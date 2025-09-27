Sanju Samson: 'कौतुक लहान असलं तरी...' सॅमसन IND vs SL सामन्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये नेमकं काय म्हणाला?

आशिया कप २०२५ मधील भारत-श्रीलंका सामन्यात सुपर ओव्हरचा थरार अनुभवायला मिळाला. भारताने सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवून सुपर फोरमध्येही अपराजित राहिला. या सामन्यानंतर संजू सॅमसनला ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल मिळाले..आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सर्वात रोमांचक सामना शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) भारत आणि श्रीलंका यांच्यात झाला. सुपर ओव्हर झालेल्या या सामन्यात भारताने रोमांचक विजय मिळवला. त्यामुळे सुपर फोरमध्येही भारतीय संघ अपराजित राहिला. या सामन्यानंतरही भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल देण्यात आले. आशिया कप २०२५ मध्ये भारताच्या प्रत्येक सामन्यानंतर त्या सामन्यात विशेष प्रभाव पाडणाऱ्या खेळाडूला भारतीय खेळाडूला ड्रेसिंग रुममध्ये हे मेडल देण्यात येते..IND vs SL Live: श्रीलंकेची फडफड, भारताची वाढवलेली धडधड! Asia Cup 2025 मध्ये सुपर ओव्हरचा थरार.बीसीसीआयने शनिवारी (२७ सप्टेंबर) इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल प्रदान सोहळ्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यावेळी हे मेडल भारतीय संघाचे फिजिओथेरपिस्ट योगेर परमार यांच्या हस्ते देण्यात आले. त्यांनीच या मेडलचा विजेता यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसन असल्याचे जाहीर केले. हे मेडल जिंकल्यानंतर संजूने ड्रेसिंग रुममध्ये भाषणही केले..तो म्हणाला, 'खूप आभार, हे कदाचित छोटं बक्षीस आहे, पण खूप महत्त्वाचं आहे. असं लहानसं कौतुकही आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. या ड्रेसिंग रुममध्ये उपस्थित असणे, हाच मोठा सन्मान आहे. कारण हे सोपं नाही आणि आपण ते केलं आहे. मी संघासाठी योगदान देऊ शकलो आणि सर्वांप्रमाणेच माझी सर्वोत्तम कामगिरी करू शकलो. सर्वांचे आभार.'.संजू सॅमसनने श्रीलंकेविरुद्ध भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याने २३ चेंडूत १ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३९ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे भारताला २०० धावांचा टप्पा पार करणे सोपे झाले. याशिवाय यष्टीरक्षण करताना त्याने ३२ चेंडूत ५८ धावांवर खेळणाऱ्या कुशल परेराला यष्टीचीत करून महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली होती..IND vs SL : अक्षर पटेलने कॅच सोडला, चेंडू Six गेला, तरीही श्रीलंकेला एकही धाव का मिळाली नाही? नाहीतर भारत हरला होता....या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद २०२ धावा केल्या होत्या, त्यानंतर श्रीलंकेनेही २० षटकात ५ बाद २०२ धावा केल्या. त्यामुळे सुपर ओव्हर झाली. सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेला २ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारताने पहिल्याच चेंडूत ३ धावा करून सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.