Sanju Samson मुंबईच्या गोलंदाजांना चोपत होता, शार्दूल ठाकूरने संधी साधून काढला काटा; मॅचला मिळाली कलाटणी

Kerala vs Mumbai SMAT 2025 match highlights and summary : स्टार खेळाडूंचा भरणा असलेला केरळ आणि मुंबईचा संघ सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत आज समोरासमोर आले. केरळचा संघ प्रथम फलंदाजीला आला आणि संजू सॅमसन याने ( Sanju Samson) आक्रमक सुरुवात करून देताना ४ षटकांत ४२ धावा फलकावर चढवल्या. संजूने मागील दोन सामन्यांत नाबाद ५१ ( ४१ चेंडू) व ४३ ( १५ चेंडू) धावा करून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी सज्ज असल्याचे दाखवले. त्याने आजही वादळी खेळी केली, परंतु शार्दूल ठाकूरने ( Shardul Thakur) मोक्याच्या क्षणी चतुराईने संजूची विकेट काढली आणि केरळच्या धावगतीला लगाम लावली..संजू व रोहन कुन्नूमल ही जोडी सलामीला आली आणि संजूने आक्रमक फटकेबाजी केली. चौथ्या षटकात शाम्स मुलानीने केरळला पहिला धक्का देताना रोहनला २ धावावंर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतरही संजूचा आक्रमक बाणा कायम राहिला. त्याने २८ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ४६ धावांची खेळी केली. सातव्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर शार्दूलने अप्रतिम चेंडूंवर सर्फराज खानच्या हाती संजूला झेलबाद करून माघारी पाठवले..Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले .त्यानंतर विष्णू विनोद व मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी मोर्चा सांभाळताना ५१ चेंडूंत ६५ धावांची भागीदारी केली. संजूच्या विकेटने केरळची धावगती मंदावली आणि मुंबईच्या गोलंदाजांनी सुरेख कामगिरी केली. अझरुद्दीन २५ चेंडूंत ३२ धावांवर साईराज पाटीलच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. सलमान निझार ( १) व अब्दुल बझिथ ( ८) यांना अनुक्रमे अथर्व अंकोलेकर व शिवम दुबे यांनी बाद केले. केरळची जोडी मैदानावर टीकू शकली नाही. .विष्णू एकाबाजूने मैदानावर उभा होता आणि सातव्या क्रमांकावर आलेल्या शराफुद्दीन याच्यासह त्याने २२ चेंडूंत ४५ धावा जोडल्या. शराफुद्दीनने १५ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारासह नाबाद ३५ धावा करून संघाला ५ बाद १७८ धावांचा सन्मानजनक पल्ला गाठून दिला. विष्णू ४० चेंडूंत ३ चौकारांसह ४३ धावांवर नाबाद राहिला..IND vs SA 2nd ODI: 'तुझं डोकं लावू नकोस, मी सांगतोय तसं कर...' KL Rahul संतापला, प्रसिद्ध कृष्णाला धारेवर धरले, Video Viral .लक्ष्याचा पाठलाग करताना आयुष म्हात्रे ( ३) शराफुद्दीनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. अजिंक्य रहाणे व सर्फराज खान यांनी मोर्चा सांभाळला. अजिंक्य १८ चेंडूंत ३२ धावांवर विघ्नेश पुथूरच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. सर्फराने ३८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आहे आणि ११ षटकांत मुंबईने २ बाद ९४ धावा केल्या आहेत. त्यांना आणखी ८५ धावा करायच्या आहेत.