Sanju Samson : १६ चौकार, ११ षटकार! संजू सॅमसनची रेकॉर्ड ब्रेकिंग कामगिरी; असा खेळ कुणीच केला नव्हता... गौतम गंभीरला चपराक

Sanju Samson T20 partnership stats : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये संजू सॅमसनने पुन्हा एकदा क्रिकेटिंग क्लास सिद्ध केला आहे. लखनौ येथे ओडिशाविरुद्ध झालेल्या सामन्यात संजू सॅमसनने देशांतर्गत ट्वेंटी-२० क्रिकेट स्पर्धेत नवा इतिहास नोंदवला आहे.
SANJU SAMSON’S RECORD-BREAKING KNOCK

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sanju Samson Smashes Records in Syed Mushtaq Ali Trophy : राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडून इंडियन प्रीमिअर लीगमधील सर्वात यशस्वी संघ चेन्नई सुपर किंग्सकडे गेलेल्या संजू सॅमसनने बुधवारी ऐतिहासिक खेळी केली. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत केरळ संघाचे नेतृत्व करताना संजूने सलामीवीर रोहन कुन्नूमल ( Rohan S. Kunnummal ) सोबत ही विक्रमी कामगिरी केली. त्यांच्या या कामगिरीच्या जोरावर केरळने ओडिशाविरुद्धचा सामना १६.३ षटकांत १० विकेट्स राखून जिंकला.

