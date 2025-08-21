Sanju Samson: संजूने बॉल फेकला, मोठ्या भावानं बेल्स उडवल्या; सॅमसन बंधूंनी पहिल्याच चेंडूवर केलं रनआऊट; Video Viral

संजू सॅमसन आणि सॅली सॅमसन केरळ क्रिकेट लीग २०२५ मध्ये कोची ब्लू टायगर्ससाठी खेळत आहेत. सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर सॅमसन बंधूंनी धावबाद करत नाट्यमय सुरुवात केली.या स्पर्धेत सॅली सॅमसन कोची ब्लू टायगर्स संघाचे कर्णधारपद सांभाळत आहे. .संजू सॅमसन पुन्हा क्रिकेटच्या मैदानात परतला असून सध्या केरळ क्रिकेट लीग २०२५ स्पर्धेत खेळत आहेत. या स्पर्धेत तो कोची ब्लू टायगर्स संघाकडून त्याच्याच मोठ्या भावाच्या सॅली सॅमसनच्या नेतृत्वात खेळत आहे. या संघाचा संजू उपकर्णधार आहे. विशेष म्हणजे या स्पर्धेत पहिल्यात चेंडूवर दोन्ही भावांनी मिळून धावबादही केले..Sanju Samson साठी राजस्थान रॉयल्सने सुरू केली दुसऱ्या संघाची शोधाशोध; CSK संघ शर्यतीतून बाहेर?.गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) कोची ब्लू टायगर्स संघाचा सामना अडाणी त्रिवेंद्रम रॉयल्स संघाविरुद्ध झाला. या सामन्यात कोची ब्लू टायगर्स संघाने ८ विकेट्सने सहज विजय मिळवला. दरम्यान, या सामन्याला नाट्यमय सुरुवात झाली होती.त्रिवेंद्रम संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला. यावेळी सलामीवीर सुबीन एस याने सॅली सॅमसनच्या गोलंदाजीवर पहिल्याच षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर ऑफ साईडला फटका मारला. त्यावेळी त्याने कर्णधार कृष्णा प्रसादसोबत चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. पण क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संजू सॅमसनने चेंडू पकडला आणि गोलंदाजाच्या एन्डला असलेल्या त्याच्या भावाकडे फेकला. सॅलीनेही चपळाईने सुबीन क्रिजमध्ये पोहचण्यापूर्वी स्टंपवरील बेल्स उडवले. त्यामुळे कोची संघाने जल्लोष केला. यामुळे सुबीनला शुन्यावरच बाद व्हावं लागलं. .कृष्णा प्रसादही ११ धावांवर नंतर बाद झाला. त्रिवेंद्र संघाने नंतर अंत्यत धीम्यागतीने खेळ करताना नियमित अंतराने विकेट्सही गमावल्या. त्यांच्याकडून प्रसादव्यतिरिक्त अब्दुल बासिथ (१७), अभिजीत प्रवीण व्ही (२८) आणि बसिल थंपी (२०) यांनी दोन आकडी धावसंख्या गाठली. पण कोणी मोठी खेळी करू शकले नाही. त्यामुळे त्रिवेंद्रमचा डाव २० षटकात सर्वबाद ९७ धावांवरच संपला. कोचीकडून गोलंदाजी करताना अखीन सथार आणि मुहम्मद अशिक यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. केएम असिफने १ विकेट घेतली. सॅली सॅमसनने २ षटकेत गोलंदाजी करताना ८ धावा दिल्या..'Sanju Samson राजस्थान रॉयल्समधून बाहेर पडण्याचं प्रमुख कारण रियान पराग', माजी क्रिकेटरनं सर्व गणित स्पष्ट सांगितलं.नंतर ९८ धावांचे लक्ष कोची संघाने ११.५ षटकात २ विकेट्स गमावत ९९ धावा करून सहज पूर्ण केले. त्यांच्याकडून सॅली सॅमसनने अर्धशतक केले. त्याने ३० चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ५० धावांची खेळी केली. मुहम्मद शानूने नाबाद २३ धावा केल्या. विनूप मनोहरन १४ धावांवर आणि जोबिन जोबी ८ धावांवर बाद झाले.सॅली सॅमसनही क्रिकेटपटूसंजू सॅमसनचा मोठा भाऊ ३४ वर्षांचा असून तोही क्रिकेट खेळतो. त्याने आत्तापर्यंत ६ लिस्ट ए सामने खेळले आहे. त्याने ज्युनियर लेव्हलला केरळ संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तो उजव्या हाताने फलंदाजी आणि गोलंदाजी करतो. सध्या केरळ क्रिकेट लीगमध्ये तो खेळतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.