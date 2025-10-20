शाहिद आफ्रिदीने 'लायकी' दाखवली! अफगाणिस्तानला उपकाराची आठवण करून दिली ; म्हणतो, आम्ही तुम्हाला पोसतोय...

Afghanistan vs Pakistan cricket and political rivalry explained: पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यात अफगाणिस्तानचे तीन युवा क्रिकेटपटू मारले गेले आणि त्यामुळे संतापलेल्या अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानविरुद्ध तिरंगी मालिकेतून माघार घेतली. आता यावरून राजकारण, टीका सुरू आहेत. त्यात पाकिस्तानचा माजी कर्णधार व अष्टपैलू खेळाडू शाहिद आफ्रिदी ( Shahid Afridi) याची जीभ घसरली आहहे. त्याने अफगाणिस्तानला केलेल्या उपकाराची जाणीव करून दिली. आता यावरून आफ्रिदीवर टीका होतेय..आफ्रिदीने १९९६ ते २०१५ या कालावधीत पाकिस्तानकडून जवळपास ५०० सामने खेळले आणि त्याने अफगाणिस्तानकडून अशा कृतीची अपेक्षा केली नव्हती. तो म्हणाला, मला त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. मागील ५०-६० वर्ष आम्ही त्यांची काळजी घेत आहोत. मी स्वतः कराची येथे ३५० अफगाणिस्तानी कुटुंबियांना पोसतोय. दोघंही शेजारी आहोत आणि दोन्ही देशांमधील असलेल्या अफगाणिस्तानींसाठी आपण चांगला संदेश द्यायला हवा. कारण, आपण दोघंही मुस्लिम राष्ट्र आहोत..अफगाणिस्तानच्या नेत्यांना बाहेरील लोकांना पाकिस्तानविरुद्ध त्यांच्या भूमीचा वापर करण्यापासून रोखण्याचे आवाहन केले. "बसून गोष्टींवर चर्चा करण्याऐवजी, तुम्ही पाकिस्तानमध्ये दीर्घकाळापासून दहशतवादात सहभागी असलेल्यांशी हस्तांदोलन केले. आम्ही नेहमीच तुमचे स्वागत केले आहे आणि तुम्हाला जागा दिली आहे व तुमचे लोकं इथे राहिले आहेत, काम केले आहे आणि व्यवसाय केला आहे. हे दुर्दैवी आहे की तुम्ही आमच्या देशात दहशतवाद घडवून आणणाऱ्यांशी हस्तांदोलन केले.".राशिद खानने व्यक्त केलं दु:ख...अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा कर्णधार राशिद खानने पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करताना संताप व्यक्त केला. हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत असं राशिद खानने म्हटलं. नागरिकांवर पायाभूत सोयीसुविधांवर हल्ला करणं हे अनैतिक आणि विध्वंसक आहे. बेकायदेशीर कारवायांमुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन झालंय. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही..पाकिस्तानचा अनैतिकपणा! हल्ला विध्वंसक, 3 क्रिकेटर्सच्या मृत्यूवर राशिद खानने व्यक्त केलं दु:ख; क्रिकेट बोर्डाच्या भूमिकेचं स्वागत.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या तिरंगी मालिकेत झिम्बाब्वेचा संघ अफगाणिस्तानची जागा घेईल, ज्यामध्ये श्रीलंका देखील असेल. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांचा समावेश असलेली ही मालिका १७ ते २९ नोव्हेंबर दरम्यान खेळवण्यात येणार होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.