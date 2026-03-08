T20 WC: अडचणीत होतो, तेव्हा सचिन सरांचे मार्गदर्शन मिळाले... सॅमसनने पुरस्कार जिंकताच मानले आभार; म्हणाला, 'फायनलच्या आधीपण...'

How Sachin Tendulkar’s Mindset Advice Rebuilt Sanju Samson: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचं विजेतेपेद जिंकून भारतीय संघाने इतिहास घडवला. भारताने अहमदाबादमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात रविवारी (८ मार्च) न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत करत तिसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकले. पण हा वर्ल्ड कप सर्वात खास ठरला तो संजू सॅमसनसाठी. स्पर्धेच्या आधी त्याचा फारसा चांगला फॉर्म नव्हता. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतही त्याला फार काही खास करता आले नव्हते. त्यामुळे टी२० वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup 2026) सुरुवातीला प्लेइंग इलेव्हनमध्येही त्याला संधी मिळाली नव्हती. पहिल्या फेरीत केवळ एका सामन्यात तो अभिषेक शर्माच्या अनुपस्थितीत खेळला..T20 वर्ल्ड कप जिंकताच सूर्यकुमार यादवने खेळपट्टीची माती लावली कपाळाला, भावूक करणारा व्हिडीओ... .मात्र नंतरही सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये भारताची वरची फळी सातत्याने अपयशी ठरली होती. त्यातच भारताला सुपर - ८ सामन्यात अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मोठा पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर मात्र भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केला आणि संजू सॅमसनला (Sanju Samson) अखेर सलामीला सातत्याने संधी मिळाली. संजूनेही या संधीचा फायदा घेतला. त्याने गेल्या तीन सामन्यात ८५ हून अधिक धावा केल्या. त्याने सुपर ८ च्या अखेरच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध महत्त्वाची नाबाद ९७ धावांची खेळी केली. त्यानंतर त्याने उपांत्य सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध ८९ धावांची खेळी केली. अंतिम सामन्यातही त्याने ८९ धावा केल्या. त्याने या स्पर्धेत ५ सामन्यांत ८०.२५ च्या सरासरीने ३२१ धावा केल्या, तो भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला. त्यामुळे त्याला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील मालिकावीर पुरस्कारही जिंकला. या पुरस्कारानंतर अखेर संजू सॅमसनने मोकळेपणाने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी त्याने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) विशेष उल्लेख केला. त्याने म्हटले की त्याच्या वाईट काळात सचिनने त्याला मोठा धीर दिला होता..त्याने मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर अनेद मीजी खेळाडूंनी त्याला सल्ला दिल्याचे म्हटले आहे. तो म्हणाला, 'मी प्रामाणिकपणे सांगतो, अनेक माजी खेळाडूंनी माझ्यापर्यंत पोहचून मला सल्ले आणि मार्गदर्शन केलं होतं. त्यांनी मला मदत करण्याचा प्रयत्न केला. पण गेल्या दोन महिन्यात मी सातत्याने सचिन सरांच्या संपर्कात होतो.''जेव्हा मी संघातून बाहेर बसलो होतो, जेव्हा ऑस्ट्रेलियामध्ये मला संघातून बाहेर व्हावं लागलं, मी सामना खेळत नव्हतो, तेव्हा मी माझी मानसिकता कशी असावी असा विचार करत होतो आणि त्यावेळी मी सचिन सरांना संपर्क केला आणि त्यांच्यासोबत माझी मोठी चर्चा झाली. अगदी काल देखील त्यांनी मला फोन करून माझ्या भावना कशा आहे, याबाबत चौकशी केली. त्यामुळे मला वाटतं की त्यांच्यासारख्या कोणाकडून तरी मार्गदर्शन मिळणं, यापेक्षा अधिक मी काय मागू शकतो?'.त्याने त्याला मदत करणाऱ्या, सल्ला देणाऱ्या आणि मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्वांचे भार मानले. तसेच तो असंही म्हणाला की सध्या तरी हा विजय खूप मोठा आहे आणि त्याला या क्षणाचा आनंद घ्यायचा आहे. त्यानंतर भविष्याचा विचार केला जाईल.याशिवाय सॅमसन म्हणाला, 'स्वप्न असल्यासारखे वाटत आहे. खूप आनंदी आहे, माझ्याकडे शब्द नाहीयेत, खूप भावना दाटून आल्यात. मी जेव्हा विचार करतोय, तेव्हा हे सर्व खूप अकल्पनीय वाटत आहे. मला वाटतं की सर्व दोन वर्षांपूर्वीच सुरू झालं होतं. २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकलेल्या भारतीय संघासोबत मी होतो, पण मला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. पण मी याबाबत विचार करत राहिलो. मी स्वप्न पाहात राहिलो. मी मेहनत घेतली. तेव्हा मला आत्ता जे केलं, तेच करायचं होतं.'.Sanju Samson: टी-२० वर्ल्ड कपच्या टूर्नामेंटमध्ये ३२१ धावा; ‘प्लेअर ऑफ द सिरीज’… तरीही संजू सॅमसनला एक पैसाही नाही! कारण काय?.तो पुढे म्हणाला, 'ईश्वराच्या कृपेने, आज गोष्टी बदलल्या आहेत. मला वाटतं न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेनंतर मी पूर्णपणे तुटलो होतो. मला काहीच कळत नव्हते. मला वाटतं होतं माझं स्वप्न भंगलं आहे. मी अजून काय करू शकत होतो? पण देवाच्या योजना वेगळ्या होत्या. मला अचानक महत्त्वाच्या सामन्याच्या सामन्यामध्ये संघात पुन्हा संधी मिळाली आणि मी जे काही देशासाठी करू शकत होतो, ते मी केले. त्यामुळे याबाबतचे स्वप्न बघण्याचं धाडस मी केलं, याचा मला खूप अभिमान आणि आनंद वाटत आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.