Cricket

Syed Mushtaq Ali Trophy: संजू सॅमसनची तुफानी फटकेबाजी अन् मग निधीशच्या ५ विकेट्स; महाराष्ट्राचा केरळकडून दारुण पराभव!

Kerala Outclass Maharashtra by 94 Runs in Syed Mushtaq Ali Trophy Match: महाराष्ट्र संघाला सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांना निराशाजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांना संजू सॅमसनच्या नेतृत्वातील केरळ संघाने मोठ्या फरकाने पराभूत केले.
Sanju Samson, MD Nidheesh | SMAT 2026

Sanju Samson, MD Nidheesh | SMAT 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Syed Mushtaq Ali Trophy, Maharashtra s Kerala: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत पृथ्वी शॉ याच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या महाराष्ट्र संघाला सलग दुसऱ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.

दुसऱ्या फेरीत महाराष्ट्राचा सामना न्यू चंदीगढ येथे केरळविरुद्ध सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) झाला. या सामन्यात केरळने ९४ धावांनी विजय मिळवला. केरळच्या विजयात कर्णधार संजू सॅमसन, रोहन कुन्नुमल आणि एमडी निधीश यांचा मोलाचा वाटा राहिला.

या सामन्यात केरळने महाराष्ट्रासमोर २११ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. पण महाराष्ट्राचा संघ ११७ धावांवरच सर्वबाद झाला. केरळकडून एमडी निधीशने ५ विकेट्स घेत मोलाचा वाटा उचलला.

Sanju Samson, MD Nidheesh | SMAT 2026
Video: 13 Six, 8 Fours अन् ४१ चेंडूत शतक...रजत पाटिदारने इतिहास घडवला; SMAT स्पर्धेत 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच
Loading content, please wait...
Kerala
Cricket
maharashtra
Cricket News in Marathi
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
domestic cricket
T20 cricket in India