खेळाडूंकडून ५० लाख दंड वसूल काय करताय, आणखी कठोर कारवाई करा! शाहिद आफ्रिदीने PCB ला दिला सल्ला; म्हणाला, दोन वर्षांसाठी...

PCB disciplinary action after T20 World Cup failure: पाकिस्तानी क्रिकेट संघाला पुन्हा एकदा आयसीसी स्पर्धेत अपयश आले. सलग चार आयसीसी स्पर्धांच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यात हा संघ अपयशी ठरला आणि त्यामुळेच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने खेळाडूंवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. पाकिस्तानला सुपर ८ फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला आणि त्यानंतर PCB खेळाडूंकडून ५० लाख पाकिस्तानी रुपयांचा दंड वसूल करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..काही वेबसाईट्सच्या वृत्तानुसार भारताविरुद्ध ६१ धावांच्या पराभवानंतर पीसीबी प्रचंड संतापले होते आणि उपांत्य फेरीतच पोहोचल्यानंतर कारवाई केली जाणार नसल्याची अट त्यांनी ठेवली होती. पाकिस्तान ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत पोहोचला, परंतु त्यांना इंग्लंडकडून सपशेल हार पत्करावी लागली. न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे गणित नेट रन रेटवर गेलं अन् श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवूनही पाकिस्तान स्पर्धेबाहेर फेकले गेले..Team India Schedule: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर भारतीय संघाचे वेळापत्रक; अफगाणिस्ताननंतर कोणकोणत्या संघाला भिडणार, घ्या जाणून.पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने Samaa TV वर पीसीबीच्या दंडाच्या कारवाईवर टीका केली. तो म्हणाला, मीडिया रिपोर्ट्समुळे मी गोंधळून गेलो आहे. खेळाडूंना दंड ठोठावण्यात आला म्हणून नाही, तर हा दंड खूप कमी वाटला म्हणून. हा असा निर्णय समजणे कठीण आहे. हा संकुचित विचार आहे. ही एक छोटी रक्कम आहे. तुम्ही ५० लाखांचे काय करणार? तो दंडासारखाही वाटत नाही..खराब कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये परत पाठवावे आणि अधिक कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली. काही खेळाडूंना किमान दोन वर्षांसाठी राष्ट्रीय संघात निवडले जाऊ नये. ज्या खेळाडूंनी कामगिरी केली नाही, त्यांना प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पाठवा. मला वाटते की काही खेळाडू असे आहेत जे किमान दोन वर्षे संघात नसावेत. ते पुरेसे आहे, असे तो पुढे म्हणाला..Sanju Samson: संजू सॅमसनवर एका सामन्याची बंदी, IND vs ENG उपांत्य फेरीच्या सामन्याला मुकणार, ICC ची कारवाई? जाणून घ्या नेमकं सत्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.