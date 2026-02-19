T20 WC, IND vs NED: 'जो संघ अफाट शौर्य दाखवेल, त्यालाच...', भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये 'Impact Player' मेडल देण्यापूर्वी गंभीरचं मोठं विधान

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताने पहिल्या फेरीच्या अखेरच्या सामन्यात बुधवारी अहमदाबादमध्ये नेदरलँड्सला १७ धावांनी पराभूत केले. हा भारताचा या स्पर्धेतील सलग चौथा विजय ठरला. या विजयानंतर गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या पद्धतीनुसार भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये (India Dressing Room) 'इम्पॅक्ट प्लेअर'चे मेडल (Impact Player Medal) देण्यात आले. हे मेडल सामन्यात प्रभाव पाडणाऱ्या खेळाडूला देण्यात येते. या मेडल देण्याच्या सोहळ्याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने (BCCI) शेअर केला आहे. .IND vs SA, T20 WC: अभिषेक शर्मा OUT, संजू सॅमसनला एक संधी? भारत Super 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध Playing XI मध्ये बदल करणार.व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) संघाला उपदेश करताना दिसला आहे. तो म्हणाला की 'जो संघ अफाट शौर्य आणि धाडस दाखवेल, त्याच संघाला स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकण्याची सर्वाधिक संधी असेल.' यानंतर त्याने मेडल देण्यास भारताचे स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच अड्रियन ले रुक्स यांना सांगितले. त्यांनी या मेडलचा विजेता म्हणून फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीचे (Varun Chakravarthy) नाव घेतले. त्याला मेडल देण्यापूर्वी त्यांनी त्याचे कौतुक केले. .वरुण चक्रवर्ती हे मेडल घेण्यासाठी जात असताना भारताच्या खेळाडूंनी जल्लोषही केला. त्यानंतर वरुण चक्रवर्तीलाही हिंदीमध्ये बोलायला लावले. त्यावेळी तो म्हणाला, 'खरी स्पर्धा पुढच्या सामन्यापासून सुरू होईल. त्यासाठी तयार व्हायचं आहे.'भारताने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत (T20 World Cup 2026) सुपर -८ मध्ये प्रवेश केला आहे. आता भारताला सुपर-८ मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज या संघांचा सामना करायचा आहे..वरुण चक्रवर्तीची प्रभावी गोलंदाजीनेदरलँड्सविरुद्ध वरुण चक्रवर्तीची गोलंदाजी चांगली राहिली. नेदरलँड्स १९४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना त्याने भारताकडून ३ षटकात केवळ १४ धावा खर्च करत ३ विकेट्स घेतल्या. त्याने आत्तापर्यंत टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ४ सामन्यांत ९ विकेट्स घेतल्या आहेत..IND vs NED: हार्दिक पांड्याचा 'डबल' धमाका! T20 मध्ये 'असा' पराक्रम करणारा भारताचा पहिलाच ऑलराऊंडर.नेदरलँड्सला भारताविरुद्ध २० षटकात ७ बाद १७६ धावाच करता आल्या. वरुणने ३ विकेट्स घेतल्या, तर शिवम दुबेने २ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. तत्पुर्वी, भारताने शिवम दुबेच्या ६६ धावांच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर २० षटकात ६ बाद १९३ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.