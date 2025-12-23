Cricket

INDW vs SLW, 2nd T20I: ११ चौकार, १ षटकार अन् नाबाद अर्धशतक... शफली वर्माची बॅट तळपली! भारताचा सलग दुसरा विजय

India to 7-Wicket Win Over Sri Lanka: शफाली वर्माच्या आक्रमक खेळामुळे भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात मोठा विजय मिळवला. शफालीने या सामन्यात नाबाद अर्धशतक केले.
Shafali Varma

Shafali Varma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताच्या महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • शफाली वर्माने नाबाद अर्धशतक पूर्ण करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

  • या विजयासह भारताने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Shafali Verma
Women Cricket
T20 Series
India vs Sri Lanka
India Women Cricket Team
cricket news today
T20 Matches

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com