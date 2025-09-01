Sarfaraz Khan: आधीच टीम इंडियातून बाहेर झालेल्या सर्फराजच्या अडचणी वाढल्या, आता 'या' स्पर्धेतूनही झाला संघाबाहेर

सर्फराज खानला दुलीप ट्रॉफीमधूनही बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागी शिवालिक शर्मा पश्चिम विभागाच्या संघात खेळण्याची शक्यता आहे. ध्रुव जुरेलही दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे..भारताचा स्टार फलंदाज सर्फराज खान याला इंग्लंड दौऱ्यात भारतीय संघात संधी मिळाली नव्हती. त्याचा आगामी आशिया कप स्पर्धेसाठीही विचार करण्यात आलेला नाही. अशातच आता त्याच्यासमोरील समस्या वाढल्या आहेत. सर्फराजला आता तीन आठवड्यांसाठी क्रिकेटपासून दूर जावे लागणार आहे..Duleep Trophy 2025: चौकार - षटकारांमध्येच वसुल केल्या ७० धावा! भारतीय फलंदाजाचे वादळी द्विशतक, संघाला पोहचवलं सेमीफायनलमध्ये.सर्फराज सध्या दमदार फॉर्ममध्ये होता. त्याने बुची बाबू स्पर्धेत मुंबईसाठी सलग दोन शतके केली आहे. मात्र त्याला मांडीला मोठी दुखापत झाली आहे. त्यामुळे त्याला आता दुलीप ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेलाही मुकावे लागणार आहे. या स्पर्धेत तो पश्चिम विभागाच्या संघाचा भाग होता. या संघाला मध्य विभागाविरुद्ध उपांत्य सामना ४ सप्टेंबरपासून खेळायचा आहे. पण सर्फराजला हा सामना खेळण्याची संधी गमवावी लागली आहे..टाइम्स ऑफ इंडियाने सुत्राला सांगितले 'सर्फराजला मांडीची दुखापत झाली आहे. त्याला बुची बाबू स्पर्धेत हरियानाविरुद्ध शतकी खेळी करत असताना ही दुखापत झाली आहे. तो तीन आठवड्यांसाठी मैदानातून बाहेर राहिल. सध्या तो बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे उपचार घेत आहे.'.आता सर्फराजच्या जागेवर पश्चिम विभागाच्या संघात बडोद्याच्या शिवालिक शर्माला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्याने १८ प्रथम श्रेणी सामन्यांत १०८७ धावा केल्या आहेत. त्याने ७ सामन्यांत ४८४ धावा केल्या..Duleep Trophy 2025: विदर्भाचा दानिश द्विशतकाच्या उंबरठ्यावर, तर RCB कर्णधार रजत पाटिदारचं २४ बाऊंड्रींसह आक्रमक शतक.दरम्यान, केवळ सर्फराज खानच नाही, तर ध्रुव जुरेलही दुलीप ट्रॉफीमधून दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे. तो मध्य विभागाचा कर्णधार होता. पण त्याला दुखापतीमुळे आता संघातून बाहेर व्हावे लागले आहे. त्याच्याऐवजी संघात उत्तर प्रदेशच्या उपेंद्र यादवला संधी देण्यात आली आहे. तसेच कुलदीप यादव आशिया कपसाठी रवाना होणार असल्याने त्याच्या जागेवर मध्य विभागात विदर्भाच्या यश ठाकूरला संधी मिळाली आहे..FAQs१. सर्फराज खान किती दिवस क्रिकेटपासून दूर राहणार आहे?➤ सर्फराज खान तीन आठवड्यांसाठी क्रिकेटपासून दूर राहणार आहे.(How long will Sarfaraz Khan stay away from cricket?)२. सर्फराज खानला कोणती दुखापत झाली आहे?➤ सर्फराज खानला मांडीची दुखापत झाली आहे.(What injury has Sarfaraz Khan suffered?)३. सर्फराज खानला ही दुखापत कधी झाली?➤ हरियानाविरुद्ध शतक करताना सर्फराज खानला ही दुखापत झाली.(When did he suffer this injury?)४. सर्फराज खान कोणत्या स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे?➤ सर्फराज खान दुलीप ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे.(Which tournament is Sarfaraz Khan ruled out of?)५. सर्फराज खानच्या जागी कोणाला संधी मिळणार आहे?➤ सर्फराज खानच्या जागी शिवालिक शर्माला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.(Who is likely to replace Sarfaraz Khan?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.