T20 World Cup: संजू सॅमसन OUT, इशान किशन IN! वर्ल्ड कपमध्ये उतरणारी भारताची तगडी Playing XI

Why Sanju Samson is out of India's T20 World Cup 2026 playing XI? भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्यासाठी मैदानावर उतरणार आहे. घरच्या मैदानावर खेळणार असल्यामुळे जमेची बाजू असली तरी दडपणही आहे. त्यामुळे एखादी चूक भारताला महागात पडणारी आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका ही वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीची चाचपणी करण्याची शेवटची संधी होती.७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत भारताला पाकिस्तान, नामिबिया व नेदरलँड्सचा सामना करणार आहे. .न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत संजू सॅमसन पूर्णपणे अपयशी ठरलेला दिसतोय. त्याला मागील चार सामन्यांत १०, ६, ०, २४ अशाच धावा करता आल्या आहेत. मागील १५ डावांत त्याने एकच अर्धशतक झळकावलं आहे आणि १७.४६च्या सरासरीने २६२ धावाच केल्या आहेत. त्यामुळे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अशात भारताचे अंतिम ११ शिलेदार कोण असतील याची उत्सुकता लागली आहे..शुभमन गिलची निवड न झाल्याने संजू सॅमसन हा सलामीवीर म्हणून आघाडीवर आला, परंतु त्यालाही सातत्याने अपयश आलेले दिसतेय. त्यामुळे इशान किशनला वर्ल्ड कपमध्ये अभिषेक शर्मासह सलामीला संधी मिळू शकते. इशानने संघात पुनरागमन करताना धडाकेबाज खेळी केली आहे. इशान-अभिषेक ही जोडी प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांची लय बिघडवण्यास समर्थ आहे. तिलक वर्मा दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झाला असून तो तिसऱ्या क्रमांकावर खेळेल. चौथ्या स्थानावर सूर्यकुमार यादव खेळणार आहे. त्यानंतर हार्दिक पांड्या व शिवम दुबे हे अष्टपैलू खेळाडू आहेतच..सूर्यकुमारचा फॉर्म परतल्याने भारतीयांच्या आशा आणखी उंचावल्या आहेत. पांड्या व दुबे यांनीही सातत्य दाखवले आहे. फिरकी अष्टपैलू म्हणून अक्षर पटेल संघात दिसेल, तर जलदगती गोलंदाजीची जबाबदारी जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंग यांच्या खांद्यावर असेल.स्पेशालिस्ट फिरकीपटू म्हणून वरुण चक्रवर्थीचे पारडे जड आहे आणि त्यामुळे कुलदीप यादवला संधी मिळण्याची फार शक्यता नाही. रिंकू सिंग किंवा हर्षित राणा यापैकी एकाला संधी मिळू शकते..India Playing XI For T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंग/हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी, अर्शदीप सिंग..