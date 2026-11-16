Syed Mushtaq Ali Trophy: संजू सॅमसनची तुफानी फटकेबाजी अन् मग निधीशच्या ५ विकेट्स; महाराष्ट्राचा केरळकडून दारुण पराभव!

Syed Mushtaq Ali Trophy, Maharashtra s Kerala: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत पृथ्वी शॉ याच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या महाराष्ट्र संघाला सलग दुसऱ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. दुसऱ्या फेरीत महाराष्ट्राचा सामना न्यू चंदीगढ येथे केरळविरुद्ध सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) झाला. या सामन्यात केरळने ९४ धावांनी विजय मिळवला. केरळच्या विजयात कर्णधार संजू सॅमसन, रोहन कुन्नुमल आणि एमडी निधीश यांचा मोलाचा वाटा राहिला. या सामन्यात केरळने महाराष्ट्रासमोर २११ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. पण महाराष्ट्राचा संघ ११७ धावांवरच सर्वबाद झाला. केरळकडून एमडी निधीशने ५ विकेट्स घेत मोलाचा वाटा उचलला. .Video: 13 Six, 8 Fours अन् ४१ चेंडूत शतक...रजत पाटिदारने इतिहास घडवला; SMAT स्पर्धेत 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच.महाराष्ट्राकडून कर्णधार पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी फलंदाजीला उतरले होते. पण तिसऱ्याच चेंडूवर पृथ्वी शॉ याला एमडी निधीशने ६ धावांवर माघारी धाडले. पाठोपाठ दुसऱ्या षटकात अर्शिन कुलकर्णीला ५ धावांवर बाद केले. केरळकडून आणखी मोठे धक्के महाराष्ट्राला सुरुवातीलाच बसले. तिसऱ्या षटकात निधीशने राहुल त्रिपाठी (४) आणि किरण चोरमळे (०) यांना लागोपाठच्या चेंडूवर बाद केले. पाचव्या षटकात सुरज शिंदेलाही निधीशनेच १० धावांवर बाद केले. त्यामुळे ३७ धावांवरच ५ विकेट अशी बिकट अवस्था महाराष्ट्राची झाली होती..नंतर साहिल पाखर आणि रामकृष्ण घोष यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ८ व्या षटकात पारखलाही बिजू नारायणनने १८ धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. पाठोपाठ रामकृष्णालाही त्यानेच १० व्या षटकात व्हीव्ही विनोदच्या हातून झेलबाद केले. रामकृष्णने २१ चेंडूत २८ धावा केल्या. विकी ओत्सवालने २ धावांवर विकेट गमावली. तर निधीशने १२ व्या षटकात मुकेश कुमारला बाद करत ५ विकेट्स पूर्ण केल्या. .मात्र शेवटच्या विकेटसाठी प्रशांत सोळंकीने झुंजवले. पण तनय सांघवीला अखर बिजू नारायणनने बाद करत महाराष्ट्राचा डाव संपवला. प्रशांत १४ चेंडूत नाबाद २३ धावा केल्या.केरळकडून निधीशने ५ विकेट्स घेतल्या, तर बिजू नारायणनने ३ विकेट्स घेतल्या. केएम असिफ आणि कार्तिक बी नायरने प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Syed Mushtaq Ali Trophy: सूर्यकुमारचं वादळ पुन्हा घोंगावलं! ९ चौकार अन् ७ षटकारांसह अर्धशतक करत मुंबईला मिळून दिला मोठा विजय.तत्पुर्वी, केरळचा कर्णधार संजू सॅमसनने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. केरळने मोहम्मद अझरुद्दीन (१) आणि अहमद इम्रानची विकेट लवकर गमावली. पण नंतर रोहन कुन्नुमल आणि संजू सॅमसन यांनी विस्फोटक खेळ केला. सॅमसन १६ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४७ धावा करून बाद झाला. रोहन कुन्नुमल याने ४७ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७५ धावांची मोठी खेळी केली. विष्णू विनोदने १५ चेंडूत १९ आणि नंतर सलमान निझारने १३ चेंडूत २९ धावा केल्या. शेवटी केरळने झटपट विकेट गमावल्या, पण तरी २०० धावांचा टप्पा ओलांडला. केरळने २० षटकात ८ बाद २११ धावा ठोकल्या होत्या.महाराष्ट्राकडून मुकेश चौधरीने ३ विकेट्स घेतल्या, तर विकी ओत्सवालने २ विकेट्स घेतल्या. प्रशांत सोळंकी आणि रामकृष्ण घोष यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.