T20 World Cup: संजू सॅमसन OUT, इशान किशन IN! वर्ल्ड कपमध्ये उतरणारी भारताची तगडी Playing XI

Strongest India playing XI for T20 World Cup 2026 at home: भारत ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये गतविजेता म्हणून उतरणार असून अपेक्षांचा भार प्रचंड असणार आहे. घरच्या मैदानावर खेळणं भारतासाठी जमेची बाजू असली, तरी दबावही तितकाच मोठा असेल. अशा परिस्थितीत भारताची सर्वोत्तम Playing XI कोणती असेल, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
Swadesh Ghanekar
Why Sanju Samson is out of India’s T20 World Cup 2026 playing XI? भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्यासाठी मैदानावर उतरणार आहे. घरच्या मैदानावर खेळणार असल्यामुळे जमेची बाजू असली तरी दडपणही आहे. त्यामुळे एखादी चूक भारताला महागात पडणारी आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका ही वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीची चाचपणी करण्याची शेवटची संधी होती.७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत भारताला पाकिस्तान, नामिबिया व नेदरलँड्सचा सामना करणार आहे.

