाबत समस्या शोधण्याचा मनापासून प्रयत्न केला नाही.'.याशिवाय मांजरेकरांनी सांगितले की विराटने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्यापेक्षा त्याने वनडे क्रिकेटमध्ये खेळण्याला प्राधान्य दिल्याचे वाईट वाटले. त्यांच्या मते वनडे क्रिकेट हा सर्वात सोपा प्रकार आहे. ते म्हणाले, 'विराट कोहलीने जर सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असतील, तर ठीक होतं. पण त्याने वनडे क्रिकेट खेळण्याला पंसंती दिली, ज्यामुळे मी अधिक निराश झालो. कारण हा प्रकार वरच्या फळीतील फलंजाजांचा आहे, मी यापूर्वीही हे म्हणालोय की हा सर्वात सोपा प्रकार आहे. जो प्रकार तुमची खरोखर परीक्षा पाहातो, तो प्रकार म्हणजे नक्कीच कसोटी क्रिकेट आणि टी२० क्रिकेटमध्ये काही वेगळी आव्हानं आहेत.' .मांजरेकरांनी असंही म्हटलं की विराटचा फिटनेस चांगला असल्याने त्याची इच्छा असती, तर तो कसोटीत पुनरागमन करू शकला असता. ते म्हणाले, 'कारण तो खूपच फिट आहे. तो त्याच्या खराब फॉर्मविरुद्ध त्याची लढाई सुरू ठेवू शकला असता. जरी त्याला एखाद्या मालिकेतून काढलं असतं, तरी को प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळू शकला असता, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारतातही सामने खेळू शकला असता. त्याने पुनरागमनाचा प्रयत्न करायला हवा होता.'.Vijay Hazare Trophy: मुंबईचा रोमांचक विजय, पण महाराष्ट्र-विदर्भ पराभूत; सूर्यकुमार, जैस्वाल अपयशी, तर श्रेयस, रिंकू सिंग चमकले.शेवटी मांजरेकर म्हणाले, 'जेव्हा जो रुट, स्टीव्ह स्मिथ, केन विलियम्सन शतक करतात, धावा करतात, तेव्हा माझं मन विराट कोहलीचा निराशेने विचार करतं. कारण त्याच्यासाठी कसोटी क्रिकेट खूप महत्त्वाचं होतं.'.विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली आहे. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये १२३ सामने खेळताना ३० शतके आणि ३१ अर्धशतकांसह ९२३० धावा केल्या.