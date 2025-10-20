Cricket

शाहिद आफ्रिदीने 'लायकी' दाखवली! अफगाणिस्तानला उपकाराची आठवण करून दिली ; म्हणतो, आम्ही तुम्हाला पोसतोय...

Shahid Afridi slammed Afghanistan: पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध पाकिस्तानची भूमिका मांडताना त्याने थेट उपकारांची आठवण करून दिली.
Shahid Afridi slams Afghanistan for ‘forgetting Pakistan’s favours’, sparks controversy

Shahid Afridi slams Afghanistan for ‘forgetting Pakistan’s favours’, sparks controversy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Afghanistan vs Pakistan cricket and political rivalry explained: पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यात अफगाणिस्तानचे तीन युवा क्रिकेटपटू मारले गेले आणि त्यामुळे संतापलेल्या अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानविरुद्ध तिरंगी मालिकेतून माघार घेतली. आता यावरून राजकारण, टीका सुरू आहेत. त्यात पाकिस्तानचा माजी कर्णधार व अष्टपैलू खेळाडू शाहिद आफ्रिदी ( Shahid Afridi) याची जीभ घसरली आहहे. त्याने अफगाणिस्तानला केलेल्या उपकाराची जाणीव करून दिली. आता यावरून आफ्रिदीवर टीका होतेय.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Afghanistan
cricket news today
Shahid Afridi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com