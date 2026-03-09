T20 वर्ल्ड कप जिंकताच सूर्यकुमार यादवने खेळपट्टीची माती लावली कपाळाला, भावूक करणारा व्हिडीओ...

आयसीसी टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. रविवारी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडसमोर २५६ धावांचे आव्हान ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ १९ षटकांत १५९ धावांवर गारद झाला. या विजयासह भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तिसऱ्यांदा टी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याचा पराक्रम केला. तसेच आपल्या घरच्या मैदानावर टी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा पहिला संघ ठरला आहे..टी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा एक भावूक क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला. अंतिम सामन्यातील विजय मिळाल्यानंतर भारतीय खेळाडू जल्लोष करत असताना सूर्यकुमार यादव यांनी नरेंद्र मोदी स्टेडियमच्या खेळपट्टीची माती हातात घेतली आणि ती कपाळाला लावून मैदानाला नमन केले. सूर्यकुमार यादव यांची ही भावनिक कृती पाहून चाहत्यांची मने जिंकली..T20 World Cup: '७७ वर ६ विकेट्स होत्या, तेव्हा फक्त मलाच माहिती की...', सूर्यकुमार अमेरिकेविरुद्धच्या विजयानंतर काय म्हणाला? .मैदानाच्या मातीला नमन करतानाचा सूर्यकुमार यादव यांचा हा क्षण सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आहे. अनेक क्रिकेटप्रेमींनी या कृतीला खेळाच्या मैदानाबद्दल असलेल्या आदराचे प्रतीक असल्याचे म्हटले आहे. टीम इंडियाच्या या ऐतिहासिक विजयानंतर खेळाडूंचा आनंद आणि जल्लोष पाहण्यासारखा होता. काही खेळाडू तिरंग्यासोबत फोटो काढत होते, तर काही जण सहकाऱ्यांसोबत मैदानाला फेरी मारत विजयाचा आनंद साजरा करत होते. मात्र या सगळ्या जल्लोषात सूर्यकुमार यादव यांचा भावूक क्षण सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला..T20 WC, IND vs WI: मॅच जिंकली, खेळाडूंना भेटला अन् मग ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन सॅमसननं पहिली गोष्ट काय केली? BCCI ने शेअर केला Video.या सामन्यात भारताच्या विजयात यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसन आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. संजू सॅमसनने ८९ धावांची शानदार खेळी केली, तर जसप्रीत बुमराहने ४ विकेट घेतल्या. या सामन्यात भारतीय संघाची फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण तिन्ही विभागांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी पाहायला मिळाली. जसप्रीत बुमराहला ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ तर संजू सॅमसनला ‘प्लेयर ऑफ द सिरीज’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.