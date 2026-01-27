बांगलादेशला रिप्लेस करणाऱ्या स्कॉटलंडने T20 World Cup साठी जाहीर केला संघ! पाकिस्तानी वंशाच्या अन् न्यूझीलंडच्या माजी खेळाडूला संधी

Scotland replaces Bangladesh in T20 World Cup: बांगलादेशने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेतल्यानंतर स्कॉटलंडची एन्ट्री झाली. अखेरच्या क्षणी वर्ल्ड कप स्पर्धेत प्रवेश मिळाल्याने स्कॉटलंडची थोडी धावपळ झाली, परंतु आयसीसीने त्यांच्या खेळाडूंना वेळेत व्हीसा मिळेल असे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर स्कॉटलंडने १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. यामध्ये पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूसह न्यूझीलंडच्या माजी खेळाडूचाही समावेश आहे. त्यामुळे स्कॉटलंडच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..७ फेब्रुवारीलापासून वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात होत आहे आणि त्यासाठी जाहीर केलेल्या संघात पाकिस्तानी वंशाचा सफियान शरिफ याचाही समावेश आहे. स्कॉटलंडने १५ सदस्यीय खेळाडूंसह सोबत प्रवास करणाऱ्या दोन राखीव व प्रवास न करणाऱ्या ३ राखीव खेळाडूंसाठीच्या व्हीसासाठी अर्ज केला आहे. स्कॉटलंडचा संघ २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळला होता आणि सुपर ८ ची संधी त्यांच्याकडून थोडक्यात हुकली होती. या संघातील ३ खेळाडूंना यावर्षी संधी मिळालेली नाही..वैभव सूर्यवंशीला पाकिस्तानी घाबरले; १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमधील India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाका! मिळाला अजब सल्ला... .स्कॉटलंडकडून अफगाणिस्तानात जन्मलेल्या १९ वर्षीय जलदगती गोलंदाज झैनुल्लाह इहसानला पदार्पणाची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय न्यूझीलंडचा माजी खेळाडू टॉम ब्रूस हा स्कॉटलंडचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. त्याने किवींसाठी १७ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. मागच्यावर्षी तो स्कॉटलंडमध्ये स्थायिक झाला आणि त्याने ऑगस्टमध्ये वन डे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. पण, या संघात गोलंदाज ख्रिस सोल याची अनुपस्थिती खटकतेय. इहसान, ब्रूस व फिलने मॅकक्रिथ हे तीन नवीन चेहेरे दिसणार आहेत..स्कॉटलंडचा क गटात समावेश केला गेला आहे आणि या गटात वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, इटली आणि नेपाळ यांचा समावेश आहे. इटलीचा संघ प्रथम वर्ल्ड कप खेळणार आहे. तेच या गटाचा पहिला सामना कोलकाताच्या इडन गार्डनवर वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड असा होणार आहे..Scotland squad for T20 World Cup: रिची बेरिंग्टन ( कर्णधार), टॉम ब्रूस, मॅथ्यू क्रॉस, ब्रॅड करी, ऑली डेव्हिडसन, ख्रिस ग्रिव्हिस, झेनु्ल्लाह इहसान, मिचेल जॉन, मिचेल लिस्क, फिनली मॅकक्रिथ, ब्रेडन मॅकमुलन, जॉर्ज मुन्सी, सफियान शरिफ, मार्क वॅट, ब्रॅड विल; Travelling reserves: जॅस्पर डेव्हिडसन, जॅक जार्व्हिस; Non-travelling reserves: मॅकेंझी जॉन्स, ख्रिस मॅकब्रिड, चार्ली टीअर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.