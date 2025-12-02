Sarfaraz Khan : सर्फराजचे ट्वेंटी-२०त शतक! मुंबई २०० पार... गौतम गंभीर अन् अजित आगरकर यांना 'गार' करणारी अफलातून खेळी

Mumbai vs Assam SMAT match scorecard and report : सर्फराज खानने ( Sarfaraz Khan Century) सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत मंगळवारी शतकी खेळी केली. ११ वर्षात ९७ वा ट्वेंटी-२० सामना खेळणाऱ्या सर्फराजचे हे या फॉरमॅटमधील पहिले शतक ठरले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ( IPL Auction 2026 ) लिलावाच्या तोंडावर सर्फराजने शतक झळकावून फ्रँचायझीचे लक्ष वेधले आहे. त्याचवेळी त्याने सातत्याने टीम इंडियात निवड न करणाऱ्या निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनाही उत्तर दिले. .सर्फराजच्या शतकाच्या जोरावर मुंबईने ४ बाद २२० धावांचा डोंगर उभा केला आणि आसामवर मानसिकरित्या दडपण टाकले. आयुष म्हात्रे ( २१) व अजिंक्य रहाणे यांनी संघाला आश्वासक सुरुवात करून दिली होती. आयुषने १५ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकारासह २१ धावा केल्या. अजिंक्यने ३३ चेंडूंत ६ चौकारांसह ४२ धावांची खेळी केली. .Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याने मैदान गाजवले! अशक्य मॅच खेचून आणली, ११ चेंडूंत ५२ धावांचा पाऊस; टीम इंडियासाठी शुभ संकेत.सूर्यकुमार यादव १२ चेंडूंत २० धावा करून, तर सुर्यांष शेडगे ९ धावांवर बाद झाला. सर्फराज मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ४७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांचा पाऊस पाडताना २१२.७७ च्या स्ट्राईक रेटने नाबाद १०० धावा केल्या. साईराज पाटील ९ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारासह २५ धावांवर नाबाद राहिला. .सर्फराज देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धा सातत्याने गाजवत आला आहे, तरीही त्याला इंग्लंड दौऱ्यावर आणि वेस्ट इंडिज व दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर झालेल्या कसोटी मालिकेत निवडले गेले नाही. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ६० सामन्यांत ६३.१५ च्या सरासरीने ४८६३ धावा केल्या आहेत. त्यात १६ शतकं व १६ अर्धशतकांचा समावेश असून नाबाद ३०१ ही त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. .Prithvi Shaw : ११ चौकार, १ षटकार! पृथ्वीच्या आक्रमक खेळीमुळे वैभव सुर्यवंशीचे विश्वविक्रमी शतक व्यर्थ; महाराष्ट्राचा बिहारवर विजय.लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ३७ सामन्यांत २ शतकांसह ६२९ धावा त्याच्या नावावर आहेत, तर ९७ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने १२८८ धावा केल्या आहेत. २०२३ पासून त्याला आयपीएलमध्ये कोणत्याच फ्रँचायझीने निवडलेले नाही आणि आजची त्याची खेळी ही लिलावापूर्वी महत्त्वाची ठरू शकते. आयपीएलमध्ये त्याने ५० सामन्यांत ५८५ धावा केल्या आहेत. त्याने त्याच्या तंदुरुस्तीवर लक्ष देताना १४ किलो वजनही कमी केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.