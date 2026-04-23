Sanju Samson Century: १० चौकार, ६ षटकार! संजूच्या शतकाने मोडले अनेक विक्रम; रोहित शर्माशी बरोबरी, गिलख्रिस्टवर पडला भारी

Samson Creates History: Joins Elite Club, Leaves Gilchrist Behind : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडला चोप देणाऱ्या संजू सॅमसनने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुरुवारी शतकी खेळी केली. चेन्नई सुपर किंग्सने अन्य फलंदाज ढेपाळत असताना संजू शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानावर उभा राहिला आणि शतक झळकावून अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांना तो एकटा पुरून उरला. त्याने ५४ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह १०१ धावांची नाबाद खेळी केली..संजूने १२ दिवसांपूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ११५ धावांची नाबाद खेळी करून IPL 2026 मधील पहिल्या शतकवीराचा मान पटकावला होता. आज त्याने MI विरुद्ध पुन्हा शतक झळकावले. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध CSK च्या फलंदाजाने झळकावलेले हे पहिले शतक ठरले. २०१८ नंतर चेन्नई सुपर किंग्ससाठी एकाच पर्वात दोन शतक झळकावणारा तो शेन वॉटसनसह दुसरा फलंदाज ठरला आहे. आयपीएलमध्ये CSK कडून दोन शतकं झळकावणाऱ्यांमध्ये तो मुरली विजय ( २) व ऋतुराज गायकवाड ( २) यांच्या पंक्तित बसला आहे. .संजूच्या फटकेबाजीच्या जोरावर चेन्नईने ६ बाद २०७ धावांपर्यंत मजल मारली आणि ही मुंबई इंडियन्सविरुद्धची चेन्नईची तिसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. २०२४ मध्ये वानखेडेवर चेन्नईने ४ बाद २०६ धावा केल्या होत्या. २०२१ मध्ये दिल्लीत त्यांनी ४ बाद २१८ व २००८ मध्ये चेन्नईत ५ बाद २०८ धावा केल्या होत्या.आयपीएलमध्ये यष्टिरक्षक म्हणून सर्वाधिक ५०+धावा करणाऱ्यांमध्ये संजूने ( ११७ डाव) २१ वेळा असा पराक्रम करून रिषभ पंत ( १२० डाव), दिनेश कार्तिक ( २१४) यांच्याशी बरोबरी केली. या विक्रमात लोकेश राहुल ( ३२), क्विंटन डी कॉक ( २५ ) व महेंद्रसिंग धोनी ( २४) हे आघाडीवर आहेत..ट्वेंटी-२०तील हे संजूचे आठवे शतक ठरले आणि सर्वाधिक शतक करणाऱ्या भारतीयांमध्ये त्याने रोहित शर्माशी ( ४५४ डाव) बरोबरी केली. संजूने ३२० डावांत ८ ट्वेंटी-२० शतकं झळकावली आहेत. त्याने आज इशान किशन व लोकेश राहुल ( प्रत्येकी ७) आणि ऋतुराज गायकवाड, शुभमन गिल व सूर्यकुमार यादव ( प्रत्येकी ६) यांना मागे टाकले. या विक्रमात अभिषेक शर्मा व विराट कोहली प्रत्येकी ९ शतकांसह पुढे आहेत..आयपीएलमध्ये यष्टिरक्षक म्हणून संजूचे हे तिसरे शतक ठरले आणि त्याने क्विंटन डी कॉकशी बरोबरी केली. संजूने आज अॅडम गिलख्रिस्ट, लोकेश राहुल व रिषभ पंत ( प्रत्येकी २) यांना मागे सोडले. आयपीएलमधील हे त्याचे पाचवे शतक ठरले आणि त्याने लोकेश राहुलची बरोबरी केली. विराट ( ८), जॉस बटलर ( ७) व ख्रिस गेल ( ६) हे पुढे आहेत.