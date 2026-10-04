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IND vs WI: भारताविरुद्ध शाय होपच्या नाबाद १६२ धावांनी मोडला ३७ वर्षांचा रेकॉर्ड; रोहित-डिव्हिलियर्सलाही टाकले मागे

Shai Hope Century Records: भारताविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होपने १६२ धावांची दीडशतकी खेळी केली. त्याने यासह ५ मोठे विक्रम केले आहेत.
Shai Hope Century | India vs West Indies 3rd ODI

Shai Hope | India vs West Indies 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
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Shai Hope Century in India vs West Indies 3rd ODI: शनिवारी (३ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजने भारतीय संघाला तिसऱ्या वनडे सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताने दिलेल्या ३५२ धावांचे लक्ष्य ४८.३ षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने वनडेतील सर्वात मोठे लक्ष्य पार केले.

पण या विजयात वेस्ट इंडिजचा खराखुरा नायक ठरला त्यांचा कर्णधार शाय होप. त्याने नाबाद दीडशतक करत संघाला विजयापर्यंत पोहचवले. त्याने दीडशतक करत अनेक विक्रमही केले.

Shai Hope Century | India vs West Indies 3rd ODI
IND vs WI,3rd ODI: शाय होपचं दीडशतक अन् वेस्ट इंडिजचा सर्वात मोठा विजय; मात्र भारताने जिंकली मालिका
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