IND vs SA: अरे बॉल दे ना... ! अहमदाबादमध्ये द. आफ्रिकेचा खेळाडू चाहत्यांवर भडकला; Video Viral

Tristan Stubbs Loses Cool as Ahmedabad Fans Refuse to Return Ball: भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत मोठा धक्का बसला आहे. अहमदाबादला झालेल्या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ७६ धावांनी पराभूत केले. दक्षिण आफ्रिकेकडून शानदार क्षेत्ररक्षणही पाहायला मिळाले. यादरम्यान ट्रिस्टन स्टब्सने (Tristan Stubbs) त्याच्या क्षेत्ररक्षणाने सर्वांनाच प्रभावित केले. त्याने केशव मराहाजच्या एकाच षटकात हार्दिक पांड्या (१८), रिंकू सिंग (०) आणि अर्शदीप सिंग (१) यांचे बाऊंड्रीजवळ अफलातून झेल घेतले. मात्र एका क्षणी तो प्रेक्षकांवर वैतागल्याचे दिसला. .IND vs SA: कधीकधी अतिशहाणपणा नडतो...! अजिंक्य रहाणे प्रचंड संतापला; भारतीय संघाच्या पराभवावर म्हणाला, तुम्ही वॉशिंग्टन सुंदरला... .झाले असे की भारतीय संघ (Team India) १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना शिवम दुबे (Shivam Dube) फलंदाजी करत होता. त्यावेळी त्याने एक जोरदार षटकार मारला. त्यावेळी चेंडू थेट प्रेक्षकांमध्ये गेला होता. त्यावेळी तो चेंडू परत घेण्यासाठी स्टब्स आला. तो बाऊंड्री पार करून प्रेक्षकांकडून तो चेंडू परत मागत होता. बराचवेळ प्रतिक्षा केल्यानंतरही चेंडू मिळत नसल्याने तो प्रचंड वैतागल्याचेही दिसला. तो प्रेक्षकांकडे बोट दाखवून काहीतरी सांगत असल्याचेही दिसला. या घटनेचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..या व्हायरल व्हिडिओमध्ये (Virat Video) स्टब्स चिडला असल्याचेही स्पष्ट दिसत आहे. पण अखेर अनेकदा सांगितल्यानंतर अखेर चाहत्यांकडून चेंडू पुन्हा मैदानात फेकण्यात आला..सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर भारतासाठी शिवम दुबने सर्वाधिक ४२ धावा केल्या. पण बाकी कोणत्याच फलंदाजाने २० धावांचा टप्पाही पार केला नाही. त्यामुळे भारतीय संघ १८.५ षटकातच १११ धावांवर सर्वबाद झाला. मार्को यान्सिनने ४ विकेट्स आणि केशव महाराजने ३ विकेट्स घेतल्या..T20 WC, IND vs SA: गौतम गंभीर काय करतोय, माहित नाही; शुभमन गिलसोबतही असंच केलं..., विश्वविजेता खेळाडू भडकला.त्याआधी दक्षिण आफ्रिकेकडून डेव्हिड मिलरने ३५ चेंडूत ६३ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. तसेच डेवाल्ड ब्रेव्हिसने ४५ धावांची आणि ट्रिस्टन स्टब्सने नाबाद ४४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २० षटकात ७ बाद १८७ धावा केल्या. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या, तर अर्शदीप सिंगने २ विकेट्स घेतल्या.