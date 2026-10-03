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IND vs WI,3rd ODI: शाय होपचं दीडशतक अन् वेस्ट इंडिजचा सर्वात मोठा विजय; मात्र भारताने जिंकली मालिका

West Indies Avoid Whitewash Against India: वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध वनडे मालिकेत व्हाईटवॉश टाळला आहे. तिसऱ्या सामन्यात कर्णधार शाय होपच्या दीडशतकाच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने भारताला पराभूत केले.
Shai Hope | India vs West Indies 3rd ODI

Shai Hope | India vs West Indies 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 3rd ODI: वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध वनडे मालिकेत व्हाईटवॉश टाळण्यात यश मिळवले आहे. न्यू चंदिगढ येथे झालेल्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या वनडे सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध ५ विकेट्सने विजय मिळवला.

कर्णधार शाय होप (Shai Hope) वेस्ट इंडिजसाठी विजयाचा हिरो ठरला. त्याने दीडशतकी खेळी केली. पण हा सामना भारताने पराभूत झाला असला, तरी पहिले दोन सामने जिंकल्याने ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली.

तिसऱ्या वनडेत भारताने वेस्ट इंडिजसमोर ३५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग वेस्ट इंडिजने ४८.२ षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. हा वेस्ट इंडिजचा वनडेतील सर्वात मोठा लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा विजय विक्रमी होता.

Shai Hope | India vs West Indies 3rd ODI
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