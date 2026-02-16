T20 WC, IND vs PAK: मग कसा होता रविवार? इरफान पठाणचा पाकिस्तानला ट्रोल करत भन्नाट डान्स; पाहा Video

Irfan Pathan Viral Video : रविवारी (१५ फेब्रुवारी) भारतीय संघाने पाकिस्तानला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ६१ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारताने सलग तीन विजयांसह सुपर ८ फेरीमध्येही थेट प्रवेश मिळवला आहे. मात्र पाकिस्तानसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. आता त्यांना सुपर ८ फेरीमध्ये जाण्यासाठी आगामी सामन्यात विजय गरजेचाच आहे. .Rohit Sharma चे खिलाडूवृत्तीचं ज्ञान पाजळणाऱ्या पाकिस्तानला कृतीतून उत्तर! IND vs PAK मॅचआधी वसीम अक्रमशी गळाभेट; Video Viral.दरम्यान, भारताने पाकिस्तानला (India vs Pakistan) मात दिल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहेत. अनेक आजी-माजी खेळाडूंनीही पोस्ट शेअर केल्या आहेत. यातही भारताचा माजी अष्टपैलू इरफान पठाणच्या (Irfan Pathan) पोस्टने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. इरफान पठाण नेहमीच पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देताना दिसला आहे. आता यावेळी त्याने डान्स (Dance) करत पाकिस्तानला ट्रोल केले आहे..इरफानने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यात तो 'अफगाण जलेबी' या गाण्यावर आनंदाने नाचताना दिसत आहे. त्याने त्याच्या पोस्टवर 'कसा होता रविवार?' असा खोचक प्रश्न विचारत पाकिस्तानी संघाला ट्रोलही केले आहे. त्याचा हा डान्सचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल (Video Viral) होत आहे. त्याच्या व्हिडिओवर अनेक कमेंट्सही आल्या आहेत..दरम्यान, इरफान पठाणने 'अफगाण जलेबी' या गाण्यावर डान्स करण्याची ही पहिली वेळ नाही, त्याने यापूर्वी आशिया कप २०२५ स्पर्धेत जेव्हा भारताने पाकिस्तानला पराभूत केले होते, तेव्हाही याच गाण्यावर डान्स केला होता. तसेच चॅम्पिटन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतही अफगाणिस्तानने इंग्लंडला पराभूत केल्यानंतरही त्याने या गाण्यावर आनंद व्यक्त केला होता.रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने २० षटकात ७ बाद १७५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला १८ षटकात सर्वबाद ११४ धावा करता आल्या..IND vs PAK: मोहसीन नक्वींनी पाकिस्तान हरतंय लक्षात येताच केला पोबारा; गाडीत बसून पसार होतानाचा Video Viral.दरम्यान, पहिल्या फेरीत आता भारताचा आता अखेरचा सामना बाकी आहे. हा सामना १८ फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्सविरुद्ध होणार आहे. हा सामना जिंकून भारतीय संघ पहिल्या फेरीत अपराजित राहू शकतो. तसेच पाकिस्तानचा नामिबियाविरुद्ध पहिल्या फेरीतील अखेरचा सामना १८ फेब्रुवारीलाच होणार आहे. पाकिस्तानला सुपर ८ मध्ये जाण्याासाठी या सामन्यात विजय गरजेचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.