मी मर्द त्यालाच मानतो जो...! Shahid Afridi चे वादग्रस्त विधान; इरफान पठाणनेही दिलं उत्तर, म्हणाला, हे पाकिस्तानी...

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट वाद पुन्हा उफाळले असून शाहिद आफ्रिदी आणि इरफान पठाण यांच्यात शाब्दिक चकमक रंगली.२००६ मध्ये कराचीहून लाहोर प्रवासात इरफान पठाणने आफ्रिदीबद्दल कुत्र्यासारखा भुंकतो अशी टिप्पणी केली होती.इरफानच्या जुन्या मुलाखतीतील हा किस्सा पुन्हा व्हायरल होताच आफ्रिदीने त्यावर प्रतिक्रिया दिली..Irfan Pathan reply to Shahid Afridi controversy: भारत-पाकिस्तान यांच्यातली भांडणं कधी न संपणारी आहेत. क्रिकेटच्या मैदानावर ते युद्धभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये वाद होतातच.. त्यात माजी क्रिकेटपटूही एकमेकांवर आजही टीका करताना दिसत आहेत. भारतावर टीका केल्याशिवाय पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूंच्या घशाखालून घास उतरत नाही. अशा क्रिकेटपटूंना भारताच्या खेळाडूंकडूनही वेळोवेळी उत्तर दिले गेले आहे. त्यात इऱफान पठाण हा पाकिस्तानींना उत्तर देण्यासाठी नेहमी पुढे राहिलेला दिसतोय. आताही त्याने पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीवर मोजक्या शब्दात टीका केली..शाहीद आफ्रिदीचा एक Video Viral झाला आणि त्यात त्याने २००६च्या दौऱ्यावरील इरफान पठाणने सांगितलेल्या किस्स्यावर टीका केली. इरफान पठाणने पाकिस्तानचा माजी गोलंदाज अब्दुल रझाक याच्यासमोर आफ्रिदीला कुत्र्यासारखा भुंकू नकोस, असे म्हटले होते. इरफानने लल्लनटॉपला दिलेल्या मुलाखतीत हा किस्सा सांगितला होता. तेव्हा भारतीय संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर होता आणि कराचीहून लाहोर प्रवास करताना प्रसंग घडला..IND vs OMN Live: हार्दिक पांड्याची मॅच विनिंग कॅच! अर्शदीप सिंगने रचला इतिहास, ओमानच्या कलीमने मोडला ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड.इरफान पठाणने सांगितले होते की, २००६च्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आणि कराचीहून लाहोर येथे दोन्ही संघांचे खेळाडू एकत्रित प्रवास करत होतो. तेव्हा आफ्रिदी माझ्याजवळ आला आणि माझी केसं त्याने विस्कटवली. तू कसा आहेत, असेही त्याने मला विचारले. अब्दुल रझाक माझ्या बाजूलाच बसला होता आणि तेव्हा मी त्याला विचारले की, हा कोणत्या प्राण्याचं मासं खातो..त्यावर रझाक म्हणाला वेगवेगळ्या प्राण्याचं मास तो खातो. त्याला मी लगेच विचारले, तुमच्या कुत्र्याचंही मासं खातात का? हा प्रश्न ऐकून रझाकलाही आश्चर्याचा धक्का बसला. आणि त्याने मला या प्रश्नामागचं कारण विचारलं. मी तेव्हा म्हणालो की, आफ्रिदी कुत्र्याचं मासं खात असावा, म्हणून तो सतत भूंकत असतो, असे इरफान त्या मुलाखतीत म्हणाला होता..आता इरफानच्या या विधानावर आफ्रिदीकडूनही उत्तर आले. Samma Tv वर बोलताना आफ्रिदी म्हणाला, समोर उभं राहून जो बोलतो मी त्यालाच मर्द मानतो. पाठीमागे कुणीही बोलू शकतं, परंतु जो समोर येऊन बोलेल त्याला मी मानतो.. तेव्हाच उत्तर देण्याची खरी मजा येईल. .आता इरफाननेही X पोस्टवरून त्याला उत्तर दिले. त्याने लिहिले की, "तुम्ही बरोबर म्हणता, हे शेजाऱ्यांचे माजी खेळाडू आणि मीडियावाले इरफान पठाणच्या नावावरच भाळले आहेत.'