तो बरोबर म्हणतोय, आम्ही भारताला नाही हरवू शकलो...! Shahid Afridiचे शादाब खानला सडेतोड उत्तर, २ मिनिटांचा Video Viral

Shahid Afridi two minute rant video viral: भारताविरुद्ध पाकिस्तानला सातत्याने अपयश येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी यांनी शादाब खान याला सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्याच्या या दोन मिनिटांच्या व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Shahid Afridi reaction to Shadab Khan India comment: पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी आणि शादाब खान यांच्यातल्या वादाचा नवा आध्याय सुरू झाला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताकडून पराभूत झाल्यानंतर पाकिस्तानी संघावर माजी खेळाडूंनी टीका केली होती. त्यांनी शादाब खानवरही बोचरी टीका केली होती आणि याला शादाबने जोरदार उत्तर दिले. आम्ही आयसीसी स्पर्धेत किमान एकदा तरी भारताला पराभूत केले, आमच्या सीनियर्सना ते जमले नाही, अशी बोचरी टीका शादाबने केली होती. त्यावर आफ्रिदीने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

