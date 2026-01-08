Viral Video: सारा तेंडुलकरचं मराठी ऐकलंय का? पाहा आजीबद्दल काय सांगितली आठवण

Sara Tendulkar Marathi Viral Video: सचिन तेंडुलकरची लेक सारा तेंडुलकर बऱ्याचदा तिच्या फिटनेसमुळे किंवा तिच्या सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे चर्चेत येत असते. नुकतीच ती तिच्या एका खास भाषणामुळे चर्चेत आली आहे. तिने मराठी भाषेतून बोलताना एक छान आठवण सांगितली असून तिचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..Viral Video : शुभमन गिलला दुसऱ्या मुलीसोबत पाहून कशी होती Sara Tendulkar ची रिअॅक्शन?.सारा (Sara Tendulkar) बिझनेसवूमन असून तिने काही जाहिरातींसाठीही काम केले आहे. नुकतीच ती खारघरमधील एका ज्वेलरी ब्रँडच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होती. यावेळी तिने मराठीत भाषण केले. तिने तिच्या आजीची आठवण सांगत तिचे स्वप्न आता पूर्ण झाल्याचे सांगितले..सारा म्हणाली, 'मला एक गोष्ट मराठीत सांगायची आहे. माझी आजी मी लहान होते, तेव्हा नेहमी माझ्यासाठी सोन्याचा छोटा दागिना, कानातले किंवा गळातली चैन, तर माझं एक स्वप्न होतं की मी एक दिवस मोठी झाल्यावर माझ्या पैशांनी तिच्यासाठी काहीतरी सोन्याचं करेल. तर माझं हे स्वप्न तुमच्यामुळे पूर्ण झालंय.'.साराचा हा व्हिडिओ व्हायरल होत असून तिने ज्याप्रकारे मराठीतून संवाद साधला, त्याबद्दल तिचे कौतुक होत आहे. सारा हिने क्लिनिकल अँड पल्बिक हेल्थ न्युट्रीशनमध्ये युनिवर्सिटी कॉलेज लंडन येथून शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यामुळे ती आहार आणि फिटनेसबाबत सजग असते. .Sara Tendulkar: 'शुभमन गिलसोबत धोका...'! सारा गोव्याला कोणासोबत गेली होती? सिद्धार्थ केरकर कोण? नेटिझन्सकडून गिलची खिल्ली....ती काही ब्रँड्ससाठी जाहिरातीही करते. याशिवाय 'सारा प्लॅनर्स' हे ऑनलाईन स्टोअरही तिचे असून, ती कस्टमाईज्ड डायरी आणि प्लॅनर विकते. याशिवाय ती गेल्या वर्षभरापासून 'सचिन तेंडुलकर फाऊंडेशन'ची डायरेक्टर म्हणूनही काम करते. तसेच काही महिन्यांपूर्वी साराने अंधेरीमध्ये स्वतःची पिलाटेस एकेडमी सुरू केली आहे. तिच्या या ऍकेडमीचे उद्घाटन तिचे आई-वडील सचिन तेंडुलकर आणि अंजली तेंडुलकर यांनी केले. ती यातून फिटनेससाठी ट्रेनिंग देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.