VAIBHAV SOORYAVANSHI: संजू सॅमसन की वैभव सूर्यवंशी? दुसऱ्या टी-२०आधी टीम इंडियासमोर मोठा सवाल; ‘या’ समस्येचाही शोधावा लागणार उपाय

IND VS AFG T20: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा सामना मंगळवारी दिल्ली येथे होणार आहे. पहिल्या सामन्यात सात विकेट्सने मोठा विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघाची नजर आता मालिकेत २-० अशी आघाडी घेण्यावर आहे. त्याचबरोबर संघासमोर पाचव्या गोलंदाजाचा पर्याय शोधण्याचे आव्हानही असणार आहे.पहिल्या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानचा सहज पराभव केला. अर्शदीप सिंगने १९ धावांत तीन विकेट्स घेतल्या, तर अभिषेक शर्माने अवघ्या ३२ चेंडूंत ८२ धावांची वादळी खेळी केली. भारताने १५७ धावांचे लक्ष्य केवळ १३.४ षटकांत पूर्ण केले..हार्दिक पंड्या दुखापतीमुळे संघात नसल्याने भारताकडे पाचव्या विश्वासार्ह गोलंदाजाचा पर्याय कमी पडत आहे. पहिल्या सामन्यात नितीश कुमार रेड्डी आणि शिवम दुबे यांच्याकडे गोलंदाजीची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, दोघांनाही फारसा प्रभाव पाडता आला नाही. रेड्डीने दोन षटकांत ३० धावा दिल्या, तर शेवटच्या षटकात गोलंदाजी करणाऱ्या दुबेने २१ धावा दिल्या. अभिषेक शर्मानेही एक षटक टाकले. तिघांनी मिळून चार षटकांत तब्बल ५९ धावा दिल्या..IND vs AFG: वैभव संजू ईशान श्रेयस सगळे तयार, मग तिलक वर्माचं काय? AB डिव्हिलियर्सने टीम इंडियासमोर उभा केला मोठा पेच, ‘तो कुठे खेळणार?.अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी चांगली गोलंदाजी केल्यामुळे भारताला याचा फारसा फटका बसला नाही. मात्र, पुढच्या सामन्यांमध्ये ही कमतरता संघासाठी अडचणीची ठरू शकते..फलंदाजीमध्ये अभिषेक शर्माने पहिल्याच सामन्यात मोठी खेळी करत आपल्यावरील प्रश्नचिन्ह दूर केले. ईशान किशननेही ३३ चेंडूंत ४२ धावा करत चांगली साथ दिली. मात्र, संजू सॅमसनला मोठी खेळी करण्याची गरज आहे. पहिल्या सामन्यात तो केवळ १० धावांवर बाद झाला. अफगाणिस्तान मालिकेपूर्वीच्या चार डावांतही त्याच्या नावावर फक्त ३३ धावा होत्या. त्यामुळे संघातील स्थानासाठी सॅमसनसमोर युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचं आव्हान आहे. वैभव सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टी-२० सामन्यात सॅमसनला संधी मिळणार की वैभवला अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष असेल..अफगाणिस्तानसमोर मोठं आव्हानपहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा संघ भारतासमोर टिकू शकला नाही. त्यांचे फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. रहमानुल्लाह गुरबाज आणि कर्णधार इब्राहिम जादरान लवकर बाद झाल्याने अफगाणिस्तानवर सुरुवातीपासूनच दबाव आला. सातव्या षटकापर्यंत त्यांनी ४३ धावांत पाच विकेट्स गमावल्या होत्या. .IND vs AFG, Video: बुमराह आला अन् दुसऱ्याच बॉलवर विकेट घेतली! भुवनेश्वर कुमारच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.मोहम्मद नबी आणि अजमतुल्लाह उमरजई यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारताला रोखायचं असेल तर अफगाणिस्तानच्या इतर फलंदाजांनाही जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील दुसरा टी-२० सामना मंगळवारी संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.