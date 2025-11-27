Sanju Samson : १६ चौकार, ११ षटकार! संजू सॅमसनची रेकॉर्ड ब्रेकिंग कामगिरी; असा खेळ कुणीच केला नव्हता... गौतम गंभीरला चपराक

Sanju Samson Smashes Records in Syed Mushtaq Ali Trophy : राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडून इंडियन प्रीमिअर लीगमधील सर्वात यशस्वी संघ चेन्नई सुपर किंग्सकडे गेलेल्या संजू सॅमसनने बुधवारी ऐतिहासिक खेळी केली. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत केरळ संघाचे नेतृत्व करताना संजूने सलामीवीर रोहन कुन्नूमल ( Rohan S. Kunnummal ) सोबत ही विक्रमी कामगिरी केली. त्यांच्या या कामगिरीच्या जोरावर केरळने ओडिशाविरुद्धचा सामना १६.३ षटकांत १० विकेट्स राखून जिंकला..कालपासून सुरू झालेल्या मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी गुजरातचा कर्णधार उर्विल पटेलने रेल्वेविरुद्ध शतक झळकावून दिवस गाजवला होता. त्यानंतर संध्याकाळी केरळच्या फलंदाजांनी कमाल केली. ओडिशाने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद १७६ धावा उभ्या केल्या आणि केरळने एकही विकेट न गमावता हे लक्ष्य पार केले..SMAT 2025: 9 Fours, 7 sixes! अजिंक्य रहाणेचे वादळी अर्धशतक, सूर्याची फटकेबाजी; T20 सामन्यात संघाचा दणदणीत विजय.केरळच्या निधीश एमडीने ओडिशाचे सलामीवीर स्वास्तिक समल ( २०) व गौरव चौधरी ( २९) यांना मोठी खेळी करण्यापासून रोखले. पण, कर्णधार बिप्लब समांतरे आणि सम्बित बारल यांनी डाव सावरला. बिप्लबने ४१ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ५३ धावांची खेळी केली. संबितने ३२ चेंडूंत ४० धावा केल्या. केरळच्या निधीशने चार, तर आसिफ केएमने दोन विकेट्स घेतल्या. .आता या १७७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजू व रोहन या जोडीने वादळी फटकेबाजी केली. रोहनने ६० चेंडूंत १० चौकार व १० षटकारांसह नाबाद १२१ धावा केल्या, तर संजूनेही ४१ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ५१ धावांची नाबाद खेळी केली. केरळने एकही विकेट न गमावता १६.३ षटकांत १७७ धावा करून विजय निश्चित केला. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेतील ही पहिल्या विकेटसाठीची सर्वोत्तम भागीदारी ठरली आहे. या दोघांनी मिळून १६ चौकार व ११ षटकार खेचले..भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात संजूच्या फलंदाजीच्या क्रमात सातत्याने बदल होताना दिसला आहे. मुळ सलामीला खेळणाऱ्या संजूला कधी तिसऱ्या, कधी चौथ्या, तर कधी सातव्या-आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवण्याचा प्रयोग मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने केला. पण, त्याने ही खेळी करून सलामीलाच त्याची जागा बळकट असल्याचा इशारा गंभीरला दिला आहे..Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकर ओपनिंगला आला... १२७च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा; पण अभिनव तेजराणाची हवा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.