T20 World Cup: आम्ही फायनल खेळणार... पाकिस्तानी खेळाडूचा ओव्हरकॉन्फिडन्सच तर पाहा; Viral Video

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सध्या सुपर - ८ फेरीतील सामने सुरू असून सेमीफायनलमध्ये पोहचण्यासाठी शर्यत रोमांचक झाली आहे. या स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी झाले होते, त्यातून केवळ ८ संघ आता उरले आहेत. त्यामुळे या संघातून कोणते संघ ट्रॉफी जिंकू शकतात, याबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशातच आता पाकिस्तान संघातील (Pakistan Cricket Team) अष्टपैलू शादाब खानचा व्हिडिओ व्हायरल (Shadab Khan Video Viral) होत आहे. ज्यात तो थेट पाकिस्तान अंतिम सामन्यात पोहचेल असं म्हणताना दिसतोय. .IND vs SA: अरे बॉल दे ना... ! अहमदाबादमध्ये द. आफ्रिकेचा खेळाडू चाहत्यांवर भडकला; Video Viral.पाकिस्तान संघ सुपर-८ स्पर्धेत पोहचला आहे. पण त्यांचा २१ फेब्रुवारीला न्यूझीलंडविरुद्ध होणारा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण मिळाला आहे. आता पाकिस्तानला पुढचा सामना मंगळवारी (२४ फेब्रुवारी) इंग्लंडविरुद्ध पाल्लेकेले येथे होणार आहे. त्यासाठी पाकिस्तानचा संघ तयारी करत आहे. याचदरम्यान शादाबचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..या व्हिडिओमध्ये दिसते की एक चाहता शादाबला प्रश्न विचारत आहे की 'तुम्ही सेमीफायनलपर्यंत इथेच आहात का?' पाकिस्तान या स्पर्धेतील सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार असल्याने त्याच उद्देशाने चाहत्याने प्रश्न विचारला होता. याचे उत्तर देताना शादाब म्हणाला, 'अंतिम सामन्यापर्यंत इथेच असणार.' त्यानंतरही तो अंतिम सामना खेळणार असल्याचे सांगताना दिसत आहे..दरम्यान, पाकिस्तानला उपांत्य सामन्यात जाण्यासाठी सुपर-८ मधील उर्वरित दोन्ही सामन्यात विजय मिळवावा लागणार आहे. त्यांना इंग्लंडनंतर श्रीलंकेविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. यातील एकही सामना पराभूत झाल्यास त्यांना चमत्काराची प्रार्थाना करावी लागेल. पाकिस्तानने याआधी पहिल्या फेरीत ४ पैकी ३ सामन्यात विजय मिळवला होता, तर एक सामना पराभूत झाला होता. हा पराभूत झालेला सामना भारताविरूद्धचा होता..IND vs PAK: 'आम्ही किमान भारताला वर्ल्ड कपमध्ये हरवलंय, आमच्या माजी खेळाडूंनी तेवढंही...', शाहिद आफ्रिदी, युसूफला घरचा आहेर.पाकिस्तानने यापूर्वी २००९ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर त्याला टी२० वर्ल्ड कप जिंकता आलेला नाही. २०२२ मध्ये त्यांनी अंतिम सामन्यात प्रवेश केला होता, पण त्यांना इंग्लंडने पराभूत केले होते. त्यामुळे अद्यापही पाकिस्तान दुसऱ्या विजेतेपदाच्या प्रतिक्षेत आहे.