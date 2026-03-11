India Captain: संजू सॅमसन होणार भारतीय संघाचा कर्णधार? सूर्यकुमार यादवनंतर T20 तील नेतृत्वाबाबत चर्चेला उधाण

भारतीय क्रिकेट संघाने नुकतेच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली जिंकली. त्यामुळे सूर्यकुमार यादव एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा यांच्यानंतरचा टी२० वर्ल्ड कप T20 World Cup) जिंकणारा भारताचा तिसरा कर्णधार ठरला. यानंतर त्याच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. .Jasprit Bumrah: बुमराचा आता T20 क्रिकेटला अल्पविराम, पण कसोटी क्रिकेटबाबत तडजोड नाही.सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) सध्या ३५ वर्षांचा आहे. त्याने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर अजून दोन वर्षे तरी खेळून ऑलिम्पिक २०२८ आणि २०२८ मध्ये होणारा टी२० वर्ल्ड कप खेळण्याचे लक्ष्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण तोपर्यंत सूर्यकुमार ३७ वर्षांचा असेल. तसेच दोनवर्षांनी येणाऱ्या या दोन महत्त्वाच्या स्पर्धांसाठी आता सूर्यकुमार यादवकडे भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपद कायम राहण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जरी सूर्यकुमार खेळाडू म्हणून पुढची दोनवर्षे खेळला, तरी भारतीय टी२० संघाचे कर्णधारपद सांभाळणार कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..गेल्यावर्षीपर्यंत शुभमन गिलची (Shubman Gill) चर्चा जोरदार होती, तो सध्या वनडे आणि कसोटीमध्ये भारताचा कर्णधार आहे. पण टी२० क्रिकेटमध्ये उपकर्णधार म्हणून पुनरागमन केल्यानंतर त्याची कामगिरी मात्र फारशी चांगली झाली नाही. त्यामुळे त्याला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघातही निवडण्यात आले नव्हते. अशात आता त्याच्याकडे टी२० संघाचे कर्णधारपद जाण्याची शक्यता कमी झाली आहे. पण जर निवड समितीने तिन्ही प्रकारात एकच कर्णधार करण्याचा मार्ग अवलंबला, तर गिल कर्णधार होऊ शकतो. पण सध्या संजू सॅमसन (Sanju Samson) हा देखील एक पर्याय आहे. संजूला आयपीएलमध्येही राजस्थान रॉयल्स संघाचे नेतृत्व करण्याचा अनुभव आहे. तसेच संजूचा फॉर्मही सध्या चांगला आहे. भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफनेही यावर प्रकाश टाकत सॅमसन कर्णधारपदासाठी चांगला पर्याय असल्याचे म्हटले आहे..मोहम्मद कैफ रविश बिश्त यांच्याशी बोलताना एका व्हिडिओमध्ये म्हणाला, 'पुढचा कर्णधार कोण होईल, हे सांगणं कठीण आहे, पण सॅमसन त्यातील एक पर्याय आहे. कर्णधार असा हवा, ज्याने जग पाहिले आहे. गोलंदाजीतील बदल, योग्य प्लेइंग इलेव्हनचा निर्णय घेणे आणि फॉर्म नसलेल्या खेळाडूंना साथ देणे महत्त्वाचे आहे. कर्णधाराला या गोष्टी होणार आहेत, हे माहिती हवे. ते स्वत: यातून गेलेले असतात, त्यामुळे ते या छोट्या गोष्टी समजून घेतात. त्यामुळे मला वाटतं की यासाठी सॅमसन एक चांगला उमेदवार आहे.'.T20 World Cup 2026 मध्ये झाले मोठे विश्वविक्रम! गेल्या स्पर्धेपेक्षा तब्बल 263 जास्त सिक्स.कैफ पुढे म्हणाला, 'तथापि, जर सूर्यकुमार यादव चांगला खेळत राहिला, तर तो यापदावर दीर्घकाळ कायम असेल. जर तुम्ही फिट असाल, तर सहज ३८-३९ वर्षांपर्यंत खेळू शकता. त्यात कोणतीही समस्या नाही. छोट्या क्रिकेट प्रकारात तुम्हाला अनुभवाची गरज असते. ज्याने आधी नेतृत्व केले आहे, तो नेहमीत मौल्यवान असतो.''जर सूर्याने कर्णधारपद सोडले, तर त्या जागेवर संजू योग्य ठरू शकतो. त्याने आयपीएलमध्ये बरेच नेतृत्व केले आहे आणि २०२२ मध्ये तो राजस्थान रॉयल्सला अंतिम सामन्यापर्यंतही घेऊन गेलेला. तो सध्या ३१ वर्षांचाच आहे आणि पुढचा भारताचा कर्णधार होऊ शकतो.'दरम्यान, आता सध्या तरी पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपवर भारतीय संघाते लक्ष्य केंद्रित होणार आहे. पण आता टी२० संघाच्या कर्णधारपदाबाबत काय निर्णय होणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.