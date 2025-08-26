Cricket

९ षटकार अन् ४ चौकार... Sanju Samsonचं वादळ थांबेना! आशिया कपपूर्वी पुन्हा ठोकलं स्फोटक अर्धशतक; VIDEO

Sanju Samson’s Explosive Half Century: संजू सॅमसनने सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्यामुळे त्याने भारतीय संघाला आशिया कपसाठी मोठी आशा दिली आहे. त्याने नुकतेच टी२० सामन्यात ९ षटकारांसह अर्धशतकी खेळी केली.
  • संजू सॅमसनच्या स्फोटक फॉर्ममुळे भारतीय संघाला आशिया कपसाठी मोठी आशा आहे.

  • केरळ क्रिकेट लीगमध्ये कोची ब्लू टायगर्सकडून खेळताना सॅमसनने ४६ चेंडूत ८९ धावा केल्या.

  • या खेळीत सॅमसनने ९ षटकार आणि ४ चौकार मारले.

