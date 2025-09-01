World Badminton Championship: सात्विक-चिराग जोडीला दुसरे ब्राँझपदक, रोमांचक सेमीफायनलमध्ये चीनच्या जोडीकडून पराभूत

सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीला जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत दुसरे ब्राँझपदक मिळाले. चीनच्या चेन बो यंग आणि लिऊ यी जोडीने उपांत्य फेरीत त्यांना पराभूत केले. भारतीय जोडीने पहिल्या गेममध्ये कडवी झुंज दिली, परंतु अखेरच्या गेममध्ये चीनच्या जोडीचे वर्चस्व दिसून आले..सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीच्या जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावण्याच्या आशांवर शनिवारी (ता. ३०) मध्यरात्री पाणी फेरले गेले. चेन बो यंग व लिऊ यी या चीनच्या जोडीकडून भारतीय जोडीला उपांत्य फेरीच्या लढतीत तीन गेममध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. यामुळे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी या जोडीला ब्राँझपदकावरच समाधान मानावे लागले.चेन बो यंग-लिऊ यी या चीनच्या जोडीला सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीने पहिल्या गेममध्ये कडवी झुंज देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र चीनच्या जोडीने पुढे जाऊन दमदार खेळ करीत आघाडी मिळवली. भारतीय जोडीने दोन गेम पॉइंट वाचवत या गेममधील आव्हान कायम राखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र चीनच्या जोडीने हा गेम २१-१९ असा आपल्या नावावर करीत आघाडी मिळवली..World Championship Badminton: सात्विक-चिरागकडून पदक पक्कं; पॅरिस ऑलिंपिकमधील पराभवाची परतफेड.भारतीय जोडीने दुसऱ्या गेममध्ये झोकात पुनरागमन केले. भारतीय जोडीने या गेममध्ये ५-१ अशी आघाडी मिळवली. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी याने शानदार स्मॅशेस मारले. चिराग शेट्टी याने नेटजवळ अव्वल दर्जाचा खेळ केला. अखेर भारतीय जोडीने या गेममध्ये २१-१८ अशी बाजी मारली व लढत १-१ अशी बरोबरीत आणली.अखेरच्या गेममध्ये चीनच्या जोडीचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून आले. लिऊ यी धडाकेबाज सर्व्हिसमोर चिराग शेट्टी निष्प्रभ ठरला. चीनच्या जोडीने ९-० अशी आश्वासक आघाडी मिळवली. पुढे जाऊन ही आघाडी ११-३ अशी करण्यात त्यांना यश मिळाले. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी याच्याकडून छान स्मॅशेस मारले गेले; मात्र तरीही चीनच्या जोडीने हा गेम २१-१२ असा जिंकत सामनाही आपल्या नावावर केला. चीनच्या जोडीने ही लढत एक तास व सात मिनिटांमध्ये जिंकली..२०२२नंतर पदकाची कमाईसात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने २०२२मध्ये जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेतील पुरुषांच्या दुहेरीत ब्राँझपदक पटकावले होते. त्यानंतर मात्र त्यांना जागतिक स्पर्धेमध्ये पदक पटकावता आले नाही. यंदा त्यांनी शुक्रवारी (ता. २९) उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत ॲरोन सी. व सोह यिक या मलेशियन जोडीवर विजय मिळवत पदक निश्चित केले होते; मात्र उपांत्य फेरीच्या लढतीत त्यांना हार पत्करावी लागल्यामुळे ब्राँझपदकावरच समाधान मानावे लागले. भारतीय जोडीला जागतिक स्पर्धेतील पदकाचा रंग बदलता आला नाही. हे त्यांचे या स्पर्धेतील दुसरे ब्राँझपदक ठरले हे विशेष..फायनलमध्ये न पोहोचल्याची खंतचिराग शेट्टी याने झालेल्या पराभवाचे विश्लेषण करताना म्हटले, की आम्हाला या लढतीत सूरच गवसला नाही. सुरुवात आमच्याकडून छान झाली नाही. प्रतिस्पर्धी खेळाडूंना आमच्याकडून सहज गुण देण्यात येत होते. चीनचे खेळाडूंकडून सर्व्हिस चांगली होत होती. यामुळे या विजयाचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. चिराग पुढे म्हणाला, आमच्यासाठी ही स्पर्धा चांगली ठरली आहे. काही सामन्यांमध्ये मनाजोगता खेळ करता आला. याआधी काही जोड्यांविरुद्ध आम्हाला ठसा उमटवता आला नव्हता. यंदा अशा जोड्यांनाही आम्ही पराभूत केले आहे. तरीही अंतिम फेरीत न पोहोचल्याची खंत आहे..World Badminton Championship 2025 : सिंधू, प्रणोयची विजयी सलामी; भारताच्या फुलराणीने ३९ मिनिटांत प्रतिस्पर्धी खेळाडूला नमवलं....प्रतिस्पर्धी खेळाडूंचे कौतुकसात्विक साईराज रंकीरेड्डी याने चीनच्या जोडीचे कौतुक केले. तो म्हणाला, चीनचे खेळाडू आत्मविश्वासासह खेळताना दिसले. त्यांच्या देहबोलीतून ते जाणवत होते. आमच्यापेक्षा ते अधिक आनंद घेताना दिसत होते. आमच्याकडे आघाडी असतानाही चीनची जोडी स्वत:च्या क्षमतेनुसार खेळण्यावर जोर देत होती. आमच्याकडून अधूनमधून छान खेळ होत होता. प्रतिस्पर्धी खेळाडू मात्र मानसिकदृष्ट्या कणखर व सक्षम होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.