Sarfaraz Khan: आधीच टीम इंडियातून बाहेर झालेल्या सर्फराजच्या अडचणी वाढल्या, आता 'या' स्पर्धेतूनही झाला संघाबाहेर

Sarfaraz Khan Misses Duleep Trophy 2025: सर्फराज खानला तीन आठवड्यांसाठी क्रिकेटपासून दूर रहावे लागणार आहे. त्याला दुलीप ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत पश्चिम विभागाच्या संघात खेळण्याची संधी गमवावी लागली आहे.
  • सर्फराज खानला दुलीप ट्रॉफीमधूनही बाहेर झाला आहे.

  • त्याच्या जागी शिवालिक शर्मा पश्चिम विभागाच्या संघात खेळण्याची शक्यता आहे.

  • ध्रुव जुरेलही दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे.

