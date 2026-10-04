IND vs WI: भारताविरुद्ध शाय होपच्या नाबाद १६२ धावांनी मोडला ३७ वर्षांचा रेकॉर्ड; रोहित-डिव्हिलियर्सलाही टाकले मागे

Shai Hope Century in India vs West Indies 3rd ODI: शनिवारी (३ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजने भारतीय संघाला तिसऱ्या वनडे सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताने दिलेल्या ३५२ धावांचे लक्ष्य ४८.३ षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने वनडेतील सर्वात मोठे लक्ष्य पार केले. पण या विजयात वेस्ट इंडिजचा खराखुरा नायक ठरला त्यांचा कर्णधार शाय होप. त्याने नाबाद दीडशतक करत संघाला विजयापर्यंत पोहचवले. त्याने दीडशतक करत अनेक विक्रमही केले. .IND vs WI,3rd ODI: शाय होपचं दीडशतक अन् वेस्ट इंडिजचा सर्वात मोठा विजय; मात्र भारताने जिंकली मालिका.होप या सामन्यात सलामीला फलंदाजीला आला होता. त्याने अमीर जंगूसोबत १०९ धावांची दुसऱ्या विकेटसाठी भागीदारी केली. तसेच शेरफेन रुदरफोर्ड, किमो पॉल, गुडाकेश मोती यांच्यासोबतही अर्धशतकी भागीदाऱ्या केल्या. त्यामुळे त्याने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत फलंदाजी करताना १४३ चेंडूत १७ चौकार आणि ३ षटकारांसह १६२ धावांची नाबाद खेळी केली. हे त्याचे वनडे कारकिर्दीतील २१ वे शतक होते. तसेच भारताविरूद्धचे वनडेतील पाचवे शतक होते. या पाचपैकी ४ शतके त्याने भारतातच केली आहेत..शाय होपचे विक्रमगेलशी बरोबरीशाय होपने नाबाद १६२ धावांची खेळी केल्याने तो वेस्ट इंडिजसाठी वनडेत धावांचा पाठलाग करताना सर्वोच्च धावांची खेळी करणारा फलंदाज ठरला. त्याने ख्रिस गेलची बरोबरी केली आहे. गेलने २०१९ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध सेंट जॉर्जमध्ये धावांचा पाठलाग करताना १६२ धावांची खेळी केली होती. तसेच १९९३ मध्ये ब्रायन लारा यांनी पाकिस्तानविरुद्ध धावांचा पाठलाग करताना १५३ धावांची खेळी केली होती. वनडेत धावांचा पाठलाग करताना या तिघांनीच वनडेत दीडशे धावांचा टप्पा पार केला आहे..भारताविरुद्ध सर्वोच्च धावावनडेत भारताविरुद्ध धावांचा पाठलाग करताना सर्वोच्च धावांची खेळी करण्याचा विक्रमही आता होपच्या नावावर झाला आहे. त्याने श्रीलंकेच्या तिलकरत्ने दिलशानच्या विक्रमाला मागे टाकले. दिलशानने राजकोटमध्ये २००९ साली भारताविरुद्ध १६० धावांची खेळी केली होती. तसेच अँड्रयू स्ट्रॉसने २०११ मध्ये भारताविरुद्ध बंगळुरूमध्ये १५८ धावांची खेळी केली.याशिवाय होप हा वनडेत भारताविरुद्ध सर्वोच्च धावांची खेळी करणाराही वेस्ट इंडिजचा फलंदाज (Highest Score vs India in ODI by West Indian) ठरला. त्याने डेसमंड हाईन्स यांचा ३७ वर्षे जूना विक्रम मोडला आहे. हाईन्स यांनी १९८९ मध्ये जॉर्जटाऊनमध्ये भारताविरुद्ध १५२ धावांची नाबाद खेळी केली होती.यष्टीरक्षक कर्णधार म्हणून सर्वाधिक शतकेशाय होप याने वनडेत यष्टीरक्षक कर्णधार म्हणून खेळताना शतक करण्याची ही आठवी वेळ होती. त्यामुळे तो सर्वाधिक शतके करणारा यष्टीरक्षक कर्णधार आहे. त्याच्यापाठोपाठ एमएस धोनी (६ शतके) आणि एबी डिव्हिलियर्स (४ शतके) आहेत..IND vs WI, 3rd ODI: केएल राहुलचं क्लासिकल शतक! रोहित-ऋतुराजची अर्धशतकं; भारताने वेस्ट इंडिजसमोर उभा केला धावांचा डोंगर. डिव्हिलियर्सला टाकले मागेशाय होप हा सर्वात कमी डावात २१ शतके करणारा (Fastest 21st ODI Century) तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज ठरला आहे. त्याने १५२ डावात २१ शतके पूर्ण केली. त्यामुळे त्याने याबाबतीत क्विंटन डी कॉक आणि डेव्हिड वॉर्नरची बरोबरी केली. त्यांनीही १५२ डावात २१ शतके केली होती. होपने एबी डिव्हिलियर्स आणि रोहित शर्मा यांना मागे टाकले. डिव्हिलियर्सने १८३ डावात २१ शतके केली होती, तर रोहित शर्माने १८६ डावात २१ शतके केली होती. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर हाशिम आमला असून त्याने ११६ डावात २१ शतके केली होती, तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या विराट कोहलीने १३८ डावात २१ शतके केली होती.भारतात सर्वाधिक शतकेहोपने भारताविरुद्ध भारतात सर्वाधिक शतके करणाऱ्या (Most ODI 100s vs India in India) फलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावरील डॅरिल मिशेलची बरोबरी केली आहे. या दोघांनीही भारताविरुद्ध भारतात प्रत्येकी ४ वनडे शतके केली आहेत. त्यांच्यापुढे केवळ एबी डिव्हिलियर्स आहे, ज्याने ५ शतके भारतात भारताविरुद्ध केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.