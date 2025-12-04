Cricket

Sanju Samson मुंबईच्या गोलंदाजांना चोपत होता, शार्दूल ठाकूरने संधी साधून काढला काटा; मॅचला मिळाली कलाटणी

Sanju Samson’s 46 off 28 balls vs Mumbai : केरळ विरुद्ध मुंबई या सामन्यात संजू सॅमसनने सुरुवातीपासूनच तडाखेबाज फटकेबाजी करत मुंबईच्या गोलंदाजांना चांगलाच फटका दिला. पॉवरप्लेपासूनच त्याची लय भारी होती आणि केरळला मोठ्या धावसंख्येची आशा निर्माण झाली होती, पण...
Sanju Samson scored a blazing 46 off 28 balls with 8 fours and 1 six

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kerala vs Mumbai SMAT 2025 match highlights and summary : स्टार खेळाडूंचा भरणा असलेला केरळ आणि मुंबईचा संघ सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत आज समोरासमोर आले. केरळचा संघ प्रथम फलंदाजीला आला आणि संजू सॅमसन याने ( Sanju Samson) आक्रमक सुरुवात करून देताना ४ षटकांत ४२ धावा फलकावर चढवल्या. संजूने मागील दोन सामन्यांत नाबाद ५१ ( ४१ चेंडू) व ४३ ( १५ चेंडू) धावा करून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी सज्ज असल्याचे दाखवले. त्याने आजही वादळी खेळी केली, परंतु शार्दूल ठाकूरने ( Shardul Thakur) मोक्याच्या क्षणी चतुराईने संजूची विकेट काढली आणि केरळच्या धावगतीला लगाम लावली.

Kerala
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Shardul Thakur
mumbai cricket
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
Sanju Samson
Sarfaraz Khan injury

