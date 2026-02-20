तो बरोबर म्हणतोय, आम्ही भारताला नाही हरवू शकलो...! Shahid Afridiचे शादाब खानला सडेतोड उत्तर, २ मिनिटांचा Video Viral

Shahid Afridi reaction to Shadab Khan India comment: पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी आणि शादाब खान यांच्यातल्या वादाचा नवा आध्याय सुरू झाला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताकडून पराभूत झाल्यानंतर पाकिस्तानी संघावर माजी खेळाडूंनी टीका केली होती. त्यांनी शादाब खानवरही बोचरी टीका केली होती आणि याला शादाबने जोरदार उत्तर दिले. आम्ही आयसीसी स्पर्धेत किमान एकदा तरी भारताला पराभूत केले, आमच्या सीनियर्सना ते जमले नाही, अशी बोचरी टीका शादाबने केली होती. त्यावर आफ्रिदीने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे..स्थानिक न्यूज चॅनेलशी बोलताना शाहिद आफ्रिदी म्हणाला, "शादाब अगदी बरोबर बोलतोय. आम्ही आयसीसी स्पर्धेत भारताविरुद्ध जिंकलो नाही, तर ते जिंकले. त्यांना त्या विजयानंतर आदर मिळाला, पण ते तो आदर सांभाळू शकले नाहीत. २०२१ नंतर जेव्हा त्यांनी काहीतरी साध्य केले, तेव्हा ते त्यांच्या अंतर्गत समस्या हाताळू शकले नाहीत.".Pakistan Cricket : पाकिस्तानी खेळाडूंची 'आर्थिक' कोंडी! भारताशी पंगा घेणे पडले महागात, चार संघांकडून पाकड्यांवर बंदी.आफ्रिदी पुढे म्हणाला, जेव्हा अष्टपैलू खेळाडू शादाबच्या संघातील स्थानाबाबर चर्चा सुरू होती, तेव्हा आम्ही त्याला पाठिंबा दिला होता, परंतु शादाब आता ते विसरला आहे. आम्ही स्वतः टीव्ही चॅनेलवर बसून म्हणायचो की शादाब हा पाकिस्तान संघाचा कणा आहे. शादाबचे षटके खूप महत्वाचे आहेत, तो फलंदाजी देखील करू शकतो. खरे सांगायचे तर, शादाब खूप चांगला मुलगा आहे. तू सर्वांशी खूप चांगले वागतोस..पाकिस्तानने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या सुपर ८ फेरीत स्थान पक्के केले आहे. पण, त्यांना साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. या स्पर्धेत शादाबने फक्त नामिबियाविरुद्ध चांगली कामगिरी केली, हे आफ्रिदीने लक्षात आणून दिले. तो म्हणाला, जेव्हा आम्ही क्रिकेट खेळायचो, तेव्हा माजी क्रिकेटपटू आमच्याबद्दल खूप काही बोलायचे. अपमानास्पदही बोलले गेले. आम्ही ते सहन केले आणि लहान संघांविरुद्ध नाही तर मोठ्या संघांविरुद्ध कामगिरी केली. आम्ही आमच्या कामगिरीने त्यांना उत्तर दिले..शादाब तू नामिबियाविरुद्ध चांगली कामगिरी केली होती, तू न्यूझीलंडविरुद्धही कामगिरी करायला हवी. बेटा, कामगिरी कर. कठीण काळात आम्ही तुझ्या पाठीशी उभे राहिलो. तू आक्रमक क्रिकेट खेळला नाहीस, तरीही तू पाकिस्तान संघात स्थान मिळवलेस. कामगिरी करून आम्हाला उत्तर दे म्हणजे आम्हीही गप्प बसू, असेही आफ्रिदी म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.