VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीसोबतच्या स्पर्धेवर संजू सॅमसनने सोडलं मौन; थेट सांगितलं, टीम इंडियात नेमकं काय सुरू आहे?

Sanju Samson : १५ सप्टेंबरला नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर झाला. या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानचा ७ विकेट्सने पराभव केला. या विजयासह भारताने तीन सामन्यांची टी-२० मालिका २-० अशी जिंकली. भारताच्या विजयात संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.अफगाणिस्तानने भारतासमोर १६० धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. हे लक्ष्य भारताने १४.५ षटकांतच पूर्ण केलं. संजू सॅमसनने फक्त २२ चेंडूत ५७ धावा केल्या, तर अभिषेक शर्माने १९ चेंडूत ३९ धावा केल्या. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ८८ धावांची भागीदारी केली..सॅमसनच्या या खेळीनंतर वैभव सूर्यवंशीसोबत त्याची होणारी स्पर्धा पुन्हा चर्चेत आली आहे. वैभवला संधी मिळणार की सॅमसन खेळणार, यावर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत सॅमसनला याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला..काय म्हणाला संजू सॅमसनने यावेळी या चर्चेवर स्पष्ट उत्तर दिलं. त्याच्या मते, वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा हे बाहेरच्या लोकांसाठी स्पर्धक असतील. मात्र, संघात ते दोघेही त्याचे टीममेट आहेत. “माझ्या मते वैभव आणि अभिषेक हे बाहेरच्या लोकांसाठी स्पर्धक आहेत. आम्ही एक संघ आहोत आणि देशासाठी खेळतो. आमच्यासाठी आधी सामना जिंकणं महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर कोणत्या खेळाडूला संधी मिळते, हा विषय येतो,” असं सॅमसनने सांगितलं. एखाद्या खेळाडूला संधी मिळाली नाही किंवा दुसऱ्या खेळाडूला का मिळाली, याचा विचार करत नकारात्मक राहून चालत नाही, असंही सॅमसनने स्पष्ट केलं..वैभव सूर्यवंशी आणि सॅमसनच्या जागेबाबत सोशल मीडियावरही चर्चा होत आहे. काही माजी क्रिकेटपटूंनी वैभवला सॅमसनच्या जागी खेळवण्याचं मत मांडलं आहे. तर काहींच्या मते अभिषेक शर्माच्या जागी वैभवला संधी द्यायला हवी. सॅमसन सोशल मीडियावरील या चर्चांकडे फारसं लक्ष देत नाही. मात्र, कधी कधी काही प्रतिक्रिया त्याच्या नजरेस पडतात, असं त्याने सांगितलं. “मी वाय-फाय बंद करण्याचा प्रयत्न करतो. पण कधी कधी वाय-फाय सुरू होतं आणि काही कमेंट्स दिसतात. एखादा माजी क्रिकेटपटू काहीतरी बोलतो. त्यामुळे हे सगळं होणं स्वाभाविक आहे,” असं सॅमसन म्हणाला..‘आम्ही रोबोट नाही’बाहेरच्या चर्चेचा क्रिकेटपटूंवर परिणाम होतो, हे सॅमसनने मान्य केलं. त्याच्यावरही याचा परिणाम झाल्याचं त्याने सांगितलं. “पूर्वी अशा गोष्टींचा मला थोडा त्रास व्हायचा. मी मशीन नाही. आम्ही रोबोट नाही. कोणत्याही गोष्टीचा आमच्यावर परिणाम होणार नाही, असं नाही. नक्कीच त्याचा परिणाम होतो,” असं सॅमसनने सांगितलं..Suryakumar Yadav: टीम इंडियातून बाहेर होण्याआधी सूर्यकुमार यादवला आला होता निवडकर्त्यांचा फोन! नेमकं काय बोलणं झालं? केला मोठा खुलासा.“जर मी या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला असता, तर अशी फलंदाजी करू शकलो नसतो. शॉट मारण्याआधीच ‘मी बाद झालो तर पुन्हा वाय-फायच्या चर्चा सुरू होतील’ असा विचार मनात आला असता. त्यामुळे मी स्वतःला सांगतो, काही हरकत नाही,” असंही तो म्हणाला. दरम्यान, भारताने दुसरा टी-२० सामना जिंकून मालिका २-० अशी खिशात घातली आहे. आता तिसरा आणि शेवटचा सामना १७ सप्टेंबरला होणार आहे. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला अंतिम अकरात संधी मिळते का, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही तिसऱ्या सामन्यात वैभवच्या पुनरागमनाचे संकेत दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.