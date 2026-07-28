Saransh Jain: वडिलांनी मुलासाठी कॅन्सरच लपवला! आज तोच खेळाडू टीम इंडियात; भावूक कहाणी डोळे पाणावेल

SARANSH JAIN'S EMOTIONAL JOURNEY: भारतीय संघ पुढच्या महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार असून, १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ ही मालिका खिशात घालण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. तर लोकेश राहुल या मालिकेत उपकर्णधाराची जबाबदारी सांभाळणार आहे.या संघात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेलं नाव म्हणजे सारांश जैन. मध्य प्रदेशचा हा युवा अष्टपैलू खेळाडू पहिल्यांदाच भारतीय कसोटी संघात निवडला गेला आहे. ऑफ-स्पिन गोलंदाजीसोबतच खालच्या फळीत उपयुक्त फलंदाजी करण्याची त्याची क्षमता आहे. मात्र, त्याचा इथपर्यंतचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. त्याच्या यशामागे त्याच्या वडिलांचा मोठा त्याग दडलेला आहे..वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी मिळाली संधीदुखापतग्रस्त वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी सारांश जैनला भारतीय संघात संधी मिळाली आहे. अलीकडेच तो भारत 'अ' संघाकडून श्रीलंका दौऱ्यावर खेळला होता. पहिल्या सामन्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात त्याने नाबाद ७० धावांची महत्त्वाची खेळी केली आणि त्याचबरोबर ६ विकेट्सही घेतल्या. या दमदार कामगिरीनंतर निवड समितीने त्याच्यावर विश्वास दाखवत थेट भारतीय कसोटी संघात स्थान दिलं..मुलासाठी वडिलांनी लपवला कॅन्सरसारांश जैनचा संघर्ष ऐकला तर कोणाच्याही डोळ्यात पाणी येईल. २०१४ मध्ये तो एका क्लबकडून ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेला होता. त्याच काळात त्याच्या वडिलांवर कर्करोगाची शस्त्रक्रिया झाली होती. पण ही गोष्ट त्यांनी मुलापासून लपवून ठेवली. सारांश भारतात परतल्यानंतर त्याला कळलं की वडिलांना कॅन्सर झाला होता आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यावेळी वडिलांनी त्याला एक चिठ्ठी लिहून दिली होती. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं... "मी आता ठीक आहे बाळा... तू फक्त मन लावून खेळ. तू जितका चांगला खेळशील, तितकाच मी लवकर बरा होईन.".रणजी ट्रॉफीत दमदार कामगिरीगेल्या रणजी ट्रॉफी हंगामात सारांश जैन मध्य प्रदेशचा सर्वात महत्त्वाचा खेळाडू ठरला.त्याने ७ सामन्यांत ५१८ धावा करत एक शतक आणि तीन अर्धशतकं झळकावली. गोलंदाजीतही त्याने ३० विकेट्स घेतल्या आणि संघासाठी दुसरा सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला. फक्त रणजीच नाही, तर दिलीप ट्रॉफी, इराणी ट्रॉफी आणि भारत 'अ' संघाकडूनही त्याने सातत्याने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे तो निवड समितीच्या रडारवर आला..सारांश जैनने आतापर्यंत ५४ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये १८८ विकेट्स घेतल्या असून २२२३ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर दोन शतकं आणि १४ अर्धशतकं आहेत. लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये त्याने ४७ सामन्यांत ३८ विकेट्स आणि ५५३ धावा केल्या आहेत. तर टी-२० क्रिकेटमध्ये २० सामन्यांत १८ विकेट्स घेतल्या आहेत..भारताच्या कसोटी संघात निवड झालेला विदर्भाचा Harsh Dubey कोण? वडिलांसोबत शाळेची पुस्तकं घेताना रस्ता चुकला, पण क्रिकेटचा मार्ग दिसला.देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी, भारत 'अ' संघातील प्रभावी प्रदर्शन आणि अष्टपैलू खेळामुळे अखेर सारांश जैनचं भारतीय कसोटी संघात निवड होण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. आता श्रीलंका दौऱ्यावर त्याला संधी मिळाल्यास, त्याच्याकडूनही वैभव सूर्यवंशीप्रमाणे दमदार सुरुवात करण्याची अपेक्षा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.