Cricket

Video: 13 Six, 8 Fours अन् ४१ चेंडूत शतक...रजत पाटिदारने इतिहास घडवला; SMAT स्पर्धेत 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच

Rajat Patidar Century Record in Syed Mushtaq Ali Trophy: रजत पाटिदारने सोमवारी वादळी शतक मध्य प्रदेशसाठी केले आहे. १३ षटकारांसह त्याने शतकी खेळी करत सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये मोठा विक्रम केला आहे.
Madhya Pradesh vs Assam

Rajat Patidar Century in SMAT 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतात सध्या सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेतील दुसऱ्या फेरीचे सामने सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) खेळवले जात आहेत. या दुसऱ्या फेरीत खेळताना मध्यप्रदेशचा कर्णधार रजत पाटिदारने वादळी शतक करत इतिहास घडवला आहे. दुसऱ्या फेरीत मध्य प्रदेशचा सामना आसामविरुद्ध झाला, ज्यात मध्य प्रदेशने १३१ धावांनी विजय मिळवला.

Madhya Pradesh vs Assam
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