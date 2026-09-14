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VAIBHAV SOORYAVANSHI: संजू सॅमसन की वैभव सूर्यवंशी? दुसऱ्या टी-२०आधी टीम इंडियासमोर मोठा सवाल; ‘या’ समस्येचाही शोधावा लागणार उपाय

IND VS AFG T20: अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिला टी-२० जिंकल्यानंतर टीम इंडिया दुसऱ्या सामन्यात कोणत्या प्लेइंग इलेव्हनसह उतरणार, याकडे लक्ष आहे. संजू सॅमसन की वैभव सूर्यवंशी आणि हार्दिक पंड्याच्या अनुपस्थितीत पाचवा गोलंदाज कोण, हे मोठे प्रश्न आहेत.
VAIBHAV SOORYAVANSHI

VAIBHAV SOORYAVANSHI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS AFG T20: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा सामना मंगळवारी दिल्ली येथे होणार आहे. पहिल्या सामन्यात सात विकेट्सने मोठा विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघाची नजर आता मालिकेत २-० अशी आघाडी घेण्यावर आहे. त्याचबरोबर संघासमोर पाचव्या गोलंदाजाचा पर्याय शोधण्याचे आव्हानही असणार आहे.

पहिल्या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानचा सहज पराभव केला. अर्शदीप सिंगने १९ धावांत तीन विकेट्स घेतल्या, तर अभिषेक शर्माने अवघ्या ३२ चेंडूंत ८२ धावांची वादळी खेळी केली. भारताने १५७ धावांचे लक्ष्य केवळ १३.४ षटकांत पूर्ण केले.

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