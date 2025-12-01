All Is Not Well: विराट कोहलीने मुद्दाम गौतम गंभीरला Ignore केले; सीनियर खेळाडू विरुद्ध कोच असा सामना, BCCI टेंशनमध्ये Video Viral

Cricket

Did Virat Kohli Intentionally Ignore Gautam Gambhir? :दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या विजयानंतर टीम इंडियाचे खेळाडू मैदानावर जल्लोष करत असताना, विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
Are Rohit Sharma, Virat Kohli and Gautam Gambhir not on good terms? : भारताच्या वन डे संघातील वातावरण चांगलं नसल्याचे वृत्त समोर येत आहे. विशेषतः रोहित शर्मा व विराट कोहली या सीनियर्स खेळाडूचं मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्यासोबत पटत नसल्याची जोरदार चर्चा आहे. BCCI लाही याच गोष्टीचं टेंशन आलं आहे आणि त्यांनी भारत-दक्षिण आफ्रिका मालिका दरम्यान एक बैठक घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. या बैठकीत रोहित व विराट यांच्या भविष्याबाबत चर्चा होईल, असा अंदाज होता. पण, ही बैठक वन डे संघातील सीनियर्स विरुद्ध कोच व निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांच्यातल्या वाढत्या दरीबाबत चर्चा करण्यासाठी असेल. या सर्व वृत्तांना दुजोरा देणारा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय.

