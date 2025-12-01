All Is Not Well: विराट कोहलीने मुद्दाम गौतम गंभीरला Ignore केले; सीनियर खेळाडू विरुद्ध कोच असा सामना, BCCI टेंशनमध्ये Video Viral

Are Rohit Sharma, Virat Kohli and Gautam Gambhir not on good terms? : भारताच्या वन डे संघातील वातावरण चांगलं नसल्याचे वृत्त समोर येत आहे. विशेषतः रोहित शर्मा व विराट कोहली या सीनियर्स खेळाडूचं मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्यासोबत पटत नसल्याची जोरदार चर्चा आहे. BCCI लाही याच गोष्टीचं टेंशन आलं आहे आणि त्यांनी भारत-दक्षिण आफ्रिका मालिका दरम्यान एक बैठक घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. या बैठकीत रोहित व विराट यांच्या भविष्याबाबत चर्चा होईल, असा अंदाज होता. पण, ही बैठक वन डे संघातील सीनियर्स विरुद्ध कोच व निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांच्यातल्या वाढत्या दरीबाबत चर्चा करण्यासाठी असेल. या सर्व वृत्तांना दुजोरा देणारा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय..भारतीय संघाने पहिल्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर १७ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत १-० आघाडी घेतली आहे. मागील वन डे मालिकेत भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून १-२ असा पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे आफ्रिकेविरुद्धचा विजय संघात सकारात्मकता आणणारा ठरला आहे. या सामन्यात विराटच्या शतकाने आणि रोहितच्या अर्धशतकाने चाहत्यांची मनं जिंकली..IND vs SA : गौतम गंभीर अन् रोहित शर्मा यांच्यात जोरदार भांडण? 'त्या' Viral फोटोमुळे रंगलीय चर्चा, जाणून घ्या काय खरं ते....दैनिक जागरणला बीसीसीआयच्या एका सूत्राने सांगितले की, मुख्य प्रशिक्षक गंभीर आणि वरिष्ठ खेळाडू विराट आणि रोहित यांच्यातील संबंध आता तितके चांगले राहिलेले नाहीत जितके ते असायला हवे होते. याचा परिणाम भविष्यावर होऊ शकतो. ऑस्ट्रेलियातील वन डे मालिकेदरम्यान रोहित आणि मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्यात कोणताही संवाद झाला नाही . शिवाय, विराट आणि रोहितचे चाहते इंटरनेटवर गंभीरला ज्या पद्धतीने ट्रोल करत आहेत त्यामुळे बीसीसीआय खूप नाराज आहे ..गंभीर आणि कोहली यांचे कटू-गोड संबंध खूप जुने आहेत. २०१३ आणि २०२३ मध्ये आयपीएलमध्ये वाद होण्यापूर्वी दोघांनी भारत आणि दिल्लीसाठी खूप क्रिकेट खेळले होते. गेल्या वर्षी बीसीसीआयने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये दोघेही एकत्र आले होते. पण, आता विराट व गंभीर एकमेकांशी बोलत नसल्याची चर्चा आहे..Virat Kohli : विराट कसोटी क्रिकेटमधील निवृत्ती मागे घेतोय? वाचा किंग कोहली काय म्हणाला, BCCI नेही थेट सांगितलं की....ROKO ला सेपरेट सराव सत्र हवे होते, परंतु गौमत गंभीरने मध्यस्थीतर्फे संदेश पाठवून दोघांना नकार दिला आणि समोरासमोर बोलण्यास सांगितले. त्यामुळेच भारतीय संघासोबत गौतम गंभीर रांचीत एकत्रित आला नाही. तो दुसऱ्या दिवशी एकटा रांचीत दाखल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.