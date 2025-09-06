Ohh Shit... टीम इंडियाचा फॉर्मात असलेला फलंदाज लंगडताना दिसला, तंदुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह! Asia Cup पूर्वी वाढली डोकेदुखी

आशिया चषक २०२५ पूर्वी दुबईत सराव सत्रात संजू सॅमसन लंगडताना दिसला.संजूच्या चेहऱ्यावर वेदनांचे चिन्ह स्पष्ट दिसले आणि त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत शंका निर्माण झाली.केरळ क्रिकेट लीगमध्ये त्याने शतक आणि तीन अर्धशतक झळकावून उत्तम फॉर्म दाखवला होता..Sanju Samson limping during India practice session : भारतीय संघाची आशिया चषक २०२५ स्पर्धेपूर्वी डोकेदुखी वाढवणारी बातमी दुबईहून आली आहे. टीम इंडियाचा फॉर्मात असलेला फलंदाज संजू सॅमसन आज सराव सत्रात लंगडताना दिसला. त्याच्या पायात वेदना होत होत्या आणि हे त्याच्या चेहऱ्यावरून स्पष्टपणे दिसत होते. प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थानाच्या चर्चा सुरू असताना संजूने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये एक शतक अन् तीन अर्धशतक झळकावले होते. त्यामुळे निवड समिती त्याला वगळण्याचा विचारही करू शकत नाही. मात्र, आताच्या परिस्थितीत तो पूर्णपणे तंदुरुस्त तरी आहे का? असा प्रश्न पडतोय..आशिया चषक स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. संयुक्त अरब अमिराती येथे ९ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत खेळवली जाणार आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने आशिया चषक महत्त्वाची आहे. या स्पर्धेत आठ संघांची दोन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे आणि त्यानंतर सुपर फोअर व अंतिम सामना होईल. अ गटात भारत, ओमान, पाकिस्तान व यजमान संयुक्त अरब अमिराती आहे, तर ब गटात अफगाणिस्तान, बांगलादेश, हाँगकाँग व श्रीलंका हे संघ आहेत. .ZIM vs SL 2ndT20I : झिम्बाब्वेने इतिहास रचला, श्रीलंकेला १४.२ षटकांत हरवले; सिकंदर रझाने सूर्यकुमार, विराटचा विक्रम मोडला.शुभमन गिलकडे उप कर्णधारपद परतल्याने त्याचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान पक्केच आहे. अशात तो अभिषेक शर्मासोबत सलामीला खेळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे संजूला तिसऱ्या किंवा पाचव्या क्रमांकावर खेळावे लागेल. पण, निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांचा कल जितेश शर्माच्या बाजूने असल्याचे दिसल्याने संजूचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान अडचणीत आले आहे. त्यात त्याला दुखापत झाल्याचे चित्र समोर येत असल्याने त्यात आणखी वाढ झाली आहे..संजू सॅमसनने आशिया चषकपूर्वी केरळ क्रिकेट लीग २०२५ स्पर्धेत ५ ट्वेंटी-२० सामने खेळले, त्याने कोची ब्लू टायगर्स संघाचे प्रतिनिधित्व करताना सलग ४ सामन्यात मॅचविनिंग खेळी केल्या. त्याने ५१ चेंडूत १२१ धावा, ४६ चेंडूत ८९ धावा, ३७ चेंडूत ६२ धावा, ४१ चेंडूत ८३ धावा, अशा खेळी त्याने केल्या होत्या. त्याने टीम इंडियातील त्याच्या स्थानासाठी दावा ठोकला होता. पण, दुखापतीने त्याची कोंडी केली आहे. ही दुखापत किती गंभीर आहे, हे अद्याप समजलेले नाही. भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध होणार आहे. .भारताचा संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग.Team India: ऋतुराज गायकवाडवर पुन्हा 'अन्याय'! १८४ धावांची खेळी करूनही भारताच्या संघात मिळाले नाही स्थान.FAQs प्र.१: संजू सॅमसन सराव सत्रात काय घडले? उ. तो लंगडताना दिसला आणि पूर्णपणे तंदुरुस्त वाटत नव्हता.प्र.२: संजूने आशिया चषकापूर्वी कोणत्या स्पर्धेत चमकदार कामगिरी केली? उ. केरळ क्रिकेट लीग २०२५ मध्ये त्याने शतक व तीन अर्धशतक झळकावले.प्र.३: भारताचा आशिया चषकातील पहिला सामना कोणाशी आहे? उ. १० सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध भारत पहिला सामना खेळणार आहे.प्र.४: संजूचे फलंदाजीचे स्थान कोणते असू शकते? उ. तिसऱ्या किंवा पाचव्या क्रमांकावर खेळण्याची शक्यता आहे.प्र.५: निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर कोणत्या खेळाडूकडे अधिक झुकलेले आहेत? उ. जितेश शर्माच्या बाजूने कल दिसत आहे.प्र.६: संजूच्या दुखापतीचे गांभीर्य स्पष्ट झाले आहे का? उ. अजून अधिकृत माहिती नाही, परिस्थिती स्पष्ट झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.