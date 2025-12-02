Cricket

Sarfaraz Khan : सर्फराजचे ट्वेंटी-२०त शतक! मुंबई २०० पार... गौतम गंभीर अन् अजित आगरकर यांना 'गार' करणारी अफलातून खेळी

Sarfaraz Khan 47-ball century full highlights : सर्फराज खानने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की त्याच्यावर विश्वास ठेवला तर तो सामना एकहाती फिरवू शकतो. मुंबई विरुद्ध आसाम सामन्यात सर्फराजने केवळ ४७ चेंडूंमध्ये शतक ठोकत मुंबईचा डाव थेट २०० धावांपार पोहोचवला.
Mumbai vs Assam SMAT match scorecard and report : सर्फराज खानने ( Sarfaraz Khan Century) सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत मंगळवारी शतकी खेळी केली. ११ वर्षात ९७ वा ट्वेंटी-२० सामना खेळणाऱ्या सर्फराजचे हे या फॉरमॅटमधील पहिले शतक ठरले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ( IPL Auction 2026 ) लिलावाच्या तोंडावर सर्फराजने शतक झळकावून फ्रँचायझीचे लक्ष वेधले आहे. त्याचवेळी त्याने सातत्याने टीम इंडियात निवड न करणाऱ्या निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनाही उत्तर दिले.

