IND vs WI,3rd ODI: शाय होपचं दीडशतक अन् वेस्ट इंडिजचा सर्वात मोठा विजय; मात्र भारताने जिंकली मालिका

India vs West Indies 3rd ODI: वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध वनडे मालिकेत व्हाईटवॉश टाळण्यात यश मिळवले आहे. न्यू चंदिगढ येथे झालेल्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या वनडे सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध ५ विकेट्सने विजय मिळवला. कर्णधार शाय होप (Shai Hope) वेस्ट इंडिजसाठी विजयाचा हिरो ठरला. त्याने दीडशतकी खेळी केली. पण हा सामना भारताने पराभूत झाला असला, तरी पहिले दोन सामने जिंकल्याने ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. तिसऱ्या वनडेत भारताने वेस्ट इंडिजसमोर ३५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग वेस्ट इंडिजने ४८.२ षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. हा वेस्ट इंडिजचा वनडेतील सर्वात मोठा लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा विजय विक्रमी होता. .IND vs WI, 3rd ODI: केएल राहुलचं क्लासिकल शतक! रोहित-ऋतुराजची अर्धशतकं; भारताने वेस्ट इंडिजसमोर उभा केला धावांचा डोंगर.वेस्ट इंडिजकडून लक्ष्याचा पाठलाग करताना जॉन कॅम्पबेल आणि कर्णधार शाय होप मैदानात उतरले होते. या दोघांनी चांगली सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला, पण पाचव्या षटकात कॅम्पबेलला मोहम्मद सिराजने १० धावांवर त्रिफळाचीत केले. परंतु नंतर होपला अमीर जंगूकडून चांगली साथ मिळाली. या दोघांनी एकमेकांना भक्कम साथ देत वेस्ट इंडिजला विजयासाठी पाया रचून दिला होता. या दोघांनीही अर्धशतके केली. त्यांच्यात शतकी भागीदारीही झाली. पण २१ व्या षटकात धाव घेताना दोघांमध्ये गोंधळ झाला आणि जंगूला विराट कोहली आणि नमन धीर यांनी मिळून धावबाद केले. जंगू ५६ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ६७ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे होप आणि जंगू यांच्यातील १०९ धावांची भागीदारीही तुटली..पण नंतर शेरफेन रूदरफोर्डनेही होपला चांगली साथ दिली होती. त्यांच्यातही अर्धशतकी भागीदारी झाली होती. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने २०० धावांचा टप्पा पार केला होता. पण रुदरफोर्डला ३० व्या षटकात नमन धीरने यष्टीरक्षक केएल राहुलच्या हातून झेलबाद केले. पण त्याची विकेट वादग्रस्त ठरली. रुदरफोर्डने रिव्ह्यु घेतला होता, ज्यात तिसऱ्या पंचांनी चेंडू बॅटला लागल्याचे सांगत त्याला बाद ठरवले. पण स्लो - रिप्लेमध्ये त्याच्या बॅट आणि चेंडूमध्ये छोटा गॅप दिसत होता आणि बॅट मागच्या पायाच्या पॅडला लागल्याचे दिसत होते. मात्र बाद ठरवल्याने त्याला २४ धावांवर माघारी परतावे लागले..मात्र, यानंतरही किमो पॉलनेही होपला चांगली साथ दिली होती. होपने त्याचे २१ वे वनडे शतकही पूर्ण केले. तो भारतासाठी डोकेदुखी ठरत होता. होप आणि पॉल यांनी ६५ धावांची भागीदारीही केली. पण अखेर त्यांची भागीदारी ४१ व्या षटकात पायावर उपचार घेऊन मैदानात परतलेल्या गुरनूर ब्रारने तोडली. त्याने पॉलला नितीश रेड्डीच्या हातून झेलबाद केले. पॉलने ३५ चेंडूत ४४ धावांची खेळी केली. त्यानंतर मॅथ्यू फोर्डने ७ धावा केल्या. त्याला कुलदीप यादवने बाद केले..IND vs WI, 3rd ODI मध्ये ड्रामा! गुरनूर ब्रार ओव्हर अर्धवट सोडून मैदानाबाहेर गेला, तर रुदरफोर्डच्या विकेटवरूनही वाद.अखेरीस होपला पायात क्रॅम्प्स येत होते. पण त्याने फलंदाजी कायम केली आणि दीडशतक केले. त्याला दुसऱ्या बाजूने गुडाकेश मोतीने साथ दिली. अंशुल कंबोजने टाकलेले ४८ वे षटक महागात ठरले. या षटकात २२ धावा होप आणि मोतीने चोपल्या. त्यामुळे सामना पूर्णपणे वेस्ट इंडिजच्या बाजूने झुकला. अखेर ४९ व्या षटकात वेस्ट इंडिजने विजयावर शिक्कामोर्तब केले. होपने १४३ चेंडूत १७ चौकार आणि ३ षटकारांसह १६२ धावांची नाबाद खेळी केली. गुडाकेश मोती १९ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव आणि नमन धीर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ७ बाद ३५१ धावा केल्या होत्या. भारताकडून केएल राहुलने १२९ धावांची खेळी केली. रोहित शर्माने ९२ धावा केल्या, तर ऋतुराज गायकवाडने ५८ धावांची खेळी केली. नमन धीरने ३० धावांचे योगदान दिले.वेस्ट इंडिजकडून गोलंदाजी करताना जेडन सिल्सने ३ विकेट्स घेतल्या. किमो पॉलने २ विकेट्स घेतल्या, तर गुडाकेश मोतीने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.