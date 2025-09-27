Cricket

Sanju Samson: 'कौतुक लहान असलं तरी...' सॅमसन IND vs SL सामन्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये नेमकं काय म्हणाला?

Sanju Samson Impact Player Medal Winner: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील आशिया कप २०२५ चा सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला, ज्यात भारताने विजय मिळवला. या सामन्यानंतर संजू सॅमसनला भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये खान सन्मान मिळाला.
  • आशिया कप २०२५ मधील भारत-श्रीलंका सामन्यात सुपर ओव्हरचा थरार अनुभवायला मिळाला.

  • भारताने सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवून सुपर फोरमध्येही अपराजित राहिला.

  • या सामन्यानंतर संजू सॅमसनला ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल मिळाले.

