Sara Tendulkar: 'शुभमन गिलसोबत धोका...'! सारा गोव्याला कोणासोबत गेली होती? सिद्धार्थ केरकर कोण? नेटिझन्सकडून गिलची खिल्ली...

सारा तेंडुलकरचा गोव्यातील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यात तिच्यासोबत सिद्धार्थ केरकर दिसतोय.शुभमन गिलसोबतच्या तिच्या नात्यावर नेहमी चर्चा रंगते, त्यामुळे या फोटोंवरून नेटिझन्सनी मीम्स केले.सिद्धार्थ केरकर हा गोव्यातील रेस्टॉरंटचा सह-मालक असून त्याचे ९० हजारांहून अधिक इन्स्टाग्राम फॉलोअर्स आहेत..Sara Tendulkar's viral Goa photo with Siddharth Kerkar: सारा तेंडुलकर ही सोशल मीडिया क्विन आहे आणि तिच्या प्रत्येक फोटो व व्हिडीओवर लाईक्स अन् कमेंट्सचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळतो. सारा आणि भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल यांच्या नात्याची चर्चा नेहमी रंगत असते. साराने नुकताच स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे आणि भ्रमंती करण्याचीही खूप आवड आहे. अशाच तिचा गोव्यातील एक फोटो सध्याचा चर्चेचा विषय बनला आहे. तिच्यासोबत एक मुलगा दिसतोय आणि फोटोंमध्ये सारासोबत असलेला तो मुलगा कोण आहे? सोशल मीडियावर याबद्दल विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत, त्याचवेळी शुभमन गिलसोबत धोका झाला, असेही मीम्स व्हायरल झाले आहेत..सारा तेंडुलकर ज्या मुलासोबत दिसतेय त्याच्यासोबत तिचे चांगले नाते आणि मैत्री असल्याचे स्पष्ट दिसतेय. याच मुलाने यापूर्वी सचिन तेंडुलकर आणि अंजली तेंडुलकर यांच्यासोबतही फोटो पोस्ट केले हेतो. तो सारासोबत आयपीएल सामन्यांनाही गेला होता..AFG beat PAK: अफगाणिस्तानसमोर गुडघे टेकले अन् पाकिस्तानचा कर्णधार म्हणतो, आम्ही जिंकलो असतो, पण....सारासोबत दिसणाऱ्या व्यक्तीचे नाव सिद्धार्थ केरकर आहे. सारा त्याला इंस्टाग्रामवर देखील फॉलो करते, त्याचे ९० हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. तो गोव्यात राहतो. त्याच्या प्रोफाइलमध्ये सारासोबतचे अनेक फोटो आहेत. तो गोव्यातील एका रेस्टॉरंटचा सह-मालक असल्याचे त्याच्या प्रोफाईलवरून वाटतं. .सिद्धार्थ केरकर हा साराचा बॉयफ्रेंड असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे. दोघांमध्ये चांगली मैत्री आहे हे निश्चित आहे. पण हे दोघे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड आहेत की नाही हे सांगणे कठीण आहे. २७ वर्षीय साराचे नाव भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिलसोबत जोडले जात आहे. पण, यालाही कोणाकडूनही दुजोरा मिळालेला नाही..साराने स्वतःची एक खास ओळख निर्माण केली आहे. तिला इंस्टाग्रामवर ८.६ दशलक्ष लोक फॉलो करतात..इतिहास घडतोय... निवृत्तीनंतर R Ashwin चं आणखी एक 'Bold' पाऊल, असा निर्णय घेणारा ठरणार पहिलाच भारतीय.