Sara Tendulkar's Cute Reaction Leaves Fans Guessing: लखनौ सुपर जायंट्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये तीनपैकी दोन सामने जिंकून गुणतालिकेत पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. LSG ने सलग दोन विजय मिळवून लय मिळवली आहे आणि आता त्यांना पुढील सामन्यात १२ एप्रिलला गुजरात टायटन्सचा सामना करावा लागणार आहे. लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर होणारा हा सामना पाहण्यासाठी सारा तेंडुलकर लखनौ विमानतळावर दाखल झाली आणि तिला तिथे अनपेक्षित प्रश्न विचारला गेला.. त्यावर तिची प्राईजलेस रिअॅक्शन चर्चेत आली आहे...लखनौने गुरुवारीत कोलकाताच्या इडन गार्डनवर यजमान कोलकाता नाइट रायडर्सवर रोमहर्षक विजय मिळवला. KKR च्या १८२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना LSG ने शेवटच्या चेंडूवर विजयी धाव घेतली. ७ बाद १२८ अशा परिस्थितीत असलेल्या लखनौच्या मदतीला मुकुल चौधरी धावून आला आणि त्याने नाबाद ५४ धावांची खेळी करून संघाला विजय मिळवून दिला. १२ चेंडूंत ३० धावांची गरज असताना त्याने कॅमेरून ग्रीनने टाकलेल्या १९व्या षटकात १६ धावा कुटल्या आणि त्यानंतर शेवटच्या षटकात १४ धावा चोपल्या..IPL 2026 : लखनौ सुपर जायंट्सला २ कोटीच्या खेळाडूने दिला दगा... रिषभ पंतच्या संघात बोलावला आफ्रिकन ऑल राऊंडर.तेच दुसरीकडे शुभमन गिलच्या गुजरात टायटन्सला तीन सामन्यांत केवळ एक विजय मिळवता आला आहे. बुधवारी अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या लढतीत त्यांनी यजमान दिल्ली कॅपिटल्सवर १ धावेने विजय मिळवला. डेव्हिड मिलरला शेवटच्या चेंडूवर एक धाव घेता न आल्याने गुजरातने ही मॅच जिंकली. त्या सामन्यात शुभमन गिल (७०), जॉस बटलर ( ५२) व वॉशिंग्टन सुंदर ( ५५) यांनी अर्धशतकी खेळी केली. गोलंदाजीत राशीद खानने तीन विकेट्स घेतल्या..गुजरात आणि लखनौ यांच्यातल्या सामन्यात सारा तेंडुलकर नेमकी कोणाला सपोर्ट करणार, याची चर्चा होणे साहजिक आहे. शुभमन गिल GT चा कर्णधार आहे आणि सारा आणि त्याचे नाव नेहमी जोडले गेले आहे. तेच LSG कडून साराचा भाऊ अर्जुन खेळतोय, म्हणून तिला नेमकं कोणत्या संघाला सपोर्ट करणार, असा सवाल विचारला गेला...