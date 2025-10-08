Sanju Samson: संघासाठी ९व्या क्रमांकावरही फलंदाजी करेन, प्रसंगी...! संजू हसनू बोलला, पण त्याच्या व्यथा डोळ्यांतून जाणवल्या Video

Indian cricketer Sanju Samson statement about team spirit: भारतीय संघाचा यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसन याची ट्वेंटी-२० संघातील भूमिकाच सध्या स्पष्ट दिसत नाहीए.. मुळतः सलामीवीर म्हणून खेळणाऱ्या संजू सॅमसनच्या टीम इंडियातील फलंदाजीच्या क्रमांकावर प्रयोग होताना दिसत आहे. त्यामुळे त्याचे चाहतेही संभ्रमात आहेत आणि सतत फलंदाजीचा क्रम बदलल्याने संजूला चांगली कामगिरी करता येत नसल्याचेही बोलले जातेय. पण, संजूला या गोष्टीचं काही वाईट वाटत नाही. काल मुंबईत पार पडलेल्या एका सोहळ्यात त्याने याबाबत त्याचे मत व्यक्त करून देशासाठी कायपण करण्याची तयारी दर्शवली..संजूला सीएट क्रिकेट पुरस्कारात वर्षातील सर्वोत्तम ट्वेंटी-२० फलंदाज म्हणून गौरविण्यात आले. यावेळी तो म्हणाला, जेव्हा तुम्ही भारतीय संघाची जर्सी परिधान करता, तेव्हा कोणत्या गोष्टीला नाही म्हणू शकत नाही. या जर्सीसाठी मी अथक मेहनत घेतली आहे आणि या देशाची सेवा करण्याचा मला अभिमान वाटतो. त्यामुळे जर देशासाठी मला ९व्या क्रमांकावर फलंदाजी करायला सांगितली किंवा लेफ्ट आर्म स्पिन करायला सांगितलं, तरी मी ते आनंदाने करेन. संघासाठी कायपण!.तो राहुल द्रविड होता..! रोहित शर्माचा कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर गौतम गंभीरवर थेट निशाणा; संघातील वाद चव्हाट्यावर?.संजू हे सर्व हसून बोलत होता, तरी त्याला संघातील आपले स्थान टिकवण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतोय हे विधानातून जाणवले. संजूने यावेळी माजी कर्णधार रोहित शर्माचे कौतुक केले. तो म्हणाला, मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नुकतीच १० वर्ष पूर्ण केली आहेत, परंतु मला फक्त ४० सामने खेळण्याची संधी मिळाली. नंबर ही तुमची पूर्ण कथा सांगत नाही, परंतु मी जरा आहे त्याचा मला अभिमान आहे आणि मला माहित्येय मी कोणत्या आव्हानातून इथपर्यंत पोहोचलो आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ मध्ये टीम इंडियाच्या अपराजित मालिकेत संजू सॅमसनने रोहित शर्माच्या शांत नेतृत्वाचे कौतुक केले. तो म्हणाला, रोहितचा दृष्टिकोन आणि त्याच्या आत्मविश्वासामुळे संघ एकसंध राहिला. जेतेपदाची सूत्र शोधण्यासाठी १६ वर्षे लागली, ते सर्व रोहित भाईमुळे..Abhishek Sharma ची 'ती' एक गोष्ट ब्रायन लाराला खूप भावली; म्हणाला, ट्वेंटी-२०त मैदान गाजवतोय, पण... .संजूने २०१५ मध्ये ट्वेंटी-२० संघातून पदार्पण केले आणि १० वर्षात त्याला केवळ ४९ ट्वेंटी-२० व १६ वन डे सामने खेळण्याची संधी मिळाली. ३० वर्षीय फलंदाजाने ट्वेंटी-२०त ३ शतकं व ३ अर्धशतकांसह ९९३ धावा केल्या आहेत, तर वन डे क्रिकेटमध्ये ५६.६६ च्या सरासरीने ५१० धावा त्याच्या नावावर आहेत. त्यात १ शतक व ३ अर्धशतकं आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.