९ षटकार अन् ४ चौकार... Sanju Samsonचं वादळ थांबेना! आशिया कपपूर्वी पुन्हा ठोकलं स्फोटक अर्धशतक; VIDEO

संजू सॅमसनच्या स्फोटक फॉर्ममुळे भारतीय संघाला आशिया कपसाठी मोठी आशा आहे. केरळ क्रिकेट लीगमध्ये कोची ब्लू टायगर्सकडून खेळताना सॅमसनने ४६ चेंडूत ८९ धावा केल्या.या खेळीत सॅमसनने ९ षटकार आणि ४ चौकार मारले. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेला ९ सप्टेंबरपासून सुरुवात होत असून भारतीय संघासाठी एक चांगली बातमी आहे. भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसन सध्या अफलातून फॉर्ममध्ये आहे. तो सध्या केरळ क्रिकेट लीगमध्ये कोची ब्लू टायगर्स संघाकडून खेळत असून प्रत्येक सामन्यात स्फोटक फलंदाजी करताना दिसत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच ३० वर्षीय सॅमसनसे आक्रमक शतक केले होते. त्यानंतर मंगळवारी त्याने वादळी अर्धशतक केले आहे..Sanju Samson: संजूने बॉल फेकला, मोठ्या भावानं बेल्स उडवल्या; सॅमसन बंधूंनी पहिल्याच चेंडूवर केलं रनआऊट; Video Viral.मंगळवारी कोची ब्लू टायगर्सचा सामना थ्रिसुर टायटन्सविरुद्ध झाला. या सामन्यात कोची संघाने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद १८८ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून सलामीला फलंदाजीला उतरलेल्या सॅमसनने ४६ चेंडूत ४ चौकार आणि ९ षटकार मारताना ८९ धावांची वादळी खेळी केली. त्याने २६ चेंडूतच त्याचे ५० धावा पूर्ण केल्या होत्या. त्याला १८ व्या षटकात अजिनास के याने आनंद कृष्णनच्या हातून बाद केले. दरम्यान, नो बॉल चेंडूवर संजूने षटकार मारल्यानंतर फ्री हिटवरही षटकार मारला. त्यामुळे या खेळीदरम्यान एकाच चेंडूवर १३ धावा निघाल्या. .तो ही खेळी करत असताना दुसऱ्या बाजूने मात्र त्याला भक्कम साथ मिळत नव्हती. व्ही मनोहरन (२), मुहम्मद शानू (२४), निखिल थोट्टाथ (१८) आणि कर्णधार सॅली सॅमसन (१६) बाद झाले. त्यामुळे संघाला २०० धावांचा टप्पा पार करता आला नाही. दरम्यान, १८ व्या षटकात अजिनास के याने थ्रिसरू संघासाठी हॅट्रिक घेतली. सॅमसनला दुसऱ्या चेंडूवर बाद केल्यानंतर पुढच्या दोन चेंडूवर त्याने जेरीन पीएस आणि मुहम्मद आशिक यांना बाद केलं. विशेष म्हणजे त्याच्या हॅट्रिकवेळी तिन्ही झेल आनंद कृष्णननेच घेतले..तथापि, सॅमसनचा हा फॉर्म पाहाता भारतीय संघाला आता हीच अपेक्षा असणार आहे की आशिया कपमध्येही सॅमसनने असाच खेळ करावा. सॅमसन गेल्या वर्षभरापासून भारताच्या टी२० संघात नियमितपणे सलामीला खेळताना दिसला आहे. त्यामुळे आगामी आशिया कपमध्येही तो सलामीला खेळू शकतो.त्याने रविवारी (२४ ऑगस्ट) झालेल्या सामन्यात १६ चेंडूत अर्धशतक आणि नंतर ४२ चेंडूतच शतक केले होते. त्याने ५१ चेंडूत १२१ धावांची खेळई केली होती. त्यामुळे आशिया कपमध्येही त्याच्या खेळाकडे लक्ष राहणार आहे..Sanju Samson साठी राजस्थान रॉयल्सने सुरू केली दुसऱ्या संघाची शोधाशोध; CSK संघ शर्यतीतून बाहेर?.दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सामन्यात जरी सॅमसनने शानदार खेळ केला असला तरी त्याच्या कोची संघाला ५ विकेट्सने पराभवाचा धक्का बसला. १८९ धावांचे लक्ष्य थ्रिसुर संघाने २० षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. थ्रिसुर संघाकडून अहमद इम्रानने ४० चेंडूत ७२ धावांती खेळी केली. तसेच कर्णधार सिजोमोन जोसेफने नाबाद ४२ धावा केल्या. अर्जुन एकेनेही नाबाद ३१ धावा केल्या.गोलंदाजी करताना कोची संघाकडून जेरिन पीएसने २ विकेट्स घेतल्या, तर अखिन सथार, केएम असिफ आणि अखिल केजी यानी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. तत्पुर्वी थ्रिसुर संघाकडून अजिनास के याने ५ विकेट्स घेतल्या. आनंद जोसेफ आणि सिबिन गिरेश यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQs१. संजू सॅमसनचा फॉर्म आशिया कप २०२५ साठी किती महत्त्वाचा आहे?➤ सॅमसन सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये असून भारतासाठी मोठा फायदा ठरू शकतो.(How important is Sanju Samson's form for Asia Cup 2025?)२. आशिया कपमध्ये सॅमसन सलामीला खेळेल का?➤ होय, त्याच्या फॉर्ममुळे तो सलामीला खेळण्याची शक्यता जास्त आहे.(Will Samson open the innings in Asia Cup?)३: संजू सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये कोणत्या संघासाठी खेळ केला?➤ सॅमसनने कोची ब्लू टायगर्स संघासाठी खेळ केला.(Which team did Sanju Samson represent in the Kerala Cricket League?)४: आशिया कप २०२५ कधीपासून सुरू होत आहे?➤ आशिया कप २०२५ ला ९ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे.(When will Asia Cup 2025 begin?)