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Shafali Varma: शफाली वर्मावर ICC ची करवाई! झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात रागात केलं होतं चुकीचं कृत्य, नेमकं काय?

Why did ICC take action against Shafali Verma? भारताची आक्रमक सलामीवीर शफाली वर्मा हिच्यावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC ने कारवाई केली आहे.
Shafali Verma punished for throwing ball against Zimbabwe

Shafali Verma punished for throwing ball against Zimbabwe

Swadesh Ghanekar
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Shafali Verma punished for throwing ball against Zimbabwe: भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातल्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यातील सर्वोत्तम खेळी करणाऱ्या शफाली वर्मावर आयसीसीने कारवाई केली आहे. रायपूर येथील सामन्यात शफाली प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराची मानकरी ठरली होती. पण, तिला खेळाडूंच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) शिक्षा केली आहे.

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