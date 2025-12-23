INDW vs SLW, 2nd T20I: ११ चौकार, १ षटकार अन् नाबाद अर्धशतक... शफली वर्माची बॅट तळपली! भारताचा सलग दुसरा विजय

भारताच्या महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला. शफाली वर्माने नाबाद अर्धशतक पूर्ण करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. या विजयासह भारताने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे..भारत आणि श्रीलंका या महिला संघात सध्या ५ सामन्यांची टी२० मालिका सुरू असून या मालिकेतील दुसरा सामना मंगळवारी (२३ डिसेंबर) पार पडला. विशाखापट्टणमला झालेल्या या सामन्यात भारतीय महिला संघाने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजायसह भारतीय संघाने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे..INDW vs SAW, 1st T20I: जेमिमाह रोड्रिग्सचं शानदार अर्धशतक, स्मृती मानधनाचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय.श्रीलंकेने भारतीय महिला संघासमोर १२९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने ११.५ षटकातच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. भारताकडून शफाली वर्माने अर्धशतकी खेळी केली.धावांचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून शफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना सलामीला फलंदाजीसाठी उतरल्या होत्या. या दोघांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. पण ही जोडी फार काळ कविशा दिलहारीने टिकू दिली नाही. तिने स्मृती मानधनाला १४ धावांवर काव्या काविंदीच्या हातून झेलबाद केले. स्मृतीने १ चौकार आणि १ षटकार मारला होता. .नंतर शफालीला जेमिमा रोड्रिग्सने चांगली साथ दिली. दोघींनी आक्रमक खेळताना ५८ धावांची भागीदारी करत भारताचा विजय सोपा केला. अखेर ८ व्या षटकात जेमिमाला काव्या काविंदीने १५ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह २६ धावांवर असताना बाद केले. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नंतर शफाली वर्माला साथ दिली. त्यांनीही ४१ धावांची भागीदारी केली. .यावेळी हरमनप्रीत एका बाजूने सांभाळून खेळत असताना शफालीने आक्रमक खेळ करत अर्धशतक पूर्ण केले होते. भारताला विजयासाठी १ धावेची गरज असताना १२ व्या षटकात हरमनप्रीत कौर १२ चेंडूत १० धावा करून मालकी मदाराच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाली. त्यामुळे उर्वरित एक धाव ऋचा घोषने पूर्ण केली. शफाली ११ चौकार आणि १ षटकारासह ६९ धावांवर नाबाद राहिली..IND W vs SL W T20I: वर्ल्ड कप विजयानंतर दीड महिन्यांनी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कुठे आणि कसे पाहाणार सामने? वाचा संपूर्ण डिटेल्स.तत्पुर्वी भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून श्रीलंकेला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १२८ धावा केल्या. श्रीलंकेकडून कर्णधार चामरी अट्टापट्टूने २४ चेंडूत ३१ धावांची खेळी केली, तर हर्षिता समरविक्रमाने ३२ चेंडूत ३३ धावा केल्या. हसिनी परेराने २८ चेंडूत २२ धावा केल्या. बाकी कोणाला १५ धावांचा टप्पाही ओलांडता आला नाही.भारताकडून गोलंदाजी करताना वैष्णवी शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौड आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.