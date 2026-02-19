Cricket

T20 WC, IND vs NED: 'जो संघ अफाट शौर्य दाखवेल, त्यालाच...', भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये 'Impact Player' मेडल देण्यापूर्वी गंभीरचं मोठं विधान

Impact Player Medal Winner in IND vs NED:टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताने नेदरलँड्सला १७ धावांनी पराभूत केले. यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये 'इम्पॅक्ट प्लेअर' मेडल देण्यात आले. यावेळी गौतम गंभीरने महत्त्वाचे विधानही केले आहे.
Impact Player Medal Winner in IND vs NED

Impact Player Medal Winner in IND vs NED

Pranali Kodre
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताने पहिल्या फेरीच्या अखेरच्या सामन्यात बुधवारी अहमदाबादमध्ये नेदरलँड्सला १७ धावांनी पराभूत केले. हा भारताचा या स्पर्धेतील सलग चौथा विजय ठरला.

या विजयानंतर गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या पद्धतीनुसार भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये (India Dressing Room) 'इम्पॅक्ट प्लेअर'चे मेडल (Impact Player Medal) देण्यात आले. हे मेडल सामन्यात प्रभाव पाडणाऱ्या खेळाडूला देण्यात येते. या मेडल देण्याच्या सोहळ्याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने (BCCI) शेअर केला आहे.

IND vs SA, T20 WC: अभिषेक शर्मा OUT, संजू सॅमसनला एक संधी? भारत Super 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध Playing XI मध्ये बदल करणार
