Shafali Varma: शफाली वर्मावर ICC ची करवाई! झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात रागात केलं होतं चुकीचं कृत्य, नेमकं काय?

Shafali Verma punished for throwing ball against Zimbabwe: भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातल्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यातील सर्वोत्तम खेळी करणाऱ्या शफाली वर्मावर आयसीसीने कारवाई केली आहे. रायपूर येथील सामन्यात शफाली प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराची मानकरी ठरली होती. पण, तिला खेळाडूंच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) शिक्षा केली आहे..यावर्षी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या शफालीने, खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.२ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान क्रिकेटची उपकरणे किंवा कपडे, मैदानातील उपकरणे किंवा वस्तूंचा गैरवापर” करण्याशी संबंधित आहे. याव्यतिरिक्त, तिच्या शिस्तभंगाच्या नोंदीमध्ये एक डिमेरिट पॉइंट जोडण्यात आला आहे. २४ महिन्यांच्या कालावधीतील हा तिचा पहिलाच गुन्हा होता..रविवारी दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्याच्या पहिल्या डावाच्या १२व्या षटकात ही घटना घडली. श्री चरानीच्या गोलंदाजीवर मिड-ऑफला चिपो मुगेरी-तिरिपानोला झेल सोडल्यानंतर, शफाली वर्माने निराश होऊन चेंडू जमिनीवर फेकून दिला. शफालीने तिचा गुन्हा कबूल केला आणि आयसीसी आंतरराष्ट्रीय सामनाधिकारी पॅनेलच्या जी. एस. लक्ष्मी यांनी सुचवलेली शिक्षा स्वीकारली..Shafali Verma Aims to Create Historyशफालीला मंगळवारी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात इतिहास रचण्याची संधी आहे. शफालीने या सामन्यात किमान ७८ धावा केल्या, तर ती महिलांच्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एका कॅलेंडर वर्षात १,००० धावा करणारी जगातील पहिली खेळाडू ठरेल. २०२६ या कॅलेंडर वर्षात २६ सामन्यांमध्ये तिच्या नावावर ९२२ धावा आहेत. २०२६ मध्ये शफालीने एक शतक आणि आठ अर्धशतके झळकावली आहेत..दुसऱ्या सामन्यात स्मृती मानधना आणि शफाली यांच्या जोडीने इतिहास रचला आहे. महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये एका कॅलेंडर वर्षात १००० धावांची भागीदारी करणारी ही पहिलीच जोडी ठरली आहे. शफाली आणि स्मृती यांची जोडी या सामन्यात शतकी भागीदारीपासून थोडक्यात मुकली असली, तरी दोघींनी मिळून १००० धावांची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.