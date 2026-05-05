Cricket

IPL 2026 Orange Cap : संजू सॅमसन गरजला! ख्रिस गेलचा १३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत निर्णायक वळण

Sanju Samson Rewrites IPL Record Books vs DC: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६मध्ये संजू सॅमसन याने ऐतिहासिक कामगिरी करत Chris Gayle चा १३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात ८७ धावांची खेळी करत त्याने आयपीएल ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीतही मोठा ट्विस्ट आणला.
Sanju Samson smashes 87 vs DC to break Chris Gayle’s 13-year-old IPL record

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sanju Samson breaks Chris Gayle IPL record 2026 details: चेन्नई सुपर किंग्सने मंगळवारी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सवर ८ विकेट्स व १५ चेंडू राखून विजय मिळवला. CSK च्या गोलंदाजांनी DC ला कोंडीत पकडले होते, पंरतु त्रिस्तान स्तब्स व समीर रिझवी यांनी संघाला ७ बाद १५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्यानंतर संजू सॅमसन व कार्तिक शर्मा यांच्या मॅच विनिंग ११४ धावांच्या भागीदारीने संघाला सहज विजय मिळवून दिला. CSK चा हा मागील ७ सामन्यांतील पाचवा विजय ठरला आणि ज्या ज्या सामन्यात संजूने ४० पेक्षा अधिक धावा केल्या, तो सामना चेन्नईने जिंकला आहे.

