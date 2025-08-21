Cricket

Sanju Samson: संजूने बॉल फेकला, मोठ्या भावानं बेल्स उडवल्या; सॅमसन बंधूंनी पहिल्याच चेंडूवर केलं रनआऊट; Video Viral

संजू सॅमसन आणि सॅली सॅमसन हे दोघे भाऊ एकत्र टी२० सामना खेळले असून त्यांनी सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर धावबादही केले. त्याचा व्हिडिओही समोर आला आहे.
  • संजू सॅमसन आणि सॅली सॅमसन केरळ क्रिकेट लीग २०२५ मध्ये कोची ब्लू टायगर्ससाठी खेळत आहेत.

  • सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर सॅमसन बंधूंनी धावबाद करत नाट्यमय सुरुवात केली.

  • या स्पर्धेत सॅली सॅमसन कोची ब्लू टायगर्स संघाचे कर्णधारपद सांभाळत आहे.

