Sanju Samson Struggle Story: बंदे में है दम...! संजू सॅमसन, आपला माणूस अन् त्याच्या पाठी खंबीर उभी राहणारी चारुलथा...

Behind Sanju Samson’s Calm Smile Stands Charulatha’s Strong Wall: संजू सॅमसनने काल ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत जगाला दाखवून दिले की संधी मिळाली तर मोठ्या व्यासपीठावर तो काय करून दाखवू शकतो... तसं संजूने २०१५ मध्ये भारतीय संघात पदार्पण केले, परंतु आकडेवारी पाहिल्यास त्याच्या वाट्याला १०-१२ वर्षांत फक्त ७६ आंतरराष्ट्रीय सामने आले. वर्ल्ड कपपूर्वी न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात तो पूर्णपणे अपयशी ठरलेला.. त्यामुळे त्याच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या निवडीवरूनही बरीच टीका झाली... शुभमन गिल संजूची जागा अडवतोय, अशी बोंब ठोकणारेही संजूचा फॉर्म पाहून त्याच्यावर चिडलेले... पण, काल संजूने इडन गार्डन्सवर जो खेळ केला, तो सर्वांना पुन्हा एकदा विचार करायला लावणारा होता..संजूच्या मागून भारतीय संघात आलेली पोरं... रिषभ पंत, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा... ही भारतीय संघात आपली जागा पक्की करत होती, परंतु संजूला अपेक्षित संधी मिळाली नाही. आयपीएल क्रिकेटमुळे आक्रमकता म्हणजेच क्रिकेट... हे गणित पक्कं झालं होतं. त्यामुळेच कदाचित संजूला कमी संधी मिळाली.. वारंवार संघाबाहेर होत राहिल्याने संजूचा स्वतःवरील विश्वास डळमळीत होत चालला होता.... पण, त्याची पत्नी व त्याचं कुटूंब त्याच्या मागे एक मजबूत भिंत तयार करून उभं राहिलं....Sanju Samson Reaction : देवाची कृपा! संजू सॅमसन भावनिक झाला; सेलिब्रेशन, देवाचे आभार अन् म्हणाला, विराट, रोहित यांनी... .दिल्लीत क्रिकेटचे प्राथमिक धडे घेतल्यानंतर सॅमसन किशोरावस्थेत केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथे स्थायिक झाला. जिथे त्याचे वडील पोलिस कॉन्स्टेबल म्हणून काम करत होते. केरळमध्ये त्याने त्याच्या फलंदाजीने ज्युनियर सर्किटमध्ये लाटा निर्माण केल्या, प्रभावी तंत्र आणि चेंडूला अचूकपणे वेळ देण्याची क्षमता दाखवली. २०११ मध्ये झालेल्या १९ वर्षांखालील आशिया कपसाठी तो भारतीय संघात आला, पण स्पर्धेत तो प्रभावित झाला नाही आणि पुढच्या वर्षी भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप संघासाठी त्याची निवड हुकली..त्याने २०११-१२ मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि रणजी ट्रॉफीमध्ये केरळसाठी फलंदाजी आणि यष्टीरक्षक म्हणून त्याने प्रभावित केले. २०१३-१४ मध्ये त्याने ६० च्या सरासरीने ५३० धावा केल्या, ज्यामध्ये त्याच्या पहिल्या सामन्यातील द्विशतकाचाही समावेश होता. त्यानंतर पुढच्या हंगामात त्याने ४७५ धावा केल्या. २०१५-१६ मध्ये अवघ्या २० व्या वर्षी त्याला केरळ संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. २०१५ मध्ये त्याला भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचे बोलावणे आले, झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याने पदार्पणही केले. पण, पुढचा सामना खेळण्यासाठी त्याला दीड वर्ष वाट पाहावी लागली. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये त्याने जबरदस्त कौशल्याचे प्रदर्शन करताना बाद २१२ धावा केल्या आणि ज्या विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासातील त्यावेळची सर्वोच्च धावसंख्या होती. .संजूकडे चेंडूवर अचूक टायमिंगने फटके मारण्याची कला आहे आणि काल त्याने त्याच्या खेळीतून ते दाखवून दिले. इशान किशन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव यांच्यासारखे तो आक्रमक फटके जरी मारत नसला तरी त्याच्या टायमिंग फटक्यांचे सारेच चाहते आहेत. मैदानाच्या सर्व कोपऱ्यांवर आपल्या मनगटाच्या जोरावर तो सहजतेने चेंडू टोलवतो. त्यामुळेच त्याच्यावर देवाची कृपा आहे, असे म्हटले जाते. काल सूर्याही तेच म्हणाला, चांगल्या लोकांसोबत नेहमी चांगले होते... .अत्यंत सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या संजूने लहानपणापासून संघर्ष पाहिला आहे आणि त्यामुळेच या संघर्षात तग धरून ठेवण्याची शिकवण त्याला बालपणीच मिळाली. संजू सॅमसनच्या क्रिकेट कारकीर्दीत चढ-उतार आले, पण त्याच्या पडत्या काळात आणि यशाच्या शिखरावर असताना त्याची पत्नी चारुलथा हिने साथ दिली. संजू आणि चारुलथा तिरुवनंतपुरमच्या मार इव्हानिओस कॉलेजमध्ये एकत्र शिकत होते. संजूने फेसबुकवर चारुलथाला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली होती आणि तिथूनच त्यांच्या संवादाला सुरुवात झाली. ५ वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर २२ डिसेंबर २०१८ रोजी त्यांनी लग्नगाठ बांधली..संजू सॅमसनच्या कारकीर्दीत असे अनेक टप्पे आले जेव्हा त्याला भारतीय संघात स्थान मिळत नव्हते किंवा संघात असूनही त्याला खेळण्याची संधी मिळत नव्हती. अशा वेळी मानसिकदृष्ट्या खचून न जाता मैदानावर पुन्हा उभं राहण्यासाठी चारुलथाने त्याला मोलाचा आधार दिला. संजू शांत स्वभावाचा आहे, तर चारुलथा त्याची सर्वात मोठी 'चिअरलीडर' आहे. संजू सॅमसनला अनेकदा 'शापित गंधर्व' म्हटले जाते, कारण त्याच्याकडे अद्भुत टॅलेंट असूनही त्याला नशिबाची साथ आणि सातत्यपूर्ण संधी मिळत नव्हत्या. या संपूर्ण प्रवासात चारुलथा ही त्याच्यासाठी एका 'ढाल' सारखी उभी राहिली..कालच्या सामन्याचा निकाल काही जरी लागला असता तरी संजूचा सर्वोत्तम खेळ पाहून आनंदी होणारे बरेच जणं होती. संजूचा चाहतावर्ग किती मोठा आहे हे वेगळं सांगायला नको... अगदी आयर्लंडमध्येही त्याचे चाहते आहेत. त्यामुळेच त्याच्यावर अन्याय झाल्याचे दिसताच सोशल मीडियावर संजूसाठी मोहीम छेडली जाते. काल भारतासाठी एवढी मोठी खेळी करूनही त्याच्या चेहऱ्यावर कोणताच माज नव्हता.. होतं ते फक्त तृप्त झाल्याचे भाव... ही खेळी त्याच्यासाठी काय आहे, हे त्याने सामन्यानंतर सांगितले. तो म्हणाला, १०-१२ वर्षांत फक्त ५०-६० सामने खेळले असले तरी माझ्याकडे १०० हून अधिक सामन्यांचा अनुभव आहे. संघाच्या डग आऊटमध्ये बसून रोहित व विराट यांना खेळताना पाहत बरंच काही शिकलोय....हा सर्व अनुभव त्याने कालच्या सामन्यात वापरला... भारत जिंकला याचा आनंद वाटतोच, पण त्यापेक्षा जास्त आनंद संजूच्या बॅटमधून आलेल्या एका अविस्मरणीय खेळीचा आहे... कारण संजू हा आपला माणूस वाटतो....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 