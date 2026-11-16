Video: 13 Six, 8 Fours अन् ४१ चेंडूत शतक...रजत पाटिदारने इतिहास घडवला; SMAT स्पर्धेत 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच

भारतात सध्या सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेतील दुसऱ्या फेरीचे सामने सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) खेळवले जात आहेत. या दुसऱ्या फेरीत खेळताना मध्यप्रदेशचा कर्णधार रजत पाटिदारने वादळी शतक करत इतिहास घडवला आहे. दुसऱ्या फेरीत मध्य प्रदेशचा सामना आसामविरुद्ध झाला, ज्यात मध्य प्रदेशने १३१ धावांनी विजय मिळवला. .Syed Mushtaq Ali Trophy: मोठा उलटफेर! पाँडिचेरीने दिला पृथ्वी शॉच्या महाराष्ट्राच्या संघाला पराभवाचा धक्का.या सामन्यात मध्य प्रदेशने प्रथम फलंदाजी केली. यावेळी त्यांनी अंतुश सिंग, अक्षत रघुवंशी आणि अपुर्वे द्विवेदी यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या. त्यामुळे एकाक्षणी मध्य प्रदेश ५७ धावांवर ३ विकेट्स अशा स्थितीत होते. पण यावेळी शिवांग कुमार आणि रजत पाटिदार यांनी जोडी जमली. एका बाजूने शिवांग साथ देत असताना रजतने विस्फोटक खेळ केला. या दोघांनी मिळून ६२ चेंडूतच १५३ धावांची भागीदार केली. यादरम्यान, रजत शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता, तर शिवांगने अर्धशतक केले होते..शिवांग ६१ धावांवर बाद झाला. पण पाटिदार मात्र आक्रमक खेळत होता. त्याने अवघ्या ४१ चेंडूतच शतक पूर्ण केले. तो ४८ चेंडूत ८ चौकार आणि १३ षटकारांसह १३५ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने या खेळीदरम्यान, ८ चौकार आणि १३ षटकार मारले. त्याच्या या खेळीमुळे मध्यप्रदेशने २० षटकात ६ बाद २५० धावा केल्या. ही मध्य प्रदेशची सर्वोच्च धावसंख्या आहे..दरम्यान, तो सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत मध्यप्रदेशसाठी शतक करणारा पहिलाच खेळाडू ठरला. रजत पाटिदार सय्यद मुश्ताक अली ट्ऱॉफीमध्ये एका डावात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याच्यापुढे पुनित बिश्त, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर आणि भानु पानिया हे आहेत.सय्यद मुश्ताक अली ट्ऱॉफीमध्ये एका डावात सर्वाधिक षटकार१७ षटकार - पुनीत बिश्त (मेघालय वि. मिझोरम, २०२१)१६ षटकार - अभिषेक शर्मा (पंजाब वि. बंगाल, २०२५)१५ षटकार - श्रेयस अय्यर (मुंबई वि. सिक्कीम, २०१९)१५ षटकार - भानु पानिया (बडोदा वि. सिक्कीम, २०२४)१३ षटकार - रजत पाटिदार (मध्य प्रदेश वि. आसाम, २०२६).SMAT 2026: वैभव सूर्यवंशीचा कर्णधार म्हणून वर्ल्ड रेकॉर्ड! पण, संघ नाही जिंकला; वाचा बिहारचा कोणी करेक्ट कार्यक्रम केला.आसामचा पराभवदरम्यान, सोमवारी २५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आसामला १७.४ षटकात सर्वबाद ११९ धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून शिवशंकर रॉयने सर्वाधिक ३२ धावांची खेळी केली, बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. मध्य प्रदेशकडून कुमार कार्तिकेयने ३ विकेट्स घेतल्या. आवेश खान आणि राहुल बाथम यांनीही प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. त्रिपुरेश सिंग, शिवम शुक्ला आणि शिवांग कुमार यांनीही प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.