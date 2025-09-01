Cricket

World Badminton Championship: सात्विक-चिराग जोडीला दुसरे ब्राँझपदक, रोमांचक सेमीफायनलमध्ये चीनच्या जोडीकडून पराभूत

Satwik Rankireddy-Chirag Shetty Bronze medal: भारतीय बॅडमिंटन जोडी सात्विक-चिरागला जागतिक स्पर्धेत दुसरे ब्राँझपदक मिळाले. चीनच्या जोडीने उपांत्य फेरीत त्यांना पराभूत केले.
  • सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीला जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत दुसरे ब्राँझपदक मिळाले.

  • चीनच्या चेन बो यंग आणि लिऊ यी जोडीने उपांत्य फेरीत त्यांना पराभूत केले.

  • भारतीय जोडीने पहिल्या गेममध्ये कडवी झुंज दिली, परंतु अखेरच्या गेममध्ये चीनच्या जोडीचे वर्चस्व दिसून आले.

